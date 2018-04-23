Идея замены контингента США в Сирии на саудовский обречена на провал, - Д.Минин

00:03 25.04.2018 Никто, кроме Израиля, приход в Сирию саудовцев вместо американцев не приветствует



В Белом доме появилась "свежая идея" – уйти из Сирии и одновременно там "остаться", разместив на местах военного базирования американцев арабский контингент, прежде всего из Королевства Саудовская Аравия (КСА). То есть произвести арабизацию одной из самых кровавых войн современности в духе печальной памяти вьетнамизации.



План этот, похоже, разрабатывался во время почти месячного пребывания в США министра обороны КСА, наследного принца Мухаммеда. О его существовании заявил 17 апреля и саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр в ходе совместной пресс-конференции с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Уже после ракетной атаки на Сирию пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент Дональд Трамп по-прежнему хочет скорейшего возвращения оттуда американских войск. Введение вместо них саудовского контингента представляется Вашингтону отвечающим интересам Соединенных Штатов. С предложением о замене американского контингента арабским руководство США обратилось не только к Саудовской Аравии, но также к Катару и ОАЭ. Однако их роль при саудовцах может быть лишь второстепенной. Кроме того, речь идет о том, чтобы эти режимы выделили деньги на восстановление разрушенного на севере Сирии. Расчет, видимо, делается не только на военную силу, но и на "перекупку" местного населения.



Возникает, конечно, вопрос: а спросили ли американцы о желательности подобной ротации сирийское правительство, собственных союзников в стране – курдов, на худой конец, – Турцию, Россию и Иран? Нет, конечно. Даже отступая, США не в силах забыть о своей "исключительности". Между тем идея замены американцев на арабов по многим причинам обречена на провал.



Пост сдают?



Пост принимают?



То, что Дамаск будет решительно сопротивляться предлагаемой реоккупации своей территории силами "братской страны", это очевидно. Результатом может стать только дальнейшее ожесточение боевых действий и рост региональной напряженности. Экипированные едва ли не лучше американцев саудовцы не смогут стать достойным противником закаленной в боях сирийской армии. Они уже проявили себя в бесконечной войне в Йемене, где босоногие хуситы наносят им одно обидное поражение за другим. Намерение Эр-Рияда дать на чужой земле "решающий бой" Ирану тоже осуществить не удастся. Имея за спиной дружественный Ирак, Тегеран скорее будет иметь здесь преимущество.



В целом, кроме Израиля, идею прихода саудовцев вместо американцев в Сирию никто из ее соседей не приветствует. Ирак категорически против нее, поскольку не горит желанием столкнуться с резкой вспышкой шиитско-суннитского противостояния на своих границах. Турции саудовцы тоже ни к чему, потому что они будут подрывать ее влияние в контролируемой Анкарой северной Сирии. Достаточно сказать, что перешедшие под турецкую опеку около 30 тыс. боевиков из освобожденной недавно правительством Восточной Гуты всю войну числились в платежном списке Эр-Рияда. Турки имеют все основания опасаться, что Саудовская Аравия использует эти и другие группировки для утверждения своего господства над территорией. Против появления на сирийской сцене саудовцев и Ливан, опасающийся переноса столкновений между суннитами и шиитами в свои пределы. Сдержанно к данной инициативе относится даже зависящая от Вашингтона и Лондона Иордания, король которой Абдалла II, будучи прагматичным политиком, прекрасно понимает все возможные негативные последствия такой затеи.



Критически оценил эти предложения и полностью исключил свое участие в их реализации Египет. Очень резко на эту тему высказался один из руководителей египетской разведки Мохаммед Рашад (Mohammad Rashad). По его словам, египетские вооруженные силы состоят не из наемников и не могут быть "даны взаймы или размещены где-то" по приказам иностранных государств. Для Египта это неприемлемо, "никто не смеет приказывать его армии". Данное заявление – косвенный ответ на прямое обращение нового помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к главе разведки Египта Аббасу Мустафе Камилю с приглашением Каиру поучаствовать в этом проекте.



Не меньше проблем ожидает саудовцев и в зоне предполагаемого размещения. Начать с того, что совсем не рады будут их прибытию курды из Сирийских демократических сил (СДС), контролирующие эту зону с помощью американцев. Ведь курдам придется отказаться от контроля над местным арабским населением в пользу прибывшего контингента и потерять значительную часть завоеванной власти. Вполне вероятно, что, не афишируя это, американцы сознательно продвигают такой сценарий: помимо арабизации провести еще и "декурдизацию" северной Сирии, но чужими руками. Тогда они вроде бы и курдов не предадут, и успокоят арабские национальные чувства, а заодно сгладят противоречия с турками. Однако не стоит думать, что курды в этой ситуации останутся пассивными статистами. Они скорее займут освобождающиеся американские базы и не будут никого в них пускать. Не исключено даже, что до них наконец дойдет, что в сложившейся ситуации наиболее разумным для решения курдского национального вопроса будет союз с Дамаском. Пока Дамаск готов идти на расширение прав курдов; потом, если те окажутся на проигравшей стороне, окно возможностей для них будет постепенно закрываться.



И роковым для войск КСА может стать прямое столкновение с запрещенным в России "Исламским государством" (ИГ), на борьбу с которым саудовцы, по официальной версии, и должны отправиться в Сирию. Дело в том, что среди недобитых игиловцев в Сирии значительную часть составляют моджахеды именно из Саудовской Аравии. Их способность к индоктринации соплеменников не стоит недооценивать. Может получиться, что прямое соприкосновение саудовского контингента с боевиками ИГ в конечном счете распространит влияние последнего на королевство. Игиловцы об этом давно мечтают. В странах Персидского залива уже стали раздаваться голоса о том, что, может быть, лучше нанять для этой операции суданцев, пакистанцев или еще каких-нибудь бедолаг.



Новый план спасения лица США на Ближнем Востоке столь же химеричен, как все предыдущие попытки глобального переустройства этого региона американцами. А итоги арабизации будут не лучше, чем в свое время итоги вьетнамизации. И так будет до тех пор, пока Вашингтон не начнет действовать с учетом позиций всех заинтересованных сторон, включая Дамаск.



Дмитрий МИНИН | 23.04.2018 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524603780

Новости Казахстана

