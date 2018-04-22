 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В честь 20-летия Астаны Н.Назарбаев учредил юбилейную медальВ честь 20-летия Астаны Н.Назарбаев учредил юбилейную медаль
11:59 23.04.2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил юбилейную медаль "Астана 20 жыл".

Как сообщается в указе, медалью награждаются граждане республики и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Казахстана и ее столицы.

Представления к награждению юбилейной медалью вносят президенту РК председатели палат парламента, правительство, Конституционный Совет Верховный суд, министерства, иные центральные государственные органы, акимы городов Астаны и Алматы, областей, общественные объединения.

Юбилейную медаль вручает президент, а также от его имени и по поручению ее могут вручать:
1) государственный секретарь РК;
2) председатели палат парламента;
3) члены правительства;
4) акимы городов Астаны и Алматы, областей;
5) иные должностные лица.

Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке, гласно и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается указ президента о награждении.

Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение.

О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы, который скрепляется подписью лица, печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию президента.

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди, при наличии государственных наград РК она располагается после них.

Описание юбилейной медали

Юбилейная медаль "Астана 20 жыл" состоит из знака и колодки. Ее знак представляет собой правильный круг диаметром 34 мм, выполненный из латуни желтого цвета.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной медали внутри круга диаметром 25 мм помещено изображение знаковых зданий Астаны: на первом плане в центре – монумент "Астана Байтерек", на втором плане слева направо резиденция президента "Ақорда", Дворец мира и согласия и Монумент независимости, по периферии в верхней части аверса размещен текст "АСТАНА", внизу "20 ЖЫЛ", между текстами по боковым частям изображен национальный орнамент.

На оборотной стороне (реверсе) медали изображение круга, по центру которого расположена надпись диаметром 25 мм "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 2018", по периферии реверса выполнен национальный орнамент.

Все изображения и надписи на юбилейной медали выпуклые, блестящие на матированном фоне. Юбилейная медаль с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой шириной 32 мм и высотой 50 мм. Колодка обтянута шелковой муаровой лентой голубого цвета шириной 32 мм. С левой стороны ленты проходит полоса красного цвета шириной 7 мм, справа от которой проходят две желтые полоски шириной 3 мм. Расстояние между желтыми полосками 1 мм. С обратной стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие крепится к одежде.

Источник - CA-NEWS
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