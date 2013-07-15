Будет ли Узбекистан правовым государством? - Б.Мусаев

00:34 24.04.2018 Бахадыр Ф. Мусаев



С приближением трагической даты - 13 -й годовщины событий (Андижан 2005) я снова и снова думаю о том дне 13 мая



Прежде мои мысли об этом черном дне связывались с деяниями ...преступной государственности, созданной ......Теперь все больше начинаю озадачиваться:



БУДЕТ ЛИ НАШЕ ГОСУДАРСТВО СТОЯТЬ ФАКТИЧЕСКИ НА ФУНДАМЕНТЕ ПРАВА?



Вопрос этот стал риторическим, если согласиться, что в стране и до сегодняшнего дня происходят события, суть содержания которых и направленность развития, читаются как страницы хроники абсурда .. В самом деле, разве действительность не указывает , что, скажем так, "процесс пошел", да не таким образом, ибо оно больше напоминает известное " хотели как лучше, а получилось как всегда". Ведь не будет преувеличением утверждение, что наперекор заявлениям президента, сопряженными с позитивными его действиями как главы государства, реальность демонстрирует , что в этом же самом государстве от имени государства не перестают попирать законность, грубо нарушать право человека на равенство с себе подобными перед законом и правом.



Не надо далеко ходить за образчиками таковых примеров, которые , к сожалению, заставляют сомневаться, что в Узбекистане государство и общество объединились в усилиях преодолеть точку не возврата к той жизни, ее порядка ради порядка, который был установлен за истекшие 25 лет пресловутым "государством - реформатором" под началом главного симукляра, точнее сказать, главного имитатора реформ в Узбекистане, реформ, которые из года в год расширялись, углублялись, демократизировались..., и в итоге узбекистанцы пришли к тому к чему шли, загнивая и перегнивая



Стоит лишь оглянуться кругом, внимательнее посмотреть, признаться:



разве земля наша, у которой не было настоящего хозяина, не засохла и не превратилась в подобие такыра? ...



Да, приказала долго жить известная персона власти, читай, нет камня на пути протока, появились ростки...а вместе с ними и надежды...



Все же не все так просто, далеко не все сдвинулось с мертвой точки, когда и ныне видишь такое, где события разворачиваются круто и прямо на глазах творится нечто, что не поддается логике здравого смысла Взять хотя бы судебный процесс, связанный с известной историей журналиста Б. Абдуллаева и других.



Не знаю, кто и как, но лично я, в последние месяцы 2017 г. и по сей день , читал сообщения о судебном процессе , суде над теми, кому вменяется в вину участие в разработке и намерение осуществить программу "Жатва" , то в целом не ушел далеко от прежних оценок действительности.



Почему?



Так получается, ибо размышляя о многих вещах, помимо всего, сопоставляю былое, оценки той действительности с реалиями сегодняшнего дня, сравниваю власть прежнюю (1989 -2016гг), т.е. власть Каримова, ассоциируемую с "режимом личной власти" Сталина и с вытекающими отсюда последствиями. диктаторства , с властью нынешней. Думаю, сопоставляя , сравнивая ...и прихожу к выводу о том, что не исключается возможность возвращения всего на круги своя, если не изменится сущностная природа этой власти.



На самом деле, должно обладать лишь навыками элементарного мышления при сравнении, сопоставлении... , верить своим глазам, ушам, чтобы понять, например, что нами еще не перевернуты ( не прочитаны и соответственно не пережиты) все страницы узбекистанского абсурда. Об этом, кстати, свидетельствует, независимо от исхода суда над журналистом, сам тот факт, что реально был разыгран политический спектакль, имя которому "фарс"



Тем не менее, должен признаться, мои рефлексии нет - нет, начинают развиваться на утопический лад, когда очень хочу верить в то, что носитель власти в лице нового президента Узбекистана своими поступками, делами-починами, будто подает надежды, что здесь , быть может, появится и укрепится у него политическая воля в вопросах связанных с решимостью изменить природу существующего политического режима, .. что он избежит судьбы политика, обреченного на повторение пути политика, кто живет (жил) и служит (служил) ради самой власти , кто собственно ради обладания этой властью готов на насилие, проявление жестокости, свершение преступлений,, оправдание преступных действий большой Ложью



Хочется верить, что политика Ш.М.Мирзияева как президента Узбекистана должна способствовать тому, что наше государство не на словах, а фактически будет стоять на фундаменте права и, состоявшись как сильное государство, сможет служить всему обществу, не попирая при этом принципы справедливости и тем самым выполнять свою основную функцию, связанную с защитой права



P.S.



Для продолжения самим читателем вышеизложенных суждений -рефлексий автора (Б.М.) на предмет озаглавленного) , предлагаю ему в качестве информации и, конечно, подспорья в размышлениях, сравнения того, что было с сегодняшним днем, (пост-андижанским 2005, пост-каримовским) ... предлагаю нижеследующую заметку , написанную мной в июле 2013 г.



