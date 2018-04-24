 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Моржи проснулись! Гренландия вновь ставит вопрос о независимости, - Le Figaro
00:09 25.04.2018

Гренландия еще мечтает о независимости

Вопрос о независимости стоит в центре парламентских выборов в Гренландии, этой автономной датской территории, пишет журналист французской Le Figaro Слим Аллагуи.

"Пламя независимости всегда горит в наших сердцах!" - заявил Ким Кильсен, глава уходящего правительства Гренландии, накануне парламентских выборов 24 апреля.

За выборами с интересом следят жители прибрежной Арктики и в других местах. Так как царство инуитов и голубого золота (10% мировых запасов пресной воды на планете) занимает ключевую позицию в регионе, благодаря своим огромным неразработанным богатствам в сфере углеводородов и минеральных ресурсов, и своим доступом - вызванным таянием льдов - к Северо-Западному проходу в Северный Ледовитый океан, между Атлантикой и Тихим океаном, говорится в статье.

Для шести из семи партий, добивающихся 31 места в парламенте Гренландии, независимость, поддерживаемая большинством населения, является "целью" на более или менее долгосрочную перспективу, указывает автор.

"Она наступит поэтапно и тогда, когда мы реализуем надежную экономическую автономию", - утверждает прагматик Кильсен, стоящий во главе партии "Сиумут" (социал-демократы), набравшей 27,6% голосов, согласно опросам общественного мнения.

Наблюдая за сепаратистскими поползновениями инуитов, датский премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен предупредил: "Я не представляю, чтобы помощь Дании продолжилась, если Гренландия решит быть независимой".

Сара Ольсвиг, председатель партии "Инуит Атакатигыт" (крайне левые), возглавляющей рейтинг (31% голосов), поясняет: "Наш приоритет - атаковать проблемы нашего общества, такие как образование, отсутствие жилья, старение нашего населения, супружеское насилие и сексуальные домогательства, направленные против детей".

Независимая Гренландия? Несомненно, иллюзия, отмечают многие эксперты, поскольку малонаселенная страна не сможет с этим справиться собственными средствами, передает Аллагуи.

По мнению датского премьера Ларса Лекке Расмуссена, "в их собственных интересах быть не маленькими, а большими вместе с Данией, перед лицом США, России, Китая и других".

Источник: Le Figaro
24 апреля 2018 г.

Слим Аллагуи

Источник - inopressa.ru
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