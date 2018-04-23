Трамп рассказал об особых отношениях с Макроном и смахнул с него перхоть

20:17 24.04.2018 В Вашингтоне завершились переговоры президентов США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона.



Президент США Дональд Трамп во время выхода к прессе с Эммануэлем Макроном стряхнул перхоть с плеча французского коллеги, сообщает РИА Новости.



""Это большая честь, что вы здесь. На самом деле, у нас особенные отношения. Я уберу вот эту перхоть. Нам нужно, чтобы он был безупречен. Он и так безупречен!" - заявил американский лидер."



Макрон в ответ поблагодарил Трампа и американский народ за теплый прием. Президент Франции отметил совместную работу по "защите свободы и мира". Источник - zakon.kz

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