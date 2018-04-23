Бывшие в употреблении. Кто пришел в новый кабинет министров Киргизии, - У.Бабакулов

00:42 24.04.2018 Мухаммедкалый Абылгазиев - юбилейный, тридцатый премьер-министр за 27 лет независимости Кыргызстана. Пожалуй, только в Киргизии главы кабинета министров сменяются чаще, чем в остальных постсоветских странах. Такая текучка даже стала причиной шутки: мол, никогда не знаешь, кто от Кыргызстана приедет на очередной саммит глав правительств.



Кратко напомню о страстях, которые разыгрались в политике Кыргызстана на прошлой неделе. Ничто не предвещало смены правительства и отставки премьер-министра, как буквально за один день - в минувший четверг, 19 апреля - депутаты инициировали вотум недоверия кабинету министров.



102 парламентария, в том числе и представители проатамбаевской социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) проголосовали изгнать атамбаевкую "правую руку" - Сапара Исакова - из премьерского кресла. Через несколько часов президент завизировал решение депутатов, а уже на следующий день были избраны новый глава кабмина и само правительство.



Новый премьер в цифрах



Новый премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в январе этого года отметил 50-летний юбилей. Он уроженец высокогорной Нарынской области и земляк еще одного печально известного главы кабинета министров Турсунбека Чынгышева, который, кстати, как и Исаков, вылетел из премьерского кресла в 1993 году из-за недовольства депутатов.



Абылгазиев по образованию "агроном" - закончил в 1994 году сельскохозяйственный институт (ныне Киргизский национальный аграрный университет) имени К.И.Скрябина. А в 1997 году - факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.



Долгое время - с 2003 г. до 2016 г. - работал в Социальном фонде страны (2010-2016 - руководитель). Затем перешел в Белый дом (дом правительства), где занимал должности первого вице-премьера, советника президента страны, первого заместителя руководителя президентского аппарата и, наконец, руководителя этого аппарата.



Согласно декларации о доходах за 2015 год, лучше всего у Мухаммедкалыя Дуйшекеевича получается зарабатывать на торговле скотом - от продажи крупного и мелкого рогатого скота и лошадей он получил 4 млн. 237 тыс. сомов ($61,8 тыс. по нынешнему курсу). А вот по месту основной работы Абылгазиев заработал значительно меньше - всего 648 тысяч сомов ($9,5 тыс.). Переход в правительственные структуры негативно отразился на его доходах - уже на следующий, 2016 год, выручка от продажи скота упала до 870 тыс. сомов ($12,7 тыс.), а за работу первым вице-премьером он получил 803 тысячи сомов ($11,7 тыс.). Наверное, есть какие-то неизвестные широкой общественности причины смены многомиллионных доходов от продажи скота на не очень прибыльную работу в правительстве.



Новые министры, бывшие в употреблении



Хотя и говорится, что депутаты выразили вотум недоверия правительству, на самом деле это была возможность снять с должности второго человека в стране - премьер-министра Сапара Исакова, который являлся ставленником бывшего президента Атамбаева. Собственно, большинство министров остались при своих должностях, сменились лишь те руководители ведомств, которые, как и Исаков, были атамбаевскими назначенцами.



Полностью сменилось руководство кабмина: Абылгазиев привел с собой трех новых вице-премьеров. Место первого вице-премьера занял Кубатбек Боронов (до этого был главой МЧС), вице-премьерами стали Замирбек Аскаров (был первым вице-мэром города Ош), Жениш Разаков (в августе – октябре 2017 года был секретарем Совета безопасности, до этого – вице-премьером по силовому блоку) и Алтынай Омурбекова (депутат от фракции "Республика - Ата Журт").



Заседание нового кабинета министров под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева. Фото преcс-службы правительства Киргизии



Из новых членов правительства стоит отметить министра экономики Олега Панкратова, который сменил 30-летнего Артема Новикова. Вместо возглавлявшего МВД атамбаевского телохранителя Улана Исраилова пришел настоящий генерал-майор Кашкар Джунушалиев, начинавший службу инспектором в РОВД. Главой спецслужбы страны стал кадровый чекист Идрис Кадыркулов, сменив Абдиля Сегизбаева (агронома по образованию, ранее занимавшего должность пресс-секретаря бывшего президента Аскара Акаева, и одновременно брата первой супруги Атамбаева).



Минздрав принял доктор от фармацевтики Космобек Чолпонбаев, приняв ведомство у Талантбека Батыралиева. Злые языки поговаривают, что Батыралиев в свое время бросил доходную врачебную практику в Турции и пришел министром здравоохранения по просьбе самого президента Атамбаева, благосклонность которого снискал за то, что умело лечил его в трудные жизненные периоды.



Новым главой МЧС стал Нурболот Мырзахметов, сменив ушедшего первым вице-премьером Боронова. А главой Госкомитета по делам обороны стал Эрлис Тердикбаев (командующий сухопутными войсками Вооруженных сил страны), сменив Мирбека Касымкулова.



В остальных десяти правительственных структурах остаются прежние руководители. По этому поводу во время обсуждения будущих министров депутат от атамбаевской СДПК Рыскелди Момбеков недоумевал: мол, бывшее правительство было правительством избалованных мальчиков, а теперь пришли одни старики, и поинтересовался, как же будет работать правительство без профессионального экономиста.



