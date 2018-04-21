Турция ставит на золото, - В.Катасонов

17:50 24.04.2018 Одной из небольших сенсаций конца минувшей недели стало сообщение о том, что Центробанк Турции в течение 2017 года вывел из хранилищ Федерального резерва США золото в объеме 28,7 тонны.



Некоторые турецкие СМИ называли гораздо более внушительную цифру – 220 тонн. Правда, эта включает золото, которое находилось не на балансе Центробанка Турции, а принадлежало коммерческим банкам (с некоторых пор золото частных банков в статистике Турции учитывается как составная часть национальных золотых резервов). Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывел, в частности, Halk Bankası. Он перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. Банки Ziraat и Vakifbank также приступили к возвращению своих золотых запасов из США. Их совокупный золотой запас, находящийся на хранении в США, оценивается в 95 т.



Согласно одним источникам, все 220 т золота уже выведены из США; согласно другим, полное выведение металла будет завершено в ближайшее время. Правда, не весь драгоценный металл возвращается в Турцию. Часть его размещается в европейских странах. Часть золота Центробанка Турции нашла прописку в Великобритании, часть – в Швейцарии в Банке международных расчетов (БМР) в Базеле.



Турция не первая страна, которая репатриирует драгоценный металл, находившийся на хранении в США. Почти все иностранное золото в США находится в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. В 2014 году там находилось около 6 тысяч тонн золота, что всего на 2 тысячи тонн меньше официальных золотых резервов на балансе Казначейства США. Наиболее масштабной операцией была репатриация германского золота в 2013-2017 годах. В общей сложности на территорию Германии из-за океана было возвращено 300 тонн металла. Плюс к этому 374 тонны было репатриировано из Франции.



Еще до Германии вывод золота из США провела Венесуэла. В 2012 году Каракас вернул на родину 160 тонн драгоценного металла на сумму около 9 млрд. долл., не оставив в США ни одной унции венесуэльского золота. Нидерланды вернули в 2014 году на родину из Нью-Йорка 122,5 т драгоценного металла. Национальный банк Венгрии объявил о возврате своих золотовалютных резервов из Великобритании. Прошла также информация о возвращении своего зарубежного золота Австрией (280 т из Великобритании и Швейцарии).



На протяжении длительного времени золотые резервы Турции почти не менялись. В 1970 году они были равны, согласно Всемирному совету по золоту (ВСЗ), 112,9 т, в 2010 году составили 116,1 т. В марте 2018 года они достигли 582,2 т. Статистика внешней торговли Турции показывает, что страна в текущем десятилетии значительно увеличила импорт желтого металла. Так, в феврале 2017 года турецкие золотые резервы были равны 377,1 т, то есть за год с небольшим прирост составил 205,1 т. Это сопоставимо с объемами абсолютных приростов золотых резервов Российской Федерации и Китая, которые считаются мировыми лидерами по данному показателю. В феврале прошлого года Турция в рейтингах ВСЗ по объему золотых резервов находилась на 15-м месте, в марте 2018 года она поднялась уже на 11-е место. Приведу рейтинг основных держателей золотых резервов (по состоянию на март 2018 г. в тоннах): США – 8.133,5; Германия – 3.373,6; МВФ – 2.814,0; Италия – 2.451,8; Франция – 2.436,0; Российская Федерация – 1.880,5; КНР – 1.842,6; Швейцария – 1.040,0; Япония – 765,2; Нидерланды – 612,5; Турция – 582,2; Индия – 558,1.



Место Турции в рейтинге стран по величине золотых резервов заметно выше ее места во многих других рейтингах. Так, по показателю ВВП в номинальном выражении Турция занимает 17-е место, по показателю ВВП, измеренному по ППС (паритету покупательной способности турецкой лиры) – 13-е место.



За счет чего происходит наращивание золотых резервов Турции? В стране есть добыча драгоценного металла, но масштабы ее скромны – несколько тонн в год. Прирост обеспечивается преимущественно за счет импорта. В 2017 году турецкий импорт драгоценного металла составил 9,9 млрд. долл. В январе 2018 года – 2,3 млрд. долл. (10,7% всего турецкого импорта в данном месяце).



