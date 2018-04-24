Москва и Пекин развивают уставные отношения. Россия и Китай видят себя защитниками международного права, - "Къ"

09:02 24.04.2018 Нестабильность в мире нарастает, США размывают принципы Устава ООН, но Москва и Пекин твердо стоят на защите международного права и поддерживают друг друга. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И заявили в понедельник по итогам переговоров в Пекине. Обсудили дипломаты, впрочем, и более приземленные вопросы: как сообщил "Ъ" источник в российской делегации, на финальной стадии подготовки находится соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем. Оно вряд ли будет глубоким, но подчеркнет ведущую роль стран в либерализации процедур торговли.



Сергей Лавров и Ван И совсем недавно виделись в Москве, но и в Пекине им было что обсудить: в июне в городе Циндао состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое, как ожидается, посетит и президент РФ Владимир Путин. Как сообщил "Ъ" источник в дипломатических кругах РФ, помимо прочего китайская сторона настаивает на том, чтобы в Циндао был подписан окончательный вариант соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС. Принципиальная договоренность о его подготовке, напомним, была достигнута в октябре 2017 года, и с тех пор стороны производили обсчет технических параметров соглашения. Россия же, по словам источника "Ъ", хочет, чтобы соглашение было подписано несколько позже: в Астане во второй половине года.



Вне зависимости от того, когда это случится, соглашение, вероятно, будет иметь скорее политический, а не экономический смысл, убежден глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. "За девять месяцев договориться о чем-то по-настоящему прорывном сложно. Особенно для такой молодой и неоднородной структуры, как ЕАЭС,- заявил "Ъ" эксперт.- Спешка вызвана скорее политическими мотивами, желанием сторон ответить на подписание договора о Транстихоокеанском партнерстве (12 стран подписали соглашение 8 марта в Окленде.- "Ъ"), показать, что обе страны находятся в авангарде написания правил игры для свободной торговли". После переговоров с Ван И Сергей Лавров был принят председателем КНР Си Цзиньпином, который предложил гостю осуществлять сопряженное развитие проектов ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь".



Восточный экономический форум может посетить председатель КНР Си Цзиньпин

Восточный экономический форум может посетить председатель КНР Си Цзиньпин



При этом, как следует из сообщения МИД КНР, Си Цзиньпин заявил, что Пекину и Москве "необходимо оказывать друг другу поддержку на международной арене при решении насущных вопросов". "Нам необходимо совместно защищать общепринятые принципы международных отношений, опирающиеся на нормы права. КНР и России следует объединить усилия со всеми прочими странами для формирования международных отношений нового типа",- приводит ведомство слова китайского лидера.



То, что и Россию международные отношения нынешнего типа совершенно не устраивают, ясно следовало из заявления Сергея Лаврова. "В мире в целом ситуация нас не очень радует,- объявил он в ходе совместной с Ван И пресс-конференции.- Наблюдаются попытки подорвать устойчивость международного порядка, за пределами Устава ООН вершится суд и выносятся приговоры. Это неприемлемо".



Дальнейшие пояснения российского министра не оставляли сомнений в том, кто во всем виноват. Так, говоря о ситуации в Сирии, глава МИД РФ посетовал, что "провокация под предлогом использования химоружия была осуществлена в момент, когда возник коренной перелом в борьбе с остатками террористов в Сирии, когда была освобождена Восточная Гута и когда возникла возможность созвать конституционную комиссию". "Не дожидаясь, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия прибудут на место, и на фоне многочисленных свидетельств того, что все это было спектаклем, были нанесены удары. Но правда пробьет себе дорогу,- заявил Сергей Лавров.- Даже те страны, которые произнесли слова понимания той абсолютно неправомерной акции, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно. Большинство из них прекрасно понимает, что это неприемлемый способ решать серьезнейшие международные кризисы".



Как развивается торговое противостояние США и Китая

Как развивается торговое противостояние США и Китая



Китайский министр иностранных дел согласно кивал и впоследствии поддержал российского коллегу, заявив, что "Россия приложила огромные усилия для урегулирования этого кризиса". Его самого, впрочем, больше интересовала наметившаяся разрядка на Корейском полуострове. "Северокорейская сторона заявила о прекращении ядерных испытаний,- провозгласил Ван И.- КНДР решила сосредоточить усилия на развитии экономики. Это полностью соответствует интересам народа Северной Кореи. В последнее время намечается ряд позитивных изменений, нельзя допустить никакой помехи переговорному процессу. Мы рассчитываем на успешность предстоящих встреч между лидерами двух Корей, а также лидерами КНДР и США. Впервые за долгое время открывается путь к постоянному миру на полуострове".



Затронули министры и иранскую ядерную программу: оба подчеркнули, что выступают за сохранение сделки 2015 года и будут препятствовать ее пересмотру со стороны США и стран ЕС. "Пересматривать такие договоренности недопустимо, иначе это будет попытка подвергнуть ревизии одно из самых больших достижений международной дипломатии последнего времени,- предупредил Сергей Лавров.- Россия и Китай будут всячески противодействовать этому, чтобы не допустить подобного крайне опасного развития событий". Как именно Москва и Пекин намерены спасать сделку, российский министр не уточнил.



Михаил Коростиков, Пекин

24 апр. 18 Источник - kommersant.ru

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