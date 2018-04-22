В Казахстане скульптуру с памятника жертвам голода 1930-х годов сдали на металлолом

00:37 24.04.2018 В Астане задержали преступника, похитившего бронзовую скульптуру мальчика из композиции памятника жертвам голода в Казахстане в 1932-33 годах. Скульптуру обнаружили в пункте приема металла, передает Informburo.kz.



Как сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Астаны, подозреваемый в краже отправлен в СИЗО. Установлен и скупщик краденого имущества. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 196 Уголовного кодекса республики ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").



Памятник жертвам голода 1932-1933 годов открыли в Астане в мае 2012 года в старой части города, на пересечении улиц Абая и Республики. Композиция состоит из монументальной и скульптурной части. В центре скульптуры расположена фигура женщины, которая простирает руки к небу. Впереди нее мальчик, который держит в руке уздечку.



В мае 2017 года памятник жертвам голода 1931-1933 годов установили в Алма-Ате.



Голод в Казахстане в 1930-е годы был вызван официальной политикой уничтожения кулачества и коллективизацией. По разным оценкам, в течение 1931-1933 годов в республике умерли от 1 млн до 1,75 млн человек, еще более полумиллиона покинули ее пределы. Коллективизацией, как и уничтожением национальных элит Казахстана ("Малый Октябрь") руководил член ВКП(б) Филипп Голощекин. В честь него голодные годы в Казахстане назвали "голощекинскими".



День памяти жертв политических репрессий в Казахстане отмечается 31 мая с 1997 года. По традиции в этот день чиновники разного ранга, включая президента страны, посещают мемориальные комплексы, построенные на месте многочисленных лагерей, где содержались заключенные во времена правления Иосифа Сталина, либо открывают новые музеи и памятники, посвященные памяти жертв политических репрессий. Источник - Фергана

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