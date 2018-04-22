 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.04.2018
00:37  Туркфронт. Судьбы русских офицеров: за белых, за красных, за басмачей... (архив, 1921 г.)
00:20  Казахстан все быстрей дрейфует от России, - "СП"
00:18  Война на раздевание. Западу срочно требуется внучка, - Л.Шевцов
00:16  Изнасилование с добрыми намерениями. Доверчивость западного общества граничит с дебилизмом, - В.Тетекин
00:10  Памятник семье Шамахмудовых вернут на прежнее место в Ташкенте
00:09  Моржи проснулись! Гренландия вновь ставит вопрос о независимости, - Le Figaro
00:05  Россия коварно вторглась в Центральноафриканскую республику, - Le Monde
00:04  Киргизия - государственные структуры освобождаются от наследия Атамбаева, - А.Пахолин
00:03  Идея замены контингента США в Сирии на саудовский обречена на провал, - Д.Минин
00:01  Мирная революция в Армении - это урок для Путина и прочих Елбасы, - Bloomberg
Вторник, 24.04.2018
23:34  Шойгу пугает - боевики ДАИШ откочевывают из Сирии и Ирака в ЦА и ЮВА
23:30  Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане
23:27  Переходное правительство Армении должен возглавить Пашинян, - Р.Арзуманян
21:55  В Казахстане планируют создать новый класс фермеров-животноводов
21:53  Аркадаг и Мирзиеев подписали в Куксарое 1 заявление и 17 документов
20:17  Трамп рассказал об особых отношениях с Макроном и смахнул с него перхоть
19:59  Ташкент. Старый матерый генерал МВД Кулдашев неожиданно стал 1-м замом МЧС
17:53  Почему в Армении удалась бархатная революция, - С.Маркедонов
17:50  Турция ставит на золото, - В.Катасонов
14:33  Узбекистанская гимнастка Сабина Ташкенбаева (фото) впервые завоевала "серебро" на этапе Кубка мира
14:28  Секс пострашнее допинга. Американцы раскручивают суперскандал в гимнастике
14:25  Ким – Трампу: ищи дураков в зеркале!
14:22  "Грунт может заполнить русло реки". На Алгабас (Алматинская обл.) ползет гигантский оползень (фото)
14:17  На южном побережье Иссык-Куля автомобиль сбил неизвестное существо. ОсликоПес? (фото)
10:26  Разрушительные землетрясения в Кыргызстане. Когда ждать. Оставшиеся месяцы.., - директор сейсмоНИИ Абдрахманов успокоил
09:39  Новым Генпрокурором Киргизии станет ошанин Джамшитов
09:08  В Астане опять бунтуют нищие строители пафосного зиккурата "Абу-Даби Плаза"
09:02  Москва и Пекин развивают уставные отношения. Россия и Китай видят себя защитниками международного права, - "Къ"
08:56  Если Скрипалей отравил не Кремль, то тогда кто? "Афганское братство"? - Times
08:50  Марьинка: погружение в бесконечную войну в Донбассе, - Le Monde
08:43  "Русский мир" наступает. Путин готовит захват новых территорий, - Focus
08:05  Американский Merrill Lynch скупил евробонды Таджикистана. В чем афера?
07:35  Когда демократия сильнее ксенофобии. Из опыта гражданской работы с "неудобными" иммигрантами, - Анна Кроткина
07:32  Войны в пространстве истории. Миролюбивые мысли, вызванные очередным обострением сирийского кризиса, - В.Макаренко
07:23  Как Саргсян продал Армению Западу, и что из этого вышло, - А.Бошян
07:09  "Я отказался проливать кровь Каримова", - Мухаммад Салих
07:07  Власти Туркменистана "советуют" населению не очернять страну в интернете
06:20  Террорист-давитель Минасян убил фургоном 10 пешеходов канадского Торонто
00:49  Москва выиграла войну в Сирии, но выиграет ли она переговоры о мире? - А.Халдей
00:42  Бывшие в употреблении. Кто пришел в новый кабинет министров Киргизии, - У.Бабакулов
00:37  В Казахстане скульптуру с памятника жертвам голода 1930-х годов сдали на металлолом
00:34  Будет ли Узбекистан правовым государством? - Б.Мусаев
Понедельник, 23.04.2018
22:30  Новый КырПремьер Абылгазиев отказался от кортежа и перекрывания дорог
22:16  Армянский майдан победил: С кем остается Россия, - "СП"
20:44  Временным премьером Армении (с президентскими полномочиями) стал "газпромовец" Карен Карапетян
19:34  "Пашинян был прав. Я ошибался...". Премьер Армении Саргсян (слабак) ушел в отставку
19:32  Кыргызские вице-премьеры распределили обязанности
16:34  Протесты в Армении – следствие коррупции и безработицы эпохи Саргсяна, - В.Погосян
11:59  В честь 20-летия Астаны Н.Назарбаев учредил юбилейную медаль "Астана 20 жыл"
11:55  Коллекционные монеты Кыргызстана можно купить онлайн
11:49  Как советские летчики сражались с американскими на Дальнем Востоке (история, 1950-е)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
  
