Новый КырПремьер Абылгазиев отказался от кортежа и перекрывания дорог

22:30 23.04.2018 Вновь назначенный премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отказался от кортежа и перекрывания дорог.



Очевидцы сообщили ИА "24.kg", что глава правительства сегодня приехал на работу очень рано - примерно в 7.30. При этом его не сопровождал кортеж.



Как отметили в аппарате премьер-министра, Мухаммедкалый Абылгазиев в субботу, 21 апреля, представляя нового председателя ГКНБ, поручил Идрису Кадыркулову снять лишнюю охрану и сотрудников сопровождения.



В аппарате главы правительства также отметили, что на пути следования автомашины Мухаммедкалыя Абылгазиева не будут перекрывать дороги. Об этом также распорядился сам премьер.



Напомним, вступив в должность президента страны, Сооронбай Жээнбеков также отказался перекрывать дороги и приезжает на работу рано - не позднее 8.30.



23 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg" Источник - 24.kg

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