Если Скрипалей отравил не Кремль, то тогда кто? "Афганское братство"? - Times

08:56 24.04.2018 Россия выдвинула более 30 версий отравления Сергея Скрипаля. Британская позиция, напротив, довольно проста: за нападением стояла Россия. "Но за логическим высказыванием о вине России вообще скрывается уйма вариантов и оставшихся без ответа вопросов: кто дал яд, какова была степень одобрения Кремля и почему сейчас?" - пишет колумнист The Times Бен Макинтайр.



Тереза Мэй высказала всего два предположения: "Либо это был прямой акт российского государства против нашей страны. Либо российское правительство утратило контроль над этим потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в чужие руки". Между этими двумя полюсами - целый ряд возможных сценариев, отмечает автор статьи.



Есть несколько причин, почему покушение не похоже на типично русское "мокрое дело", считает Макинтайр: "Для начала, оно не удалось и было совершено, как кажется, в высшей степени небрежно. Легко было выявить след яда, ведущий в Россию. Покушение затронуло члена семьи жертвы, чего российские (и советские) убийцы по традиции избегали".



"Идея о том, что нападение санкционировал Владимир Путин, чтобы активизировать избирателей перед выборами, надуманна. Ему никогда не угрожало ничего, кроме убедительной победы, - пишет колумнист. - Более того, со специальным приказом есть риск проследить его до самого верха, чего Путин хорошо умеет избегать".



Автор статьи высказывает предположение: в какой-то момент, возможно, довольно давно, Кремль мог явно или неявно дать понять, что сезон охоты на предателей открыт. Вероятно, полагает Макинтайр, Путину было неважно, кто совершит убийство, как и то, кто будет убит.



Автор статьи выдвигает несколько версий, первая из которых - связь с Украиной.



"Поддерживаемые Москвой пророссийские сепаратисты на востоке Украины крайне заинтересованы в том, чтобы вбить клин между Москвой и Западом, - поясняет журналист. - Были признаки, впрочем, слабые, что Путин склонялся к некому компромиссу по украинскому конфликту. Сейчас, в свете дипломатических последствий отравления Скрипаля, это, возможно, кажется как никогда более отдаленным, а именно этого и хотят пророссийские сепаратисты".



"Связь с Сирией: если пророссийские мятежники потирают руки, глядя на международные последствия покушения на убийство, то Башар Асад может быть доволен еще больше. Инцидент привел к укреплению нечестивого союза между Сирией и Россией, и, яростно осуждаемый Западом, Путин решительно подтвердил свою поддержку сирийского режима", - пишет Макинтайр.



"Военная связь: Скрипаль был не просто шпионом, а шпионом, работавшим на российскую военную машину и против нее. Он был десантником, ветераном советской войны в Афганистане и кадровым офицером ГРУ", - говорится в статье.



"Скрипаль был не просто предателем своей страны, - указывает колумнист The Times. - В глазах сотоварищей - ветеранов Афганистана он предал священную верность своим братьям по оружию. "Новичок" был разработан в военных целях, и военные могли использовать его против Скрипаля".



23 апреля 2018 г.



Бен Макинтайр | The Times Источник - inopressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524549360

Новости Казахстана