Москва выиграла войну в Сирии, но выиграет ли она переговоры о мире? - А.Халдей

00:49 24.04.2018 Москва выиграла войну в Сирии, но выиграет ли она переговоры о мире?

Европа поставила себе целью переиграть Россию в процессе переговоров о будущем мире в Сирии



Александр Халдей



Как известно, можно проиграть войну, но отыграться в процессе переговоров о мире. Именно этим сейчас занята Европа: Германия и Франция, оставшись с сирийской войне за бортом политического процесса, стремительно создают все новые переговорные форматы и площадки, чтобы на них определять условия мира, которые потом можно будет пытаться навязать России.



Как известно, существуют площадки в Женеве и Астане. Существует Московская платформа сирийской оппозиции – МПСО. Ее возглавляет Кадри Джамиль. Эта группа оппозиции ориентируется на Москву и вполне рассчитывает в новом сирийском правительстве получить реальные властные посты взамен на лояльность Асаду.



Однако проснулись конкуренты, и поскольку Франция и Германия с самого начала упустили инициативу в Сирии, то они решили создать еще одну переговорную площадку, где нет России, но есть они. Цель - разыграть свой дипломатический спектакль, заявив, что "а вот есть еще одна группа от оппозиции, чье мнение тоже имеет вес, за которой стоят ЕС, Германия и Франция, а потому следует также и их кооптировать в новую сирийскую власть".



Таким образом, сейчас идет конкурс агентуры будущих кураторов Сирии, в число которых очень хотят попасть не воевавшие Германия и Франция. Франция когда-то предлагала России свой союз в Сирии, но Россия холодно к этому отнеслась и сказала, что все вопросы она способна решить сама и не видит в объединении усилий с Францией для себя выгоды. Поскольку французы известны как очень жесткие переговорщики, то Россия так же жестко с ними и поговорила.



Франция стала уверять, что выгода России в том, что Франция поспособствует смягчению санкций. Но Россия прямо дала понять, что решает этот вопрос не Франция и брать ее в долю по Сирии отказалась. После этого Франция набилась в союзники к США. И теперь Германия и Франция с одобрения США пытаются сделать вид, что еще где-то уже без участия России, но с участием этих двух стран, идут какие-то переговоры с какой-то сирийской оппозицией, с которыми нужно считаться.



Стремление Германии и Франции показать свою важность в Сирийском процессе есть их желание остаться в статусе глобальных игроков. Поиск других переговорных площадок связан с желанием создать конкуренцию дипломатическим инициативам России повысить собственный международный вес, в то время, когда в военной части кампании борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) никто из них участия не принимал.



Но вес за столом переговоров определяется на полях сражений, и тут Европе опереться совершенно не на что. Если Россия не согласится считать европейских сирийцев стороной переговоров, никто Россию изменить мнение не заставит. А без мнения России в Сирии сейчас ничего не решается. Это признают даже американцы.



Бывший специальный представитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф, который работал под руководством Хиллари Клинтон, заявил:



"Возможно, Германия и Франция имеют в виду новую встречу заинтересованных государств, которая может обновить и даже заменить МГПС – площадку, которая сформирована на фоне военной интервенции России в Сирию в сентябре 2015 года. Я подозреваю, что США поддержат эту инициативу. Она не должна конкурировать с процессом в Астане, с женевским процессом или с любым другим мирным процессом, связанным с Сирией".



По мнению бывшего дипломата, России необходимо стать ведущим участником этого формата. Упоминаемая Хофом МГПС - это международная группа поддержки Сирии – ассоциация американских вассалов, противостоящих в Сирии России, Ирану, Китаю и Турции. Они пытались в 2015 году создать в Австрии некую переговорную динамику, но из этого ничего не вышло.



Понимая стремление Европы заявить о себе как о серьезной силе, способной догнать уходящий поезд и принять равное участие в глобальной игре, Россия заверяет, что согласно инициированной Москвой и Пекином резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, переговоры по Сирии должны происходить в Женеве. По вопросу переговорной площадки уже имеется международный консенсус и нет нужды множить сущности сверх необходимого.



В расширенном формате существует Женева, в сжатом формате существует Астана, где три государства - Россия, Турция и Иран - решают вопросы Сирии, не допуская туда западных игроков. Новые форматы ничего не добавят к существующим, но могут сорвать установление мира в Сирии.



Россия понимает, что, по сути, ей намерены чинить препятствия, и предупреждает, что это может окончиться очень плохо. Спектакль с умножением якобы легитимных переговорных сторон и стремление навязать России тех, кого не смогли навязать США, не только способен разрушить всякий мирный процесс, но и ударить по самим инициаторам. Потому что когда все переговоры с марионетками Европы упрутся в тупик, и Россия просто начнет их бить, то никакие вопли еврокураторов не спасут тех, кто не понял, кто в Сирии решает вопросы статуса оппозиции.



Франция еще может ударить в ансамбле с США по пустым зданиям в Сирии, но к реальной войне в пустыне не готовы ни США, ни Франция, ни Германия. Европе пора понять – шантаж санкциями не заставит Россию отойти от достигнутых позиций в Сирии. Вопрос, кого в Сирии считать террористом, а кого оппозицией, достойной переговоров с Асадом, давно решается в Москве, а не в Вашингтоне, Берлине или Париже. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524520140

Новости Казахстана