Бахадыр Ф. Мусаев 23 04 2018 Ташкент Тузель-2



".Чала" - это тот, кто ради власти готов….



Автор: alex Дата: 15/07/2013 Рубрика: Новости | Комментариев нет



Читал днями на стр фейсбука реплику Вячеслава Ахунова "Кому художники обращаются?"



Здесь меня впечатлила не столько позиция автора в отношении к власти, которая всегда отличалась нелицеприятностью, проявлениями элементов сатиры и убийственной иронии, а сколько слово "ренегат", используемое им в качестве характеристики.



На мой взгляд, оно, хотя отличается жесткостью, но это отнюдь не брань, не инвектива, ибо адекватно отражает то, что характеризует, а именно человека.



Итак, можно сказать, прибыло в полку различных определений известной персоны власти. В ряду таковых из списка прежних я отметил бы следующие слова и словосочетания.



Подобие президента, юртбоши, башизм - каримизм, имитатор демократических реформ, диктатор, хан, мистер "праздник", мясник, преступная государственность….



Однако вернемся к главной черте лика И. Каримова, которая обозначена одним словом. И это слово, повторим вновь, "ренегат". На взгляд В. Ахунова, это тот случай, когда речь идет о человеке, предавшему идеалы, возглавляемой им коммунистической партии.



Уместно в качестве справки отметить, что в Словаре Иностранных Слов (М. 1989, с. 438) дается вот такое краткое объяснение этого слова, встречающегося в художественной, публицистической и научно-популярной литературе.



РЕНЕГАТ (лат. renegare отрекаться) - человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников; отступник, изменник.



В свете данного объяснения напрашивается законный вопрос: кому и чему изменил И. Каримов? Да, и собственно, о каких таких его убеждениях может идти речь?



Пора бы поставить точки над "и". Словом, разобраться, кто есть ху …



Конечно, если судить о нем, по тому, что пишется, говорится, показывается на протяжении 20 лет в государственных СМИ Узбекистана, т.е. на всех крутых поворотах новейшей нашей политической и социальной истории, конечно, включая 13 мая и постандижанский период, особенно, в плане обеспечения национальной и региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом, околорелигиозным экстремизмом, коррупцией, деструктивной оппозицией ….то, несомненно, все это преподносится с позиций неоценимого личного вклада И. Каримова, как выдающегося политика международного масштаба, государственного мужа - реформатора и модернизатора страны, граждане которой, благодаря мудрому руководству этого Человека, Гражданина, Политика и просто президента, свершили небывалый прорыв … претворяя в действительность его практичную теорию, среди коих следовало бы отметить: успешное воплощения в практику современной социально -политической жизни Узбекистана демократических методов и демократического пути строительства нового открытого общества. Понятное дело, что именно это и другие обстоятельства, органически связанные с установкой "вправлять мозги", на наш взгляд, создали идеальные условия для небывалого социального эксперимента, направленного на динамичный подъем экономики страны и соответственно уровня и качества жизни наших соотечественников.



Да, то, что произошло с нашей страной и ее людьми за минувшие два десятилетия, начиная с подъема экономики, повышения уровня и качества жизни, обеспечения человеческой безопасности, защиты прав и свобод и т.д. и т.п. под началом …. трудно выразить словами достойными их величественных по масштабам благородных дел.



И все же, если попытаться: наше общество, да, что там наш народ, оказывается, весь мир, знает и воспринимает президента Узбекистана, членов его семьи и ближайшего окружения, как исключительно порядочных, честных и скромных тружеников, отдающих все свои силы на проведение демократических реформ во всех сферах жизни. И это справедливо, и это является правдой, памятуя хрестоматийную истину, что судьба одаривает подготовленные умы.



И это, правда, если верить тому, что из года в год говорит президент и вторит ему отдел пропаганды его аппарата, т.е. СМИ Узбекистана.



Здесь я думаю в самый раз остановиться. И если теперь перевести наш смех на рельсы серьезности, словом, попытаться разобраться по жизни, Кто есть Ху…, извиняюсь, Кто, то возобладает точка зрения элементарного здравого смысла.



Лично мне, мой здравый смысл подсказывает, в частности, относительно вопроса о ренегатства известной персоны власти: никаких убеждений, тем более моральных принципов за душой он не имел, не мог их иметь по определению, разве что наблюдалась готовность не постоять за ценой, включая кровь тысяч людей, включая жизнь и судьбу близких, когда речь шла о власти и ее сохранении.



