 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ким – Трампу: ищи дураков в зеркале!
14:25 24.04.2018

Вашингтону, Токио и Сеулу не стоит обольщаться

Константин Душенов

Северная Корея снова в центре внимания. Тайная встреча бывшего директора ЦРУ Майка Помпео с Ким Чен Ыном породила в мировых средствах массовой информации множество слухов, догадок и предположений. Трамп, комментируя перспективы своей будущей встречи с Кимом, в привычной ему манере хвастливо заявил: "Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира – большой прогресс! Я думаю, что теперь с Северной Кореей все будет очень хорошо. Я думаю, нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное!".

Угодливо подтверждая оптимизм Трампа, западные комментаторы и политологи, как по команде, тут же оповестили мир: Северная Корея уже дрогнула под мощным напором США! Пхеньян приостановил ядерные испытания и пуски баллистических ракет! Ким Чен Ын закрывает свой ядерный полигон! Он уже больше не возражает против присутствия в Южной Корее американских военных баз! Санкции и международная изоляция сделали свое дело: нищая и разоренная страна не способна противостоять Вашингтону, поэтому Ким спешно делает примирительные дипломатические шаги навстречу США, загодя готовя почву к предстоящим переговорам с Дональдом Трампом.

Трамп, со своей стороны, особо даже и не скрывает того, как именно он собирается вести эти переговоры. Со свойственной американцам бесцеремонностью и прямолинейностью он, судя по всему, попытается попросту подкупить северокорейского лидера. Нет, конечно, не его лично! Речь пойдет не о мешках наличных долларов, а о крупных американских инвестициях в экономику Северной Кореи, о социальных проектах, направленных на повышение жизненного уровня населения, о смягчении санкционного режима и возвращении Пхеньяна в состав т.н. "полноценных членов международного сообщества".

А что же в обмен на все это великолепие? Да сущие пустяки! Американцы потребуют у Ким Чен Ына остановить все его ядерные и ракетные программы, уничтожить все накопленные запасы баллистических ракет и атомных боезарядов, допустить на свою территорию международных инспекторов и отказаться от развития даже мирной атомной энергетики! То есть, проще говоря, капитулировать перед Западом и тотально разоружиться, положившись на хвастливые обещания Вашингтона "огромных успехов" в будущем…

Именно так Трамп видит тот "баланс интересов", который поможет ему "поладить" с Кимом. Причем, по мысли Дональда Фредовича, торжество американской дипломатии должно быть решительным и быстрым: США и Япония уже предложили создать при Совете Безопасности ООН специальный "Комитет по денуклеаризации Северной Кореи", которая должна завершиться ударными темпами в течение двух ближайших лет, до 2020 года!..

Интересно, американцы и впрямь считают, что Ким Чен Ын, перед которым история последних двадцати лет рисует более чем убедительные примеры американского "миротворчества" в Югославии и Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, поверит сладким трамповским словесам? И забудет о судьбе повешенного по американской указке Саддама, отравленного Милошевича, растерзанного Каддафи? Что именно ради этого корейцы последние двадцать лет буквально траву ели, отдавая все силы и средства на разработку собственного ядерного щита?

Может, поэтому японские союзники США отнеслись к трамповскому оптимизму весьма сдержанно? В Токио миролюбивые заявления Ким Чен Ына приняли очень прохладно, отметив, что новый курс Пхеньяна "нельзя считать удовлетворительным". А глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра подчеркнул, что в заявлении Ким Чен Ына "не прозвучало ни слова о полном отказе от возможного применения ракетно-ядерных вооружений".

И это чистая правда. Выступая со своими инициативами, северокорейский лидер пояснил, почему он принял такое решение. По словам Кима, в Северной Корее успешно завершен многолетний процесс создания ракетно-ядерного потенциала, на вооружение поставлен целый ряд новых баллистических ракет, носителей ядерного оружия, а потому и необходимость в проведении дальнейших ядерных испытаний и баллистических пусков отпала. Во всяком случае – пока…

Согласитесь, в таком объяснении, при всем желании, трудно усмотреть готовность Северной Кореи к капитуляции и тотальной "денуклеаризации", которой бредят американские стратеги и их японские союзники. Вашингтону, Токио и Сеулу не стоит обольщаться: Ким мягко стелет, да Трампу, похоже, будет жестко спать.

А нам остается лишь наблюдать за этим театром американского абсурда. И – так, на всякий случай – сконцентрироваться на производстве новейших оружейных комплексов: "Авангардов" и "Сарматов", "Кинжалов" и "Посейдонов", для защиты наших рубежей! Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - Завтра
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