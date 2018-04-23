Мирная революция в Армении - это урок для Путина и прочих Елбасы, - Bloomberg

00:01 25.04.2018 После бурной реакции России на украинскую "революцию достоинства" 2014 года никто и не предполагал, что крохотная Армения - в целом дружественная Москве страна - попытается провести свою собственную революцию. Тем не менее в понедельник, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян был вынужден уйти в отставку в результате массовых протестов, которые парализовали страну.



Россия вряд ли станет вмешиваться: протестующие постарались сделать акцент на том, что они руководствуются исключительно внутриполитическими мотивами. Тем не менее конец карьеры Саргсяна должен заинтересовать еще одного лидера, который, вероятно, рассматривает возможность остаться во главе России после окончания закрепленных в конституции сроков. Речь идет о президенте России Владимире Путине.



В течение 10 лет Саргсян был президентом Армении. Будучи уроженцем Нагорного Карабаха, на который претендуют Армения и Азербайджан, в 1990-х годах он продвинулся вверх по карьерной лестнице, став министром обороны этого сепаратистского региона, а затем заняв такую же должность в Армении. Карабахский вопрос, который имеет большое значение для многих армян, привел его к победе на президентских выборах 2008 года. На посту президента он вел сложную политическую игру, позволяя России расширять ее военное присутствие в Армении. В то же время Саргсян сотрудничал с НАТО, присоединившись к путинскому проекту по созданию Евразийского экономического союза и подписав партнерское соглашение с Евросоюзом. В отличие от лидеров Грузии и Украины, которые не сумели соблюсти баланс между Россией и Западом, Саргсян был готов сотрудничать со всеми, кроме Азербайджана.



Хотя с геополитической точки зрения такая позиция была довольно разумной для маленькой и окруженной со всех сторон страны, ведущей территориальный спор, в экономическом же смысле Армения при Саргсяне не процветала. Она едва смогла восстановиться после падения ВВП на 14% в 2009 году. Сильные связи с Россией стали одной из причин медленного экономического роста, хотя у Армении было мало альтернатив. В 2017 году экономика Армении продемонстрировала впечатляющий рост на 7,5%, однако он начался с низкого уровня после того, как в 2016 году он был практически нулевым. К концу года армянская экономика столкнулась с дефляцией и крайне слабым внутренним спросом. Правительство постоянно сталкивается с бюджетным дефицитом, а уровень безработицы остается выше 16%.



Армения - бедная страна: 11,6% ее населения живут за чертой бедности - то есть на сумму менее 3,20 доллара в день - и самые активные слои населения уже давно сделали выбор в пользу эмиграции. По данным ООН от 2017 года, почти 900 тысяч человек, родившихся в Армении, сейчас живут за пределами ее границ, тогда как население этой страны составляет 3 миллиона человек. (Численность армянской диаспоры, которая сложилась еще до момента обретения Арменией независимости, составляет примерно 8 миллионов человек). Объем денежных переводов, которые эмигранты отправляют своим родным домой, составляет 14% ВВП страны.



Иммиграция представляет собой своеобразный выпускной клапан для недовольства, а повсеместная бедность позволила Саргсяну консолидировать власть, превысив границы, характерные для большинства демократических стран. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая наблюдала за большинством выборов в Армении, сообщала о множестве случаев запугивания, давления и покупки голосов избирателей в период правления Саргсяна. Кроме того, он не смог справиться с повсеместной коррупцией в стране.



Согласно армянской конституции, Саргсян может занимать пост президента только два срока, и в 2015 году он провел референдум, якобы направленный на то, чтобы превратить Армению в парламентскую республику европейского образца, где страной фактически управляет премьер-министр, если его или ее партии удается одерживать победу на выборах. В момент референдума Саргсян утверждал, что он не собирается становиться премьер-министром. Но в 2017 году Республиканская партия Саргсяна одержала победу на парламентских выборах, а на прошлой неделе, когда срок его президентских полномочий истек, его все же избрали на эту должность.



В ответ на это более 100 тысяч армян вышли на центральную площадь Еревана, устроив самый массовый митинг в стране за последние 20 лет. Тысячи людей вышли на балконы, стуча по пустым кастрюлям. Тысячи людей также вышли на улицы во множестве провинциальных городов. В общей сложности в протестах приняли участие 20% жителей Армении, а возглавил их Никол Пашинян, журналист, ставший депутатом, чья оппозиционная фракция "Выход" контролировала почти 8% мест в парламенте. Движущей силой протестов стала молодежь: оказавшись перед выбором между эмиграцией и попытками что-то поменять в своей стране, студенты впервые за долгое время выбрали второй вариант.



В воскресенье Саргсян встретился с Пашиняном в надежде договориться с ним о прекращении того, что оппозиционный лидер назвал "бархатной революцией". На встрече Пашинян просто потребовал у Саргсяна отправиться в отставку, на что тот обиделся и ушел спустя всего три минуты.



В понедельник, 23 апреля, когда невооруженные, но все же надевшие форму военнослужащие присоединились к протестующим на центральной площади Еревана, полиция сдалась, перестав контролировать толпу и задерживать возмутителей спокойствия. Саргсян тоже решил сдаться. "Никол Пашинян был прав, - сказал он в своем заявлении об отставке. - Я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны - премьер-министра Армении".



Воин, закаленный в карабахском конфликте, сдался под напором безоружной, подчеркнуто мирно настроенной толпы. За этим последовало всеобщее ликование, и, в отличие от ситуации на Украине, его вряд ли испортит силовое вмешательство России. Когда 19 апреля Марию Захарову, представительницу Министерства иностранных дел России, спросили о реакции на протесты в Армении, она просто выразила убежденность в том, что "ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле". Пашинян интерпретировал эти слова как решение не поддерживать Саргсяна, и, вполне возможно, он прав. Учитывая решение Саргсяна уйти в отставку, нет причин говорить о каком-то государственном перевороте, как это делала Москва после украинской революции. Кроме того, нет никаких причин говорить о вмешательстве Запада: протестующие в Армении не получили поддержки ни от одного лидера западного государства. Хотя Пашинян жаловался на излишнее повиновение Армении воле Москвы, он не станет рушить эти отношения, потому что Армения - слишком маленькая страна, чтобы оказывать такое сопротивление Москве, какое оказала Украина, и она слишком хорошо помнит, как быстро соседняя Грузия сдалась под натиском российских военных в 2008 году.



Не имея никаких причин для того, чтобы вмешиваться в выбор армян, Путин все же должен задуматься о возможном финале своей собственной президентской карьеры. Согласно российской конституции, его карьера президента должна завершиться в 2024 году. Он может попытаться снова занять пост премьер-министра, как он это сделал в 2008 году, поставив на должность президента Дмитрия Медведева, и он также может добиться внесения таких изменений в конституцию, которые сделают премьер-министра фактическим главой России. Но что если россияне устали от его правления так же, как армяне устали от Саргсяна? И что если они решат последовать примеру армян и устроить протесты - мирные, но при этом чрезвычайно многочисленные и настойчивые? Сегодня это кажется практически невозможным, но шесть лет - это долгий срок, и, учитывая отсутствие четкого плана экономического развития России и глубоко укоренившуюся коррупцию, такую возможность не стоит исключать.



Оригинал публикации: Armenia"s Peaceful Revolution Is a Lesson for Putin



Bloomberg, США



Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky)

23/04/2018 Источник - ИноСМИ

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