Никаких идеалов, убеждений и другого нечто не имел и не имеет. Все это для этой категории людей является факультетом ненужных вещей. Не мог иметь и не имеет, ибо этот человек принадлежал в свою бытность к классу партийно - советской элиты или политбюрократии - номенклатуры. Он типично - образцовый ее представитель, который, утвердив свою личную власть в Узбекистане, ныне "успешно" строит нечто типа Семейного капитализма по законам феодализма, читай, регламентирует жизнь всему обществу, диктует жить по понятиям. Все это продолжается на фоне не прекращающейся болтовни в различных вариациях об очень светлом будущем, а равно государстве с великим будущим. Словом, перед нами яркий и наглядный пример, лучше сказать, классический образец того типа политика, которого согласно М. Веберу отличает "стремление к блестящей видимости власти, а не к действительной власти, а его безответственность ведет к наслаждению властью как таковой, вне содержательной цели…"



И еще там же



"нет более пагубного искажения политической силы, чем бахвальство выскочки властью и тщеславное самолюбование чувством власти, вообще всякое поклонение власти как таковой. "Политик одной только власти", культ которого ревностно стремятся создать и у нас, способен на мощное воздействие, но фактически его действие уходит в пустоту и бессмысленность".



(см. об этом Макс Вебер. Политика как Призвание и Профессия/ Избранные произведения. М. 1990, с.691. 692)



Как нельзя, кстати, в русле приведенных выдержек классика о политике и типе "политика одной только власти", действия которого уходят в пустоту, вспомнить 13 мая.



Расстрел андижанцев, это откровенный знак олигархов от власти и Семьи местным региональным элитам, всем тем, кто пытался, скажем так, стать "новыми узбеками": мы власть, мы хозяева …



Ясно как день, кто выступал (и выступает по сей день) в роли режиссера и соучастника сценария произошедшего, происходящих сегодня событий, следствием которых является то, что жизнь наша дала глубокие трещины и они расширяются. Разумеется, то или иное участие в этом принимают многие из "верхов" и "низов". Как писал другой классик:



" В развращении своего века каждый из нас принимает то или иное участие: одни вносят свою долю предательством, другие бесчестностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью; короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего; самые слабые добавляют к этому глупость, суетность…"



(Монтень. Опыты. М. 1991, с 470).



История и истории, как видим, повторяются. К сожалению, говоря о расширяющихся и углубляющихся трещинах нашей жизни из - за предательства, жадности, насилия, жестокости, лжи, глупости приходится признать, что трещиной, в первую очередь, поражена важнейшая составляющая общественного организма, а именно ее государственные институты, персонифицированные в носителях власти.



Очевидно этот факт, точный как факт медицинский, напоминает о возможных последствиях наличия таковых трещин.



Ведь они страшнее, чем последствия трещин в земной коре, когда случаются землетрясения.



"ВЕДЬ НАРОД, - как отмечалось, например, в известном Программном заявлении лидеров Андижанского восстания: "Мы, предприниматели Узбекистана", - МОЖЕТ СТЕРПЕТЬ ЛЮБОЕ УГНЕТЕНИЕ, КРОМЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ".



P.S. Пришло время, когда следует прозреть.



Заглянул повторно в текст Ахунова и, возвращаясь снова к слову "ренегат", мое сознание по законам ассоциативного мышления извлекло из памяти близкое к нему по смыслу (и в контексте вышеизложенного) понятие "Чала".



"Чала" - это тот, кто ради власти…. Впрочем, начнем сначала.



По Тимуру Пулатову:



"Чала" - это обобщенное определение людей, независимо от их национальности, которые ради достижения своих корыстных целей …., ради власти готовы предать свой язык, веру предков, свой народ.



Чала - это нравственная позиция, это ухищренная философия предательства, это особое состояние души, в любую минуту готовой поменять сторону Кыбли вместе с самой Меккой".



Полагаю, после подобного определения состояния души, можно разобраться, вполне однозначно, Кто у нас есть Кто, невольно задумываясь: что же дальше?



Стоит ли наше общество на перепутье и станет ли открытым для нас будущее или все пойдет по дурному кругу, где одного баши заменит другой, которого со временем перепрыгнет третий. За ними "наследуют" власть иные, не хуже и не лучше предыдущих…



Как бы там ни было, ясно, что постандижанский Узбекистан - это общество, перенесшее социальное потрясение. А удерживать на плаву потрясенное общество очень трудно, если не сказать больше про страну, где отравлено все и вся ложью, насилием, лицемерием, …где "власть во главе с паханом живет не по закону, а по воровским понятиям" (Ахунов В.)



Однако есть и оборотная сторона, установленных порядков, когда кругом продажность и продажно, а справедливость, закон и правда приказали долго жить…



Тем не менее, времена меняются, меняются медленно, но верно. Потому не факт, что всегда будут блеять наши соотечественники. В конце - концов, известная истина, что чужая душа потемки, в которой бродят лишь психологи.



И они говорят, что никто и ничто не в силах отменить глубинные корни поведения людей, природу законов социальной психологии, логику и иррациональность, читай, и спонтанность и непредсказуемость взрывов социальных настроений больших масс людей, когда случается "вдруг".



Бахадыр Ф. Мусаев 14 . 07. 2013г. Ташкент. Тузель-2. Источник - ЦентрАзия

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