|Трамп рассказал об особых отношениях с Макроном и смахнул с него перхоть
20:17 24.04.2018
В Вашингтоне завершились переговоры президентов США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона.
Президент США Дональд Трамп во время выхода к прессе с Эммануэлем Макроном стряхнул перхоть с плеча французского коллеги, сообщает РИА Новости.
""Это большая честь, что вы здесь. На самом деле, у нас особенные отношения. Я уберу вот эту перхоть. Нам нужно, чтобы он был безупречен. Он и так безупречен!" - заявил американский лидер."
Макрон в ответ поблагодарил Трампа и американский народ за теплый прием. Президент Франции отметил совместную работу по "защите свободы и мира".