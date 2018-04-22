Киргизия - государственные структуры освобождаются от наследия Атамбаева, - А.Пахолин

00:04 25.04.2018 Как избежать кризисов власти в обществе с выраженным родоплеменным делением



Политическая ситуация в Киргизии после избрания президентом в октябре прошлого года Сооронбая Жээнбекова повернула в неожиданное русло. Приложивший максимум усилий для продвижения С. Жээнбекова на пост главы государства бывший президент Аалмазбек Атамбаев превратился в противника нового президента.



20 апреля С. Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министром Мухаммедкалыя Абылгазиева, который сменил отправленного в отставку Сапара Исакова. Его смещение стало очередным актом противостояния старого и нового президентов. На 19 апреля был назначен отчет С. Исакова об итогах работы правительства в парламенте. Накануне, 18 апреля, две парламентские фракции – "Кыргызстан" и возглавляемая А. Атамбаевым Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) – признали отчет удовлетворительным. Однако 19 марта парламент по инициативе фракций "Республика – Ата-Журт" и "Ата-Мекен" 101 голосом из 112 выразил С. Исакову недоверие, и правительство было отправлено в отставку.



С. Исаков являлся ставленником бывшего президента А. Атамбаева. Правительство Киргизии он возглавил 25 августа прошлого года, когда занимавший эту должность С. Жээнбеков ушел в отставку с поста премьера для участия в выборах президента. Накануне президентских выборов было очевидно, что покидать пост главы государства А. Атамбаев не желает, стремясь любым способом сохранить политическое влияние. Выбрав в качестве преемника С. Жээнбекова, он способствовал его избранию президентом и, используя административный ресурс, обеспечил ему победу над популярным политиком и бизнесменом, главой партии "Республика – Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.



Однако план А. Атамбаева сохранить политическое влияние с помощью С. Жээнбекова начал рушиться сразу же после выборов. Атамбаев публично рассорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего Казахстан восстановил на границе с Киргизией пограничный контроль. Возникший кризис ударил по киргизскому бизнесу, ориентированному на экспорт сельскохозяйственной продукции в Казахстан, и создал угрозу для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С. Жээнбекову потребовалось заново восстанавливать отношения с Казахстаном, что само по себе предполагало возникновение дистанции между ним и А. Атамбаевым.



Противоречия открыто проявились в феврале, когда С. Жээнбеков публично выступил с резкой критикой в адрес руководителей силовых структур. Поскольку все они получили свои должности при А. Атамбаеве, критика руководителей силового блока ударила и по бывшему президенту. В Казахстане еще осенью прозрачно намекали на то, что с работой киргизской таможни не все в порядке и через границу идет поток китайской контрабанды. Однако стремление С. Жээнбекова решить этот вопрос привело его к открытому столкновению с А. Атамбаевым. Бывший президент был разгневан выступлением действующего президента на заседании республиканского Совета безопасности; А. Атамбаев даже утверждал, что С. Жээнбекову "подсунули", дескать, не тот текст выступления.



Новым этапом противостояния стал съезд СДПК, который прошел в Бишкеке 31 марта. Съезд переносился несколько раз и потому привлек большое внимание журналистов, которых, впрочем, на заседание не пустили. На съезде А. Атамбаев обрушился с критикой на С. Жээнбекова, обвинив его в подборе непрофессиональных кадров. Он также попытался обвинить С. Жээнбекова в покровительстве коррупции, связав это с деятельностью заместителя председателя Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова, а также в зимней аварии на Бишкекской ТЭЦ, когда столица в сильные морозы осталась без тепла. На деле все эти обвинения можно было предъявить самому А. Атамбаеву, отвечавшему шесть предыдущих лет за положение в республике.



После этого освобождение государственного аппарата от людей А. Атамбаева было в основном завершено. В начале апреля был уволен глава Госкомитета национальной безопасности Абдил Сегизбаев и руководитель аналитической службы ведомства Болот Суюмбаев. А. Сегизбаев до назначения главой ГКНБ работал помощником А. Атамбаева. Его место после отставки занял бывший руководитель управление ГКНБ по Ошской области Идрис Кадыркулов. Накануне отставки А. Сегизбаева был уволен и другой влиятельный силовик из обоймы А. Атамбаева – заместитель главы ГКНБ Дамир Мусакеев, который возглавлял службу по охране высокопоставленных чиновников, а ранее являлся охранником А. Атамбаева. Все эти кадровые перестановки обеспечили С. Жээнбекову реальный контроль над органами государственной безопасности.



Спустя еще несколько дней в отставку была отправлена генеральный прокурор Индира Джолдубаева, также получившая свой пост в бытность президентом А. Атамбаева. Поводом для отставки стала слабая работа прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией. Представление об отставке И. Джолдубаевой президент направил в парламент 10 апреля, и уже на следующий день оно было одобрено. Вместе с генеральным прокурором был уволен вице-премьер Аскарбек Шадиев, покинувший свой пост из-за расследования громкого коррупционного дела. Кроме того, 2 апреля был оправлен в отставку министр юстиции Киргизии Уран Ахметов, место которого занял статс-секретарь ведомства Айнур Абдылдаева.



Почти единогласная поддержка кадровых инициатив С. Жээнбекова депутатами парламента, крупнейшей фракцией которого является атамбаевская СДПК, говорит, что полной поддержки со стороны однопартийцев А. Атамбаев уже не имеет. При этом в партийно-политической среде Киргизии отчетливо обозначены процессы децентрализации по региональному признаку. А. Атамбаев является представителем северных регионов Киргизии, а С. Жээнбеков – южных. И политические партии также начали делиться по региональному признаку. По оценкам наблюдателей, региональное деление на южан и северян, всегда имевшее значение у киргизов, уже наблюдается в партиях "Республика – Ата-Журт" и "Ата-Мекен". То же самое должно произойти в СДПК, партиях "Кыргызстан" и "Бир Бол", которые входят в коалицию большинства.



В условиях Киргизии с ее глубоко укорененным родоплеменным и этнорегиональным делением общества парламентская форма правления всегда выступает фактором нестабильности. За 26 лет независимости новый премьер Мухаммедкалый Абылгазиев стал уже 30-м (!) главой правительства. Это говорит о том, что отсутствие устойчивости исполнительной власти стало хроническим. Поэтому планы А. Атамбаева по возвращению во власть, приданию системе правления еще более выраженной парламентской формы и занятию поста премьер-министра могут ввергнуть республику в такой политический кризис, который не нужен ни самой Киргизии, ни ее партнерам по ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.



Алексей ПАХОЛИН | 22.04.2018 | Источник - fondsk.ru

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