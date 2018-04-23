Узбекистанская гимнастка Сабина Ташкенбаева (фото) впервые завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

14:33 24.04.2018 Узбекистанская гимнастка впервые завоевала "серебро" на этапе Кубка мира



Сабина Ташкенбаева завоевала первую в истории Узбекистана серебряную медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.



В рамках третьего этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте представительница Узбекистана в одиночных выступлениях с булавами завоевала серебряную медаль, показав результат 17950 баллов. На первом месте оказалась россиянка Александра Солдатова (18000), завоевавшая "золото" и во всех остальных дисциплинах. Бронзовую медаль в выступлениях с булавой заняла израильтянка Линой Ашрам (17650).



Также следует отметить пятое место узбекистанских гимнасток в групповом многоборье.



В общекомандном зачете после трех этапов Кубка мира Узбекистан с одной серебряной медалью расположился на 9-м месте. В лидерах - сборная России с 15 золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами. На второй строчке - болгарские спортсменки, в их активе три "золота", четыре "серебра" и шесть "бронз". На третьей позиции итальянки с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.



Заключительный, четвертый, этап Кубка мира пройдет в Баку с 27 по 29 апреля.



На прошлогоднем этапе Кубка мира в Ташкенте узбекистанская гимнастка Анастасия Сердюкова завоевала "бронзу" в индивидуальной программе с лентой.



Сабина Ташкенбаева - серебряный призер Кубка Азии-2017 (командные соревнования, булавы, лента), а также обладательница "бронзы" в многоборье. На Исламских играх солидарности-2017 в Баку Ташкенбаева завоевала командное "серебро" и "бронзу" в выступлениях с булавами и лентой.



Напомним, в настоящее время Федерацию гимнастики Узбекистана возглавляет экс-тренер сборной страны по художественной гимнастике Зарина Абдуллаева. Она была избрана на этот пост после того, как его покинуладочь покойного президента республики Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева. Источник - Фергана

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