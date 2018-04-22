Коллекционные монеты Кыргызстана можно купить онлайн

11:55 23.04.2018 Нумизматам на заметку.



Коллекционные монеты Кыргызстана теперь можно купить в онлайн-режиме. Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка.



По его данным, запущен веб-сайт numizmat.nbkr.kg по продаже нумизматических монет. Через него можно оформить заказ на приобретение коллекционных монет, выпущенных Национальным банком. На сегодня на сайте представлено 36 монет. Больше всего наименований отмечено в разделе "История" - 13 монет. Стоимость монет - от 1,5 тысячи до 64, 950 тысячи сомов. Самая дорогая из них - золотая монета "Снежный барс" со вставками из бриллиантов.



Доставка монет осуществляется по территории всего Кыргызстана курьерами Госпредприятия "Кыргыз почтасы". На сайте отмечено, что доставка в регионы может занять от трех до восьми дней с даты заказа. Источник - 24.kg

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