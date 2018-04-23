Новым Генпрокурором Киргизии станет ошанин Джамшитов

09:39 24.04.2018 Президент предложил на пост генпрокурора Откурбека Джамшитова (биография)



На пост генпрокурора представлен Джамшитов Откурбек Асилбекович. Об этом стало известно 24 апреля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.



Представление президента Сооронбая Жээнбекова на комитете озвучил представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев.



О.Джамшитов родился 4 сентября 1975 года в селе Толойкон Кара-Суйского района Ошской области.



В 1996 году закончил Кыргызский национальный университет по специальности "юриспруденция".



В 1997 году начал свою деятельность стажером, помощником прокурора в Таласской городской прокуратуре. С 1999 по 2008 года работал следователем в прокуратурах города Талас, Бакай-Атинского, Алайского районов, Ошской областной прокуратуре.



21 января 2008 года был назначен заместителем прокурора Кадамжайской районной прокуратуры. В 2011 году работал прокурором Лейлекского района.



В 2015 году был назначен прокурором Жалал-Абадской области. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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