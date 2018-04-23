На южном побережье Иссык-Куля автомобиль сбил неизвестное существо. ОсликоПес? (фото)

14:17 24.04.2018 На южном побережье Иссык-Куля автомобиль сбил неизвестное существо. Сельчане шокированы



В Джети-Огузском районе водитель сбил неизвестное существо.



Как рассказал в комментарии Turmush глава села Джети-Огуз Илгиз Талдыбаев, 21 апреля Капарбек уулу Азимбек на своем автомобиле возвращался из города Каракол в родное село. Вдруг раздался резкий звук - словно какое-то животное попало под колеса.



"Азимбек работает охранником в сельской школе. Он рассказал, что сбил такое животное. Изначально он подумал, что это собака. Рассмотрев существо хорошо, он засомневался в том, что это может быть собакой. Мы решили обратиться к специалистам. Осмотрев животное, они не поняли, что это за существо", - говорит он.



По некоторым данным, неизвестные приехали к Азимбеку и попросили отдать им существо, якобы для продажи в городе Бишкек. Они обещали ему деньги, но он еще ничего не получал.



В свою очередь айыл башчы И.Талдыбаев предложил Азимбеку не продавать существо и направить его для дальнейших ветеринарных исследований.



Это не первый случай обнаружения таких существ в регионах республики. В сентябре 2016 года Turmush писал, что в селе Кызыл-Бел Баткенского района появился хищник, которого местные жители прозвали "чупакаброй".



Как говорил глава села Намаз Рустамов, хищник на протяжении нескольких недель спускался в село и нападал на домашний скот. Животное кусало скот в область шеи и высасывало кровь. Вскоре один из охотников заметил хищника в камышах и застрелил. Источник - Turmush

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