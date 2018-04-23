Секс пострашнее допинга. Американцы раскручивают суперскандал в гимнастике

14:28 24.04.2018 На американском телеканале NBC вышел фильм с новыми откровениями олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Маккайлы Марони, которая считает себя жертвой сексуального насилия со стороны врача сборной США и его покровителей



Тюремный срок в 175 лет для бывшего врача американской сборной Ларри Нассара наверняка будет не единственным итогом одного из самых громких скандалов в истории американского спорта. 54-летний доктор давно прописался в своей камере, руководство федерации спортивной гимнастики США ушло в отставку, а жертвы насилия во главе с Маккайлой Марони продолжают вываливать на публику все новые шокирующие подробности. На прошлой неделе этой истории в Америке были посвящены сенатские слушания, а вчера вышла в эфир программа на телеканале NBC под названием "Молчания больше нет", в которой выступили многие причастные делу спортсмены и тренеры.



НАСМЕШКИ ВМЕСТО СПАСЕНИЯ



Добавить что-то новое к тому, что мы ранее узнали о злодеяниях доктора Нассара, очень сложно. Врач-остеопат на протяжении 30 лет (с 1986 по 2016 годы) работал со сборной США по спортивной гимнастике и с гимнастическим клубом штата Мичиган, втираясь в доверие к юным девушкам и затем производя с ними развратные действия. Пострадавших более сотни. Причем федерация платила пострадавшим компенсации за молчание о домогательствах. Так, Марони получила за это 1,25 миллиона долларов. По словам пострадавших, у Нассара были покровители в Олимпийском комитете США и в Мичиганском университете. Если это будет доказано, впереди новые отставки и уголовные дела о соучастии.



Из новых фактов, которые содержатся в фильме NBC, можно отметить рассказ о том, что тренеры сборной США на протяжении нескольких лет знали о том, что Макайла подвергается насилию, и бездействовали. В 2011 году Марони публично пожаловалась домогательствах врача тренеру Джону Геддерту, но после этого только стала объектом для насмешек со стороны других гимнасток и поклялась больше никогда не рассказывать тренерам и подругам об озабоченном докторе. Нассар удовлетворял свою похоть в отношении этой спортсменки более сотни раз на протяжении трех лет – начиная с 13-летнего возраста девушки и вплоть до завершения ее карьеры в 2016 году. Однажды, по словам Макайлы, он дал ей таблетку, после чего она очнулась голой в постели Ларри.



ЕДА В ОБМЕН НА СЕКС



В основном Нассар развращал юных гимнасток на ранчо, которое принадлежит Марте и Белле Кароли – румынским тренерам, создавшим в Америке свой тренировочный центр. На фоне скандала в январе этого года федерация спортивной гимнастики США перестала использовать это ранчо в качестве основной базы национальной команды. Помимо Марони жертвами доктора-педофила были такие известные спортсменки как Гэбби Дуглас, Симона Байлз, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер. Кроме того, врач увлекался детской порнографией – на его домашнем компьютере были обнаружены 37 тысяч снимков подобного рода.



При этом хозяева ранчо Кароли заявили в фильме NBC, что ничего не знали о происходящем у них под носом. Более того, об этом молчали и родители спортсменок, многие из которых находились на базе вместе со своими детьми. "Вокруг нас было много взрослых, но никто никогда не задавал никаких вопросов, никто никогда не предупреждал нас об опасности", – отметила Эли Райсман.



Нассар творил свои злодеяния над девушками под предлогом медицинской помощи, и многие из пострадавших говорят о том, что долгое время не предполагали, что "инвазивные процедуры" доставляют доктору какое-то удовольствие. "Он говорил, что это та жертва, на которую нужно пойти, чтобы попасть на Олимпиаду, и об этом нельзя рассказывать другим людям", – объясняет свою наивность Марони. Кроме того, оказывается, что врач втирался в доверие к своим жертвам, нарушая указания тренеров. Все гимнастки сидели на очень строгой диете, но Нассар в обмен на молчание тайком покупал спортсменкам вкусную еду.



ГРОМКОЕ МОЛЧАНИЕ



Группа гимнасток уже подготовила иски в отношении федерации спортивной гимнастики, Олимпийского комитета США и Мичиганского университета, которые неоднократно получали сигналы о художествах Нассара, но не давали ход делам, несмотря на огромные масштабы злодеяний. "Все, о чем они заботились, это деньги и медали, – считает Марони. – Ничего другое их не беспокоило. Я сомневаюсь, что моя карьера в гимнастике действительно стоила того, с чем мне пришлось столкнуться. Сейчас я вынуждена собирать свою жизнь по кусочкам".



"Я и другие гимнастки не были защищены никоим образом. – сказала Уибер, которую Нассар впервые изнасиловал в 14 лет. – Мои родители доверили федерации мою безопасность, и были обмануты. Я до сих пор не понимаю, как он мог делать это на протяжении столь долгого времени. Если бы соответствующие организации должным образом сделали свою работу, то проблема не приобрела бы таких масштабов".



Выход фильма о "деле Нассара" заставляет проводить параллели между секс-скандалом в американской гимнастике и делом о "русском допинге". Дело о враче-педофиле тоже начинает раскручиваться под давлением СМИ и тоже строится только на показаниях свидетелей. Правда, желающих рассказать о монстре в белом халате на несколько порядков больше, чем о якобы имевших место российских нарушениях – американские следователи допросили уже почти 300 человек. Как подобную информацию можно было утаивать столько времени, и зачем спортивные и университетские функционеры вообще покрывали Нассара – главная загадка, ответ на которую должен дать новый суд.



Будет ли иметь американская гимнастическая трагедия такие же последствия как антидопинговые расследования в отношении России? В этом есть большие сомнения, хотя молчание по поводу вскрывшихся фактов Олимпийского комитета США и Международного олимпийского комитета становится уже слишком громким и явно идет в разрез с названием фильма на NBC. Насилие со стороны тренеров и развратные действия в отношении юных спортсменов – не меньшая беда спорта, чем допинг. И мировые спортивные власти должны хотя бы попытаться сделать так, чтобы поставить этому серьезный барьер.



https://www.facebook.com/datelinenbc/videos/10156187166946420/ Источник - sport-express.ru

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