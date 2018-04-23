Армянский майдан победил: С кем остается Россия, - "СП"

22:16 23.04.2018 Не совершает ли Москва ошибку, дистанцируясь от событий в Ереване



Алексей Верхоянцев



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Александр Шатилов

Михаил Александров



Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы уже бывшего премьера.



Саргсян добавил, что готов выполнить требования "уличного движения" и пожелал соотечественникам мира, гармонии и здравого смысла.



В Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, на должность главы правительства. До этого Саргсян занимал пост президента Армении 10 лет с 2008-го по 2018 год. После истечения его полномочий правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть его на должность главы правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.



Оппозиция обвиняет Сарксяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля его противники объявили о начале "бархатной революции".



Характерно, что Россия в очередной раз пытается дистанцироваться от событий, происходящих не просто в соседней стране, но и в стране, входящей в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все происходящее - внутреннее дело Армении. Одного союзника таким образом мы уже потеряли - госпереворот случился на Украине буквально накануне ее вступления в ЕАЭС.



Не делаем ли мы ошибки, предоставляя Армению саму себе?



- Я считаю, что Россия выдерживает правильный тон, - говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. - Заявление Пескова о невмешательстве, пожалуй, самый верный ход в такой ситуации. Протесты связаны на 99 процентов с внутриармянской ситуацией. Правление Сержа Саргсяна излишне затянулось. Оно давно вызывало раздражение в широких слоях армянского общества.



И то, что он под себя переделал конституцию страны, и фактически попытался остаться у власти, вызвало уже чрезмерное недовольство среди армян.



Саргсян возомнил себя несменяемым руководителем, вроде Леонида Брежнева. Решил взять пример с несменяемого президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого сам же постоянно критиковал. Армянам давно не нравилось, что Сарксян превращает страну в "султанат". При том что его предшественник Роберт Кочарян вполне достойно ушел от власти.



После кульбита Сарксяна с конституцией хорошего выхода из всей "майданной ситуации" нет. Тем, что власть пошла на уступки, могут воспользоваться радикальные элементы.



В 2008 году Армения была уже в схожей ситуации. Но тогда протесты были только в Ереване. Сейчас - во многих городах. Все это может обернуться большой кровью.



Я надеюсь, что Саргсян передаст власть надежному человеку из своего окружения, который будет более менее приемлем для части протестующих. Иначе произошедшее внесет раскол между протестующими. Те, кому важен протест ради протеста и те, кто просто был недоволен продолжением правления Сарксяна, разойдутся по разным баррикадам. Думаю, что теперь, если дальше продолжатся протесты, их будет легче подавить. Применение силы для большей части армянского общества будет выглядеть законным и оправданным.



"СП": - Не секрет, что Армения в значительной мере удерживает Карабах, благодаря России. А может ли в принципе эта страна стать антироссийской?



- Если это произойдет, они сами себе подпишут смертный приговор. Защищать их будет больше некому. Первое, что Армения потеряет - Нагорный Карабах. А потом встанет вопрос о ее существовании, как государства. Думаю, что любой более менее адекватный и грамотный представитель армянской элиты понимает, что с Россией надо поддерживать военно-политический союз. Поскольку других союзников у Армении нет. Я думаю, даже если сейчас Армения попытается экономически повернуться в сторону Запада, это не отразится на ее военно-политической ориентации. Кстати, и сам Саргсян вел такую политику, это он думал о подписании договора об ассоциации с ЕС.



Сейчас важно только, чтобы страна не пошла в разнос. По типу того, как это было на закате СССР. Но я думаю, что армянская элита этого не допустит. Аналогии с Украиной, на мой взгляд, не очень уместны. Поскольку Армения попросту зависит от нас в военном отношении.



- Мы, конечно, можем дистанцироваться от событий в Армении, как об этом заявил Песков, - говорит декан факультета "Социология и политология" Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Вот только потом не надо удивляться, что в Армению зайдут американцы и нас попросят поскорей освободить наши военные базы.



Тот же Саргсян вел не самую дружественную политику в отношении России, но, по крайней мере, он держал Армению в зоне российского влияния. Хотя у него были с этим проблемы. Армянская элита давно ведет себя разновекторно. Опирается на Россию, но при этом пытается налаживать тесные связи с Западом.



Поэтому дистанцироваться от происходящих в Армении событий, на мой взгляд, контрпродуктивно. Можно потерять Армению. Туда зайдет НАТО со всеми вытекающими.



Мы видим, что протестующие действовали по накатанному майданному сценарию. Поэтому я бы не говорил, что Саргсян ушел только из-за народного недовольства и протеста. Мне кажется, надо быть слепцом, чтобы не замечать "западных ушей", которые торчат за протестами в Армении.



Один раз Россия уже совершила серьезную ошибку - признала абсолютно нелегитимную власть на Украине, установившуюся в результате переворота. В итоге получили на месте Украины антироссию, постоянный очаг напряженности и тотальное противостояние с Западом.



Если мы и в Армении сейчас будем вести себя таким образом, мы рискуем потерять Закавказье. При том, что именно наличие нашей военной базы в Армении, а так же членство этой страны в ОДКБ позволяет нам уверенней чувствовать себя в Закавказье.



Сейчас есть риск полной геополитической переориентации Армении. А это, в свою очередь, чревато развалом Евразийского экономического союза. Мы видим, что и Казахстан сейчас колеблется.



"СП": - Можно ли убедить армян, что без России они сами смогут удержать Карабах?



- Многие армяне опасаются остаться без нашей поддержки. Далеко не все поддерживали протестные акции. В основном на улицы выходила интеллигенция и студенты. В Армении к тому же, живут достаточно эмоциональные люди, не всегда способные просчитать ситуацию на несколько шагов вперед. Можно вспомнить о том, что именно Армения первой заявила о своем выходе из СССР, даже раньше прибалтийских республик. И что в итоге армяне получили? Войну, разрушение экономики и массовый отток населения.



Отставка Саргсяна, как минимум, ударит по тем силовикам, которые его поддерживали. А будет ли будущий премьер пророссийским - большой вопрос.

23 апр. 18 Источник - svpressa.ru

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