 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грунт может заполнить русло реки . На Алгабас (Алматинская обл.) ползет гигантский оползень (фото)"Грунт может заполнить русло реки". На Алгабас (Алматинская обл.) ползет гигантский оползень (фото)
14:22 24.04.2018

Оползень в Алматинской области не угрожает населенным пунктам

На месте происшествия работают оперативные службы

Вице-министр внутренних дел Казахстана Юрий Ильин прокомментировал ситуацию по сходу оползня в Алматинской области, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

"Вчера состоялось выездное совещание акима Алматинской области, где было доложено о ситуации по Кольсаю. На сегодня оползень разделился на два участка: южный и северный. Южный участок оползня уже достиг русла реки Кольсай, вошел в русло и движется замедленным темпом. На северном участке до реки остается порядка 60 метров", - отметил Юрий Ильин.

По данным вице-министра, масса оползня составляет около 50 млн кубических метров. Однако, по заверениям Юрия Ильина, ситуация не представляет угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов. "Ниже по реке у нас находятся два населенных пункта - Сатты и Алгабас. Численность населения в каждом более тысячи человек. С ними проведена работа, на сегодняшний час угрозы для этих населенных пунктов оползень не представляет", - заявил вице-министр.

Как стало известно в ходе оперативного совещания главы региона Амандыка Баталова с оперативными службами, скорость передвижения грунта составляет один метр в час. "Грунт может заполнить русло реки. Но река может проложить себе новое русло. Сейчас по реке проходит два куба воды. В конце мая и начале июня объем пропуска воды на реке составит 30 кубов. Грунтовая масса будет смывается через реку. Но это грозит созданием мелкой частицы на дне реки, что может привести к розливу в низовье. Мы хотим обеспечить проход воды через эвакуационный канал. Возможно и применение взрывных работ", - доложил руководитель ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК Токтар Баймолдаев.

Выслушав мнение экспертов, Амандык Баталов поручил поставить на низовье реки гусеничные экскаваторы для углубления дна. "8 апреля здесь было зафиксировано землетрясение, затем пошли дожди. Здесь находится линия тектонического разлома. Все это в совокупности могло привести к этому инциденту. Сейчас необходимо провести тщательное исследование на всех склонах гор, в особенности около населенных пунктов", - пояснил Амандык Баталов.

Как отметили в пресс-службе акима, на месте происшествия мобилизована вся необходимая техника и ведется ежечасный контроль за движением горной массы.

Источник - Kapital.kz
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