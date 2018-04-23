 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Памятник семье Шамахмудовых вернут на прежнее место в ТашкентеПамятник семье Шамахмудовых вернут на прежнее место в Ташкенте
00:10 25.04.2018

Памятник семье Шамахмудовых, приютивших 15 детей во время Второй мировой войны, возвратят в центр Ташкента. Об этом сообщает официальный сайт хокимията (администрации) столицы Узбекистана.
"23 апреля начались работы по реконструкции площади перед Дворцом "Истиклол". Скоро сюда вернется памятник семье Шамахмудовых, символизирующий дружбу народов", - говорится в сообщении.

Памятник, который назывался "Дружба народов", был перенесен на окраину города в апреле 2008 года по указанию столичных властей во главе с Абдукаххаром Тухтаевым. Это событие вызвало большой общественный резонанс. Перенос монумента объяснили переименованием Дворца искусств "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") в "Истиклол" ("Независимость").

В прошлом году памятник был установлен в Парке дружбы (бывший парк Бабура) рядом с Колоколом мира. Его открытие состоялось 9 мая.

В начале Второй мировой войны кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова взяли на воспитание 15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорус, молдаванин, украинец, еврейка, латыш, казах, татарин. Шамахмудовы окружили обездоленных ребят заботой и любовью, обучали их и воспитывали. Они стали прототипами главных героев романа Рахмата Файзи "Его величество Человек" и художественного фильма "Ты не сирота".

Всего же в годы войны в узбекские семьи было принято более 4,5 тысяч детей-сирот. К примеру, семья Х.Самадова усыновила тринадцать детей, Ф.Касымовой – десять.

Скульптурная композиция, запечатлевшая семью кузнеца Шамахмудова, была установлена в Ташкенте 26 мая 1982 года (скульптор Д.Рябичев, архитекторы Л.Адамов, С.Адылов).

Источник - Фергана
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