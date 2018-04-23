Американский Merrill Lynch скупил евробонды Таджикистана. В чем афера?

08:05 24.04.2018 Таджикистан выставил на продажу на международном финансовом рынке второй пакет государственных ценных бумаг (евробондов) в размере $500 млн, сообщил источник в Министерстве финансов страны.



Сообщается, что большую часть евробондов приобрел американский инвестиционный банк Merrill Lynch. Кстати, этот инвестиционный банк уже является одним из активных держателей государственных облигаций Таджикистана.



Две недели назад, по информации пресс-службы Нацбанка Таджикистана, представители Merrill Lynch, а также инвестиционных фондов Fidelity, Metlife, BNP Paribas, T. Rowe Price, Barings, Eaton Vance и Danske, посетили Рогунскую ГЭС и в сопровождении первого зампредседателя НБТ Джамолиддина Нуралиева ознакомились с процессом строительства различных объектов гидроэлектростанции.



Merrill Lynch - крупный американский инвестиционный банк со штаб-квартирой в Нью-Йорке, в 2008 году был приобретен, а с 2013 года полностью интегрирован в структуру Bank of America.



В сентябре прошлого НБТ сообщил об успешном дебюте государственных ценных бумаг (евробондов) на международном финансовом рынке. Бумаги были выставлены на продажу в размере $500 млн. для привлечения средств на строительство Рогунской ГЭС.



Роуд-шоу государственных облигаций Таджикистана состоялось с 28 августа по 8 сентября в четырех городах – Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. По данным главного регулятора страны, 38% облигаций приобрели инвесторы из США, 24% - из Великобритании, 35% - из стран Европейского союза и небольшую часть 3% - из Азии.

23 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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