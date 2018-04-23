 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг и Мирзиеев подписали в Куксарое 1 заявление и 17 документов
21:53 24.04.2018

Шавкат Мирзиеев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление

По итогам переговоров в Куксарое состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Подписаны также 17 документов касательно развития межрегионального сотрудничества, открытия торговых домов, организации делового совета, сфер транспорта, транзита, сельского хозяйства, науки и техники, профсоюзов, спорта и других, сообщает Пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

Кроме того, в рамках визита состоялось подписание 15 документов между высшими образовательными учреждениями двух стран, а также о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий.

На встрече с представителями средств массовой информации Президенты отметили, что переговоры прошли в традиционно открытой и искренней обстановке, в конструктивном духе, стороны довольны достигнутыми договоренностями.

2017 год стал историческим в узбекско-туркменских отношениях. Сегодня все наши договоренности полностью реализуются. Нынешняя встреча также прошла очень плодотворно.

Мы подробно, всесторонне обсудили наше сотрудничество. Хочу особо отметить, что нерешенных вопросов не осталось, по всем направлениям достигнуто взаимопонимание. На этой основе мы наметили перспективы дальнейшего развития партнерства между нашими странами. Все, что мы делаем, - ради наших народов, во имя будущего наших детей, сказал Шавкат Мирзиеев.
23 апреля 2018 г.

Источник - UzDaily.uz
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