"Даже не назовешь новым кабмином, все б/у. Один вице-премьер строитель, второй милиционер, третий географ, четвертый историк. Как будете вести экономику?" - развел руками депутат.



Мухаммедкалый Абылгазиев, тогда еще кандидат на пост премьера, ответил, что экономический блок будет курировать Замирбек Аскаров, а министром экономики будет Олег Панкратов, у которого уже есть опыт работы в правительстве.



Новая оппозиция



Чтобы окончательно досадить горе-премьеру Сапару Джумакадыровичу, депутаты отказали ему в прощальном слове с депутатской трибуны. В ответ Исаков отправился на телеканал "Апрель", который был создан для продвижения интересов бывшего президента Алмазбека Атамбаева и базируется в здании группы "Форум", где находится штаб-квартира СДПК (само здание фактически принадлежит Атамбаеву). Информационное продвижение обеспечивает верный атамбаевский товарищ и советник Фарид Ниязов, который поставлен руководить благотворительным фондом "Апрель".



Сапар Исаков и Алмазбек Атамбаев. Архивное фото пресс-службы правительства Киргизии



На телеканал "Апрель" перешли телевизионщики из государственных или провластных каналов ("5 канал", ОТРК), которые ранее всегда принимали сторону тогда еще действующего президента Атамбаева. При этом они же нещадно "мочили" всех инакомыслящих, которые осмеливались критиковать власть или имели отличное от официального мнение. Теперь эти журналисты превращаются в "оппозиционных", а лидером оппозиции, судя по развивающейся ситуации, намерен стать Алмазбек Атамбаев.



Соответственно, и сюжеты на новоявленном канале стали критическими в адрес оппонентов теперь уже бывшего президента Атамбаева. К примеру, эфир Исакова тележурналисты межевали с сюжетами о Мухаммедкалые Абылгазиева - новом кандидате на пост премьера, но единственное, к чему они смогли придраться, - это якобы труднопроизносимое имя, дескать, как его выговаривать. Оставим это на их совести…



Телеканал "Апрель" предоставил Сапару Исакову прямой эфир, на котором он высказал все, что думает о "кинувших" его депутатах. В частности, он сказал, что в "парламенте сидят 120 трупов" (по количеству парламентариев - У.Б.).



"Меня удивило, что депутаты, которые меня поддерживали всецело, потом перешли на беспринципность. Я поддерживаю критику, но где надо, я отвечаю. Наш парламент превращается в политический труп", - сказал он.



Ведущий предложил Исакову обратиться с экрана к депутатам парламента, на что он ответил отказом: "Я к депутатам Жогорку Кенеша (парламента) не хочу обращаться, я лучше обращусь к народу страны. А депутатам хочу пожелать здоровья. Как говорят у киргизов: "Аман болсун" (на киргизском языке это словосочетание имеет несколько смысловых значений, которые зависят от контекста. В данном случае это можно воспринять как сарказм: "да о чем с ними еще говорить, пусть лучше за здоровьем следят", - прим. автора.)".



Выступление Исакова возмутило парламентариев. И на следующий день после выражения вотума недоверия и телевизионного выступления и.о. премьера депутат Каныбек Иманалиев призвал спикера парламента Дастана Джумабекова подать в суд на Исакова. Джумабеков ответил, что бывший премьер должен нести ответственность за свои слова как гражданин.



"Все будет в соответствии с законом. Я слушал его выступление вчера, и будет рассматриваться данный вопрос в рамках закона", - отметил Джумабеков.



Выразил свое мнение и бывший столичный градоначальник, а ныне бывший осужденный Нариман Тюлеев. На свой страничке в Facebook опальный политик написал, что "его [Исакова] премьерство запомнится скандалами… Определенно есть множество вопросов по деятельности и отправленного в отставку премьер-министра Исакова Сапара. Вчера вечером в соцсетях, в выступлениях и в интервью позиционировал себя как сильного политика, который не оставит политику. Хочу сразу огорчить его, госслужба и даже пост премьер-министра - это не политика, это тяжелый ежедневный труд служения народу. Говорить о политическом весе при таком раскладе, мягко говоря, неуместно. Когда тебя протащили по прихоти одного человека во власть из "мальчика на побегушках", это не делает тебя политиком…"



Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что президент Сооронбай Жээнбеков, избрание которого в свое время лоббировал его предшественник Алмазбек Атамбаев, вовсе не хочет быть ведомым.



Сооронбай Шарипович не торопясь и методично избавляется от всех атамбаевских кадров, которые могут ему помещать вести самостоятельную игру. Парламент и даже депутаты атамбаевского СДПК дружно приняли новые правила, что продемонстрировали "правильным" голосованием за отставку Исакова. Показательное позорное изгнание из властной обоймы атамбаевского "мальчика на побегушках" и избрание (читай - "назначение") нового премьер-министра значительно укрепило позиции Жээнбекова. И в свете происходящего Алмазбеку Атамбаеву не остается ничего иного, как заявить о своем уходе в оппозицию. Тем более, что ранее он уже подготовил информационные площадки. Правда, тогда он думал, что пригодятся они совсем для других целей.



23.04.2018 Улугбек Бабакулов Источник - fergananews.com

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