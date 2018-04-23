Власти Туркменистана "советуют" населению не очернять страну в интернете

07:07 24.04.2018 Органы безопасности Туркменистана предупреждают граждан не распространять через интернет негативную информацию, очерняющую страну.



Как рассказал один из источников туркменской службы радио "Азатлык" 19-го апреля, сотрудники органов безопасности посетили школы, институты и спортивно-образовательные заведения Ашхабада, и проволи беседы с работниками и учащимися, предупреждая их о последствиях распространения негативной информации через интернет, в частности за отсылку различных сообщений за пределы страны.



"Они не говорят из какой организации пришли, но люди хорошо знают, что они из "органов". Проверяют телефоны: жестко настаивают на том, чтобы люди не посылали через IMO, Gmail или подобные приложение информацию о безработице в Туркменистане, сокращениях, о том, что сотрудников отправляют в отпуск без содержания, о повышении цен на продукты и других проблемах", - сообщил источник.



Также по его словам, это совпало с тем, что в Ашхабаде повсеместно снизилась скорость интернета и многие сайты не возможно открыть. "Они проводят беседу о патриотизме и "советуют" не очернять страну", - добавил источник.



В последнее время такие диалоги проводятся чаще и предупреждения касаются не только того, что возбраняется распространение негативной информации на различных интернет сайтах, находящихся за пределами Туркменистана, но и в переписках между друзьями и родственниками через мессенджеры, говорит источник. А это, в свою очередь, вызывает обеспокоенность среди туркменских пользователей интернета. Источник - ca-news.org

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