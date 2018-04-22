Кыргызские вице-премьеры распределили обязанности

19:32 23.04.2018 Мухаммедкалый Абылгазиев распределил сферы деятельности между вице-премьерами



Распределены обязанности между вице-премьер-министрами Кыргызстана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.



По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании с членами правительства и руководителями административных ведомств страны рассказал об основных направлениях, координацией которых будут заниматься вице-премьер-министры.



Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов будет курировать вопросы инвестиций, агропромышленного комплекса, реального сектора и регионального развития.



Вице-премьер-министр Жениш Разаков возьмет на себя координацию деятельности правоохранительных органов, вопросы приграничного сотрудничества, чрезвычайных ситуаций, а также интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ.



Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова будет курировать социальный блок страны.



Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров будет отвечать за финансово-экономические вопросы и фискальную политику.



Напомним, президент на прошлой неделе назначил членов кабинета министров.



23 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО Источник - 24.kg

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