Киргизия - государственные структуры освобождаются от наследия Атамбаева, - А.Пахолин
00:04 25.04.2018

Как избежать кризисов власти в обществе с выраженным родоплеменным делением

Политическая ситуация в Киргизии после избрания президентом в октябре прошлого года Сооронбая Жээнбекова повернула в неожиданное русло. Приложивший максимум усилий для продвижения С. Жээнбекова на пост главы государства бывший президент Аалмазбек Атамбаев превратился в противника нового президента.

20 апреля С. Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министром Мухаммедкалыя Абылгазиева, который сменил отправленного в отставку Сапара Исакова. Его смещение стало очередным актом противостояния старого и нового президентов. На 19 апреля был назначен отчет С. Исакова об итогах работы правительства в парламенте. Накануне, 18 апреля, две парламентские фракции – "Кыргызстан" и возглавляемая А. Атамбаевым Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) – признали отчет удовлетворительным. Однако 19 марта парламент по инициативе фракций "Республика – Ата-Журт" и "Ата-Мекен" 101 голосом из 112 выразил С. Исакову недоверие, и правительство было отправлено в отставку.

С. Исаков являлся ставленником бывшего президента А. Атамбаева. Правительство Киргизии он возглавил 25 августа прошлого года, когда занимавший эту должность С. Жээнбеков ушел в отставку с поста премьера для участия в выборах президента. Накануне президентских выборов было очевидно, что покидать пост главы государства А. Атамбаев не желает, стремясь любым способом сохранить политическое влияние. Выбрав в качестве преемника С. Жээнбекова, он способствовал его избранию президентом и, используя административный ресурс, обеспечил ему победу над популярным политиком и бизнесменом, главой партии "Республика – Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.

Однако план А. Атамбаева сохранить политическое влияние с помощью С. Жээнбекова начал рушиться сразу же после выборов. Атамбаев публично рассорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего Казахстан восстановил на границе с Киргизией пограничный контроль. Возникший кризис ударил по киргизскому бизнесу, ориентированному на экспорт сельскохозяйственной продукции в Казахстан, и создал угрозу для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С. Жээнбекову потребовалось заново восстанавливать отношения с Казахстаном, что само по себе предполагало возникновение дистанции между ним и А. Атамбаевым.

Противоречия открыто проявились в феврале, когда С. Жээнбеков публично выступил с резкой критикой в адрес руководителей силовых структур. Поскольку все они получили свои должности при А. Атамбаеве, критика руководителей силового блока ударила и по бывшему президенту. В Казахстане еще осенью прозрачно намекали на то, что с работой киргизской таможни не все в порядке и через границу идет поток китайской контрабанды. Однако стремление С. Жээнбекова решить этот вопрос привело его к открытому столкновению с А. Атамбаевым. Бывший президент был разгневан выступлением действующего президента на заседании республиканского Совета безопасности; А. Атамбаев даже утверждал, что С. Жээнбекову "подсунули", дескать, не тот текст выступления.

