|Кыргызские вице-премьеры распределили обязанности
19:32 23.04.2018
Мухаммедкалый Абылгазиев распределил сферы деятельности между вице-премьерами
Распределены обязанности между вице-премьер-министрами Кыргызстана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.
По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании с членами правительства и руководителями административных ведомств страны рассказал об основных направлениях, координацией которых будут заниматься вице-премьер-министры.
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов будет курировать вопросы инвестиций, агропромышленного комплекса, реального сектора и регионального развития.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков возьмет на себя координацию деятельности правоохранительных органов, вопросы приграничного сотрудничества, чрезвычайных ситуаций, а также интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ.
Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова будет курировать социальный блок страны.
Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров будет отвечать за финансово-экономические вопросы и фискальную политику.
Напомним, президент на прошлой неделе назначил членов кабинета министров.
23 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО