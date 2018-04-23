Протесты в Армении – следствие коррупции и безработицы эпохи Саргсяна, - В.Погосян

16:34 23.04.2018 Встала не только Армения, но и вся армянская диаспора, отмечает вице-президент Форума армянских союзов Европы



Я призываю всю российскую общественность, политиков, телевидение и другие СМИ не упоминать слово "майдан" вообще. Во-первых, в Армении нет востока. Это мононациональное государство. Майдан на Украине был организован определенными западными силами. В Армении же западным силам не нужно ничего организовывать, потому что сегодня у власти как раз и находятся западные силы. Зачем им себе же организовывать этот майдан? Не случайно по армянскому каналу Euronews крутили ролик про митинг, на фоне которого показывают рукопожатие Сержа Саргсяна и Владимира Путина. То есть наоборот идет дискредитация российской власти, а никак не западной. Делаются намеки на то, что Москва поддерживает Саргсяна.



Армянская общественность сейчас пристально следит за российскими новостями. Если мы будем упоминать слово "майдан", то тем самым сыграем на руку американцам и британцам. В таком случае народ разочаруется в России и начнутся крайне серьезные антироссийские настроения. Они уже имеют место. Протесты – следствие накопившихся за десятилетия проблем, особенно в связи с приходом к власти Сержа Саргсяна. Это безработица, высокая степень коррупции, которая затронула абсолютно все стороны жизни современной Армении. Плюс ко всему назначение действующего президента Армена Саркисяна было нелегитимным, поскольку законы республики запрещают назначать президентом человека, который не проживал в Армении последние пять лет. Более того, он имеет гражданство Великобритании. Документы так и не были предоставлены.



Выборы в парламент Армении прошли с большими нарушениями. Все знают, что один голос стоил 10 тысяч драм. Это примерно 1,300 рублей. Сама конституционная реформа была проведена с большими нарушениями. В международных судах подано множество исков на эту тему. Таким образом мы можем констатировать, что действующая власть нелегитимна. Парламент автоматически стал нелегитимным, поскольку назначил президента, нарушив закон. Фактически государственную систему посадили на стул с подпиленными ножками.



Что еще опасно для существования государственности? Чтобы они сегодня ни подписывали на международном уровне (контракты, соглашения, инвестиции и государственные гарантии), любая новая власть, которая придет, может спокойно дезавуировать все эти документы. Потому что все это сегодня в Армении нелегитимно. Встала не только Армения, но и вся армянская диаспора. Это около 10 млн человек. Диаспора взбудоражена по всему миру - влиятельные силы в России, Европе и США. Они будут объяснять международным структурам, что подписывать соглашения с этой властью – крайне опасный путь. Они в любом случае будут признаны ничтожными.



На встрече Серже Саргсяна с Николом Пашиняном, которая состоялась 22 мая, экс-президент допустил большую ошибку. Он напомнил Пашиняну про расстрел демонстрантов 2008 года. Очевидно, Саргсян показал, что знает о роли Пашиняна в событиях 1 марта. Однако народ воспринял его слова как угрозу - на улицы 22 апреля вышли 160 тысяч человек, показав, что не они боятся угроз. Хочу отметить, что речь идет об очень сильной энергии, которая нарастает. Мы будем делать все возможное, чтобы не допустить применения силы, в первую очередь, со стороны властей.



Митингующие показывают своим поведением, что никого не трогают и порядок не нарушают. С каждым днем людей все больше: 23-24 могут выйти до 300 тысяч человек. Ведь 24 апреля - День памяти жертв Геноцида армян. Арест Пашиняна является большой ошибкой властей, хотя их алгоритм понятен, они считают, что митинги сойдут на нет.



Владимир Погосян - вице-президент Форума армянских союзов Европы (ФАСЕ), бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности, специально для ИА "Реалист"

Владимир Погосян:



Ереван, 23.04.2018, Источник - realtribune.ru

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