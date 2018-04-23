В Астане опять бунтуют нищие строители пафосного зиккурата "Абу-Даби Плаза"

09:08 24.04.2018 В Астане работники стройки "Абу-Даби Плаза" добиваются выплаты двухмесячной зарплаты











В Астане группа участвующих в строительстве комплекса "Абу-Даби Плаза" рабочих обратилась в городской офис местного филиала президентской партии "Нур Отан" за содействием в получении предполагаемой задолженности по заработной плате.



Более десятка рабочих подрядной организации World Monitor 23 апреля на встрече с заместителем председателя столичного филиала "Нур Отана" Бакытом Сапаровым заявили о задержке выплаты зарплаты за два месяца и попросили содействия в улучшении условий труда.



Азаттыку не представилось возможным получить комментарий в самой компании World Monitor. Участники собрания у офиса "Нур Отана" говорят, что компания нередко меняет свой адрес, в связи с чем, как утверждают рабочие, они не смогли встретиться с руководством.



Бакыт Сапаров принял их письменные обращения и пообещал провести по проблемам рабочих встречу с руководством компании с участием представителей государственных органов.



Это не первое обращение в президентскую партию в Астане рабочих, участвовавших в строительстве комплекса "Абу-Даби Плаза". В феврале рабочие другой компании-подрядчика пожаловались на "незаконное", по их словам, увольнение.



Строительство "Абу-Даби Плаза" началось в Астане в 2010 году. Строящийся комплекс пережил ранее несколько пожаров, сроки сдачи комплекса в эксплуатацию неоднократно переносились. Источник - centralasian.org

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