Ряд экспертов объясняют возросший интерес Турции к золоту тем, что в результате экономических санкций США против Ирана осложнилась турецко-иранская торговля. Особенно после того, как в 2012 году банковская система Ирана была отключена от системы СВИФТ. Тогда и родилась идея использовать турецкий желтый металл для оплаты импорта из Ирана (Вашингтону сложно контролировать такие расчеты). Чтобы скрыть золотые платежи, использовались подставные китайские и турецкие фирмы, золото шло в Иран через Дубай (ОАЭ). Примечательно, что турецкий экспорт золота в ОАЭ вырос с 280 млн. долл. в 2011 году до 4,6 млрд. долл. в 2012 году (в 16,4 раза).



Золото использовалось в первую очередь для оплаты поставок в Турцию природного газа. Эти операции называли "золото в обмен на газ", американские спецслужбы пытались их блокировать, но не очень удачно. Одной из ключевых фигур золотой операции выступал бизнесмен Реза Зарраб, гражданин Ирана, получивший затем гражданство Турции и Азербайджана. В марте 2016 года он был арестован в США. Как бы там ни было, Турция заключила с Ираном контрактов на условиях золотой оплаты на общую сумму от 8 до 13 млрд. долл. Некоторые эксперты предполагают, что вывод золота из США Анкара провела в том числе из опасений, что Вашингтон наложит штраф на Турцию за нарушение ею санкций в отношении Ирана (объектом взысканий по штрафу могло стать турецкое золото в Америке).



Кстати, Иран по величине своих золотых резервов, видимо, находится в одной весовой категории с Турцией. Иран давно уже не представляет данные о золотых резервах в МВФ, Всемирный совет по золоту и другие международные организации; он эту информацию тщательно скрывает. В начале текущего десятилетия некоторые эксперты оценивали золотые резервы Ирана в 500 тонн. Для Ирана, постоянно находящегося под санкциями, желтый металл стал привычным инструментом международных платежей и расчетов. Турция и Иран – традиционные торговые партнеры. Чтобы подстраховаться от санкций, они в дополнение к золоту решили использовать национальные валюты: 10 октября 2017 года подписали соглашение о переводе двухсторонней торговли на иранские риалы и турецкие лиры.



Итак, тягу Турции к золоту можно объяснить тем, что оно выступает эффективным инструментом расчетов с партнерами, которые оказались или рискуют оказаться под экономическими санкциями Вашингтона и его союзников. Не застрахована от санкций и Анкара. На минувшей неделе Вашингтон пригрозил Анкаре экономическими санкциями, если она все-таки решится приобрести у России ЗРК С-400.



Тяга Турции к золоту обусловлена и стремлением стабилизировать турецкую лиру, которая непрерывно обесценивается по отношению к доллару США, евро, другим ведущим валютам. Еще в 2016 году Р. Эрдоган официально призвал граждан Турции к конвертации имеющейся у них иностранной валюты (прежде всего, долларов) в золото. А затем посоветовал размещать драгоценный металл на депозитах отечественных коммерческих банков. В марте сего года ЦБ Турции обязал удвоить долю золотых активов на балансе кредитных учреждений. Конечно, ни Эрдоган, ни Центробанк не говорили о каком-либо возврате к золотому стандарту, но надеялись, что наращивание золота укрепит турецкую лиру.



Эрдоган говорил, что миру следовало бы подумать о возвращении к золотому стандарту, а МВФ – о выдаче кредитов в золоте. Несколько дней назад в Стамбуле завершилось традиционное международное мероприятие Global Entrepreneurship Congress. 16 апреля на этом конгрессе выступил президент Турции. "Мы должны спасти государства и нации от нынешней проблемы нестабильности обменных валютных курсов", – сказал Эрдоган. И желанную стабильность, по его словам, может обеспечить золото.

Валентин КАТАСОНОВ | 21.04.2018 Источник - fondsk.ru

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