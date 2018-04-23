Шойгу пугает - боевики ДАИШ откочевывают из Сирии и Ирака в ЦА и ЮВА

23:34 24.04.2018 Боевики террористической группировки "Исламское государство" после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник в Пекине на совещании министров обороны стран ШОС.



"После разгрома так называемого "Исламского государства" боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", - цитирует его слова РИА Новости.



"Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты", - продолжил российские министры.



"Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия", - заявил Шойгу. Источник - ca-news.org

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