|Временным премьером Армении (с президентскими полномочиями) стал "газпромовец" Карен Карапетян
20:44 23.04.2018
Назван врио премьера Армении
Врио премьер-министра Армении стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер", – передает РИА "Новости" сообщение правительства Армении.
Карапетян уже провел внеочередное заседание правительства. На нем зафиксировали невозможность исполнения премьером своих полномочий.
Отметим, что Карапетян – бывший функционер структур Газпрома. В 2001-2010 годах он занимал должность гендиректора ЗАО "АрмРосгазпром". С 2011 по 2016 был первым зампредом ЗАО "Газпромбанк", а с 2013 года также являлся членом совета "Группа Арэксимбанк-Газпромбанк".
Ранее стало известно, что Серж Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении через несколько дней после своего назначения на фоне многотысячных протестов в Ереване.
Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В воскресенье сорвались переговоры премьера с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Затем оппозиционный депутат был задержан на митинге.
В понедельник десятки военных приняли участие в акции противизбрания Саргсяна премьером.
23 апреля 2018, Сергей Гурьянов