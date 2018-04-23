В Казахстане планируют создать новый класс фермеров-животноводов

21:55 24.04.2018 Казахстан разработал концепцию развития мясного животноводства до 2027 года



Казахстан намерен заработать на экспорте мяса 2,4 млрд долларов. Именно такого объема должен достичь рынок животноводства в стране к 2027 году, сообщает zakon.kz со ссылкой Astana TV.



Сегодня в правительстве обсудили концепцию новой программы по развитию животноводства. Потенциал этой отрасли в стране достаточно высокий, - заявил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. В Казахстан планируют завезти порядка ста тысяч голов КРС, будет создан новый класс фермеров-животноводов. Благодаря реализации новой программы количество фермерских хозяйств должно увеличиться с 20 до 100 тысяч; рост рабочих мест для сельчан - в пять раз; численность КРС вырастет более чем в два раза, а производство говядины и баранины до 1 миллиона 600 тысяч тонн. За счет этого экспортная выручка от отрасли и должна составить 2,4 млрд долларов.



" Так как открываются новые большие рынки. Необходимо еще раз обсудить все вопросы касательно запланированных мероприятий с соответствующими органами. Комплекс мер по развитию мясного животноводства должен быть предусмотрен в рамках внесения изменений и дополнений в Государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы." Источник - zakon.kz

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