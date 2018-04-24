Разрушительные землетрясения в Кыргызстане. Когда ждать. Оставшиеся месяцы.., - директор сейсмоНИИ Абдрахманов успокоил

10:26 24.04.2018 Разрушительные землетрясения в Кыргызстане. Когда ждать?



Сильных землетрясений в 2018 году в Кыргызстане не предвидится. Об этом сообщил VB.KG директор ИС НАН КР Канат Абдрахматов.



- Оставшиеся месяцы года, по нашим прогнозам, пройдут спокойно. Сильных колебаний земной коры не будет. Что касается мелких, то республика находится тектонически в активном месте. Ежесуточно у нас происходят слабые подземные толчки. Большую часть мы даже не ощущаем, - пояснил Абдрахматов.



Что касается возможных разрушительных движений земной коры у наших соседей по границе, то подобными прогнозами отечественные эксперты-сейсмологи не располагают, добавил Канатбек Эрмекович.



24 апреля 2018

Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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