Террорист-давитель Минасян убил фургоном 10 пешеходов канадского Торонто

06:20 24.04.2018 Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Торонто, десять погибших















Автофургон выехал на тротуар в канадском городе Торонто. Погибли, по последним данным 10 человек, получили ранения 15.



Водитель машины - 25-летний Алек Минассиан - задержан. Судя по всему, он совершил наезд на пешеходов преднамеренно, хотя его мотивы остаются неясными.



Канадский премьер-мининстр Джастин Трюдо назвал произошедшее "трагической и жестокой атакой", которая причинила ему "глубокую печаль".



Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено, его расследование продолжается.



Инцидент произошел в 13:30 по местному времени (17:30 по Гринвичу) в понедельник, 23 апреля, на местных Янг-стрит и Финч-авеню. Место происшествия растянулось на 2 километра вдоль Янг-стрит.



Примерно в 30 километрах оттуда проходили встречи министров иностранных дел стран "большой семерки" - Канады, США, Британии, Франции, Германии, Италии и Японии.



Кто был за рулем фургона?



Задержанного водителя зовут Алек Минассиан. Ему 25 лет. Ранее его имя не было известно полиции. Минассиан живет в городе Ричмонд-Хилл в провинции Онтарио, недалеко от Торонто.



По словам Сондерса, задержанный Минассиан ранее не был известен полиции и не связан ни с какой террористической группировкой.



Что говорят очевидцы?



Как сообщают очевидцы, водитель на большой скорости ехал по тротуару, сбивая людей.



Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал Би-би-си, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина заехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на троуар вновь.



На фотографиях с места происшествия видны полицейские с винтовками и медики, которые помогают раненым. Очевидец в "Твиттере" сообщил, что видел на месте происшествия трупы.



"Я видел несколько мертвых тел, накрытых покрывалами, ботинки и обломки на дороге. Очевидцы говорят мне, что фургон полностью вышел из-под контроля", - пишет в "Твиттере" канадский журналист Джереми Коун.



Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан живым без единого выстрела. Как сообщила каналу Си-би-си представитель полиции Дженниферджит Сидху, полицейские остановили фургон во время движения.



Происшествие прокомментировал в "Твиттере" премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "Наши мысли с теми, кого затронул страшный инцидент на Янг и Финч в Торонто. Благодарю первых сотрудников экстренных служб, работавших на месте, - мы пристально следим за ситуацией".



Поблагодарил сотрудников экстренных служб и министр общественной безопасности Ральф Гудейл, назвавший инцидент "ужасным нападением". Источник - ВВС

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