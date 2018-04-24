Переходное правительство Армении должен возглавить Пашинян, - Р.Арзуманян

23:27 24.04.2018 Новый премьер-министр должен как можно быстрее взять под контроль силовиков, включая прокуратуру, следственный аппарат и Центробанк, полагает директор Центра стратегических исследований "Ашхар"



23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своей отставке.



"[Лидер акции протеста] Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны… Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", – говорится в заявлении.



В Кремле не стали сравнивать происходящее в Армении и на Украине. "Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", – заявил руководитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков.



Что дальше? Своим видением внутриполитической ситуации в Армении с ИА "Реалист" поделился эксперт по вопросам военной и национальной безопасности, директор Центра стратегических исследований "Ашхар" Рачья Арзуманян:



"1. Уверен и даже настаиваю, что Никол Пашинян должен стать премьер-министром переходного правительства. Надо отходить от психологии президентской формы правления и помнить, что должность премьер-министра сегодня политическая. Более того, в нынешних условиях в первую и последнюю очередь политическая. В ближайшие дни и месяцы Армения должна будет решать крайне сложные политические проблемы, чтобы получить шанс на решение социально-экономических и всех прочих проблем.



Политика и политические процессы должны оставаться определяющими. Никол Пашинян в такой ситуации не имеет права опираться только на молодежь и улицу – она выполнила свою часть задачи. Суверен, носитель суверенитета – армянский народ - проснулся и должен передать полномочия пользователю суверенитета, и им должен стать лидер – Никол Пашинян. Мобилизационные, чрезвычайные механизмы армянского народа должны отойти на второй план (но оставаться активными) и браться под контроль стандартные государственные инструменты – не менее мощные и более эффективные для инициирования изменений.



2. Понимание и принятие данной логики, позволит уйти от революции и хаоса и начать оперировать государственными инструментами и ресурсами. И для начала надо брать под контроль самые важные и опасные - силовые структуры и финансы, как наиболее мобильный ресурс, который имеет свойство "улетучиваться" во время кризисов. Никол Пашинян как премьер-министр должен как можно быстрее взять под контроль силовиков, включая прокуратуру, следственный аппарат и других, а также Центробанк. Чтобы избежать попыток собственной игры и не задумываться о лояльности и пр., проще назначить новых глав структур.



3. Повторюсь, шаги должны диктоваться политической целесообразностью, логикой взятия власти и контроля силовиков, как наиболее важного элемента власти. Причем последнее должно быть сделано очень быстро – в течение ближайших дней.



4. С финансами ситуация еще сложнее, так как надо немедленно остановить бегство финансовых ресурсов из страны. Как это сделать в рамках существующего правового поля – уверен есть знающие люди. Но если перехват силовиков можно "растянуть" на несколько дней, бегство капиталов надо остановить сегодня-сейчас.



5. Если не предпринять вышеназванных действий, то довольно скоро Никол Пашинян обнаружит, что не в состоянии на что-то влиять и будет обвинен в сговоре, "предательстве" и пр. Ничего необычного и нового и старо как мир. У Никола Пашиняна очень мало времени. Надо действовать стремительно и действовать на опережение. Ни в коем случае не пытаться перевести процессы в русло "обыкновенных" политических процессов и решений. Пока действует логика чрезвычайного положения, но уже в рамках государственных механизмов.



6. Армения на сегодняшний день имеет огромные долги, живет в долг и ведет войну. Парализовать такое государство – пара пустяков. Очень быстро можно довести экономику до ситуации, когда нет оборотных средств, нечем платить пенсии и зарплаты, сбоит торговля и пр.



Только стремительные и опережающие шаги и действия чрезвычайного характера, - страх, - могут заставить некоторых животных, которых в Армении хватает, отказаться от реализации разрушительного сценария. И сделать это можно только при помощи силового инструментария, когда ключевые лица, пытающиеся запустить данный сценарий, арестовываются. Поэтому слова Никола Пашиняна, что арестов не будет, надеюсь, для митинга. Аресты будут – вопрос кто и кого будет арестовывать. Крайне специфичная работа и в команде лидера сейчас, должны появиться доверенные лица, которые могут помочь ему справиться с ней.



7. Вывод. На сегодняшний день мы имеем только отставку Сержа Саргсяна. Все остальное - не менее сложное и тяжелое - надо еще сделать. И первая фаза – взятие под контроль силовиков и финансы. Пока данные задачи не решены, рассуждать об альтернативном будущем не имеет смысла.



8. В военной науке в наступательной операции оперативная задача обычно разделяется на ближайшую и дальнейшую. Ближайшая штрихами дана выше. Дальнейшая - взятие под контроль избирательной системы и решение судьбы Республиканской партии. Она обладает чересчур большим ресурсом, по сравнению с другими партиями, и надо подумать и принять решение. Я бы запретил ей участвовать во внеочередных выборах, как дискредитировавших себя. На следующих - ради Бога, но внеочередные она должна пропустить. РПА имеет сложившуюся систему, кадры, структуры, финансы и запросто может задавить другие партии. Проще запретить, опираясь на суверенное право, апеллируя к народу, как проснувшемуся носителю суверенитета.



Более подробно по понятиям носителя и пользователя суверенитета можно найти в статье "Армянская государственность и игры суверенитета" 2008 года, написанной в срочном порядке, "вне очереди" после 1 марта. В планах и книга, но откладывается год за годом и похоже на "много лет", увы…".



Рачья Арзуманян – эксперт по вопросам военной и национальной безопасности, директор Центра стратегических исследований "Ашхар", специально для ИА "Реалист"

Степанакерт, 24.04.2018, Источник - realtribune.ru

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