Новым этапом противостояния стал съезд СДПК, который прошел в Бишкеке 31 марта. Съезд переносился несколько раз и потому привлек большое внимание журналистов, которых, впрочем, на заседание не пустили. На съезде А. Атамбаев обрушился с критикой на С. Жээнбекова, обвинив его в подборе непрофессиональных кадров. Он также попытался обвинить С. Жээнбекова в покровительстве коррупции, связав это с деятельностью заместителя председателя Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова, а также в зимней аварии на Бишкекской ТЭЦ, когда столица в сильные морозы осталась без тепла. На деле все эти обвинения можно было предъявить самому А. Атамбаеву, отвечавшему шесть предыдущих лет за положение в республике.

После этого освобождение государственного аппарата от людей А. Атамбаева было в основном завершено. В начале апреля был уволен глава Госкомитета национальной безопасности Абдил Сегизбаев и руководитель аналитической службы ведомства Болот Суюмбаев. А. Сегизбаев до назначения главой ГКНБ работал помощником А. Атамбаева. Его место после отставки занял бывший руководитель управление ГКНБ по Ошской области Идрис Кадыркулов. Накануне отставки А. Сегизбаева был уволен и другой влиятельный силовик из обоймы А. Атамбаева – заместитель главы ГКНБ Дамир Мусакеев, который возглавлял службу по охране высокопоставленных чиновников, а ранее являлся охранником А. Атамбаева. Все эти кадровые перестановки обеспечили С. Жээнбекову реальный контроль над органами государственной безопасности.

Спустя еще несколько дней в отставку была отправлена генеральный прокурор Индира Джолдубаева, также получившая свой пост в бытность президентом А. Атамбаева. Поводом для отставки стала слабая работа прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией. Представление об отставке И. Джолдубаевой президент направил в парламент 10 апреля, и уже на следующий день оно было одобрено. Вместе с генеральным прокурором был уволен вице-премьер Аскарбек Шадиев, покинувший свой пост из-за расследования громкого коррупционного дела. Кроме того, 2 апреля был оправлен в отставку министр юстиции Киргизии Уран Ахметов, место которого занял статс-секретарь ведомства Айнур Абдылдаева.

Почти единогласная поддержка кадровых инициатив С. Жээнбекова депутатами парламента, крупнейшей фракцией которого является атамбаевская СДПК, говорит, что полной поддержки со стороны однопартийцев А. Атамбаев уже не имеет. При этом в партийно-политической среде Киргизии отчетливо обозначены процессы децентрализации по региональному признаку. А. Атамбаев является представителем северных регионов Киргизии, а С. Жээнбеков – южных. И политические партии также начали делиться по региональному признаку. По оценкам наблюдателей, региональное деление на южан и северян, всегда имевшее значение у киргизов, уже наблюдается в партиях "Республика – Ата-Журт" и "Ата-Мекен". То же самое должно произойти в СДПК, партиях "Кыргызстан" и "Бир Бол", которые входят в коалицию большинства.

В условиях Киргизии с ее глубоко укорененным родоплеменным и этнорегиональным делением общества парламентская форма правления всегда выступает фактором нестабильности. За 26 лет независимости новый премьер Мухаммедкалый Абылгазиев стал уже 30-м (!) главой правительства. Это говорит о том, что отсутствие устойчивости исполнительной власти стало хроническим. Поэтому планы А. Атамбаева по возвращению во власть, приданию системе правления еще более выраженной парламентской формы и занятию поста премьер-министра могут ввергнуть республику в такой политический кризис, который не нужен ни самой Киргизии, ни ее партнерам по ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Алексей ПАХОЛИН | 22.04.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524603840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  