Новый Карибский кризис как "клин" против экстремистских сценариев, - В.Павленко

11:47 23.04.2018 Если не получается по-хорошему, почему бы не попробовать по-плохому?



Владимир Павленко



Моше Даян без глазу был и ранее,

Другой бы выбить, ночью подловив.

И если ни к чему сейчас в Иране я,

То я готов поехать в Тель-Авив.

Владимир Высоцкий,

"Лекция о международном положении"



Президент США Дональд Трамп рассматривал три варианта нанесения ракетного удара по Сирии, состоявшегося 14 апреля. По сообщениям СМИ, помимо атаки сирийских объектов, предполагалось ударить по российской системе ПВО, а также по объектам, связанным с иранским военным присутствием. Трамп якобы колебался между разными сценариями, но склонялся именно к такому, самому радикальному. И поскольку доклад об этих вариантах ему представлял глава Пентагона Джеймс Мэттис, то остается предположить, что одно из двух. Либо именно он убедил хозяина Белого дома "не нарываться", ибо в силе оставалось предупреждение российского Генштаба об ответном ударе по источникам возможной атаки на российских военнослужащих и военные объекты. Либо все эти сообщения – часть очень большой и многоходовой игры, имеющей как информационную, точнее дезинформационную, составляющую, так и сугубо военную. Ибо подобный набор вариантов – от сравнительно безобидного до граничащего с натуральным Армагеддоном – позволяет предположить, что имеет место то, что именуется "разминанием темы". Определенные решения могут быть уже приняты, но общественность о них не оповещена потому, что ей знать этого пока "не положено". Ее нужно к ознакомлению с этими решениями "подготовить". И рассуждения на тему "врезать по русским" как раз и есть такая подготовка, в ходе которой западному обывателю постепенно в подкорку закладывается мысль о неизбежности военной конфронтации с Россией.



Здравомыслящие представители американской и в целом западной элиты это понимают. Вот выдержки из очередной статьи Пола Крэйга Робертса, видного американского экономиста, политолога, кавалера французского ордена Почетного легиона, бывшего помощника по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. "Двери для диалога закрыты, – считает он. – Русских уничтожат, если те не станут вассалами Запада. По инциденту в Солсбери не было представлено абсолютно никаких доказательств. Только безрассудные и безответственные обвинения. Если русские не осознают, чего от них хочет Запад, для них все может закончиться плачевно. Если власть будет и дальше пытаться держать двери для диалога открытыми, участь ее будет незавидна. Нет для России большей угрозы, чем ее собственные атлантические интеграционисты, что до сих пор держат власть в параличе".



Под "атлантическими интеграционистами" Робертс имеет в виду прежде всего либералов, оккупировавших экономический блок нынешнего российского правительства и Центробанк. То есть публику, которая всегда, а в последнее время в особенности, выступала и выступает за фактическую безоговорочную капитуляцию России перед Западом ради вхождения в так называемое "мировое сообщество". И следует иметь в виду, что помимо правительства, этими "кадрами" наводнены ведущие "мозговые (если можно так выразиться) центры" в российской экономической науке и бизнесе. Это и Высшая школа экономики, где заправляют "серые кардиналы" экономического блока и гайдаровской команды Ярослав Кузьминов и Евгений Ясин. И президентская академия РАНХиГС, на площадке которой проходят ежегодные "гайдаровские форумы", собирающие весьма неслабую компрадорскую тусовку, во главе с Владимиром Мау, завсегдатаем ежегодных форумов Трехсторонней комиссии, этого объединения элит Северной Америки, Европы и АТР, прежде всего Японии. И верхушка РСПП, этого "профсоюза олигархов" во главе с гайдаровским вице-премьером Александром Шохиным и другим постоянным "консультантом" Трехсторонней комиссии по "российскому вопросу" Игорем Юргенсом. И "бизнес-инкубатор" Сколково, детище провального со всех сторон президентства Дмитрия Медведева. И даже госкорпорации, вроде "Роснано", этой синекуры для "непотопляемого" Анатолия Чубайса. И это далеко не полный список иностранной агентуры влияния в российских государственных и окологосударственных структурах.



"Атлантические интеграционисты", словом, это что-то вроде "грибницы". Или, точнее, метастазов раковой опухоли, проросших в нынешние времена из "лихих" 90-х, которые некоторые деятели ельцинского режима в порыве сентиментальной ностальгии именуют "святыми".



"…Пора бы уже властям РФ взглянуть на мир реальными глазами. Они должны ждать нападения с применением ядерного оружия. Поскольку провокации Запада - это просто подготовка беспечных обывателей Запада к третьей мировой", - продолжает Робертс. "Коль Кремль продолжит держать двери для диалога открытыми, он поплатится из-за своих заблуждений. А народ западного мира настолько глуп, что легко проглатывает ложь, которой их кормят США с союзниками". "После череды фальшивых обвинений, – развивает он свою главную мысль, – отравления Скрипаля, уничтожения малазийского авиалайнера, вторжения на Украину, запланированного вторжения в Прибалтику, после дюжины приписываемых России убийств в Британии, санкций против Асада за, якобы, применение им химического оружия, сокрытия приписываемого Ирану ядерного оружия и т. д., а вдобавок после беспричинных новых санкций вслед за прежними санкциями и захвата российской недвижимости - как, вообще, может Россия доверять Вашингтону или властям любой другой западной страны?".



К чему здесь приплетена Прибалтика? Очень просто. Принятие в Латвии закона о запрете для русских детей обучаться на родном языке, например, со всей очевидностью приурочено к предстоящим с 12 мая военным учениям НАТО, полуофициальной легендой которых является "подавление русского бунта". А нагнетание напряженности в Донбассе открывает перед американцами целый спектр возможностей дестабилизации российского приграничья, и сроки поджога конкретных территорий можно варьировать так, как это угодно Вашингтону. Не будем пересказывать подробности: имеющий глаза и желание да пройдет по указанным ссылкам, да прочитает и да сделает выводы.



"Россия, – резюмирует Робертс, – должна …полностью оторваться от Запада и обратить свое внимание на ту часть света, которая находится на подъеме, то есть на Восток, а не на Запад, который просто разваливается на части. Любовный роман России с Западом по-настоящему поразителен… Посол США в ООН может говорить собравшимся…, что "Россия никогда не будет другом Америки" и, что Америка будет "наносить им (России) пощечины, когда нам это необходимо", а телеканал RT, вещание которого в районе Вашингтона было прекращено, в этих враждебных, презрительных заявлениях видит надежду на то, что "на горизонте, возможно, имеются признаки улучшения" американо-российских отношений и сообщает, что "президент Путин, а также несколько российских чиновников постоянно подают сигналы о готовности Москвы улучшать отношения с США и Западом на основе доверия и уважения". Какого уважения? Какого доверия?".



Учитывая, что Робертс отнюдь не единственный, кто об этом говорит на Западе, а также что то же самое изо дня в день произносится многими известными специалистами в самой России, просто поразительно, что этого не слышат те, кому слышать положено. Одно из двух: Или в Москве боятся спровоцировать Запад на "резкие действия", отодвигая их в будущее по студенческому "принципу бульдозера" - "перед собой до сессии". Или метастазы компрадорского низкопоклонства перед Западом пустили у нас корни настолько глубоко, что мы сегодня находимся перед кануном даже не 1941, а 1812 года, когда в российских элитных салонах общались строго по-французски. И даже отразив наполеоновское нашествие, привезли из освободительного похода, унизившего, точнее "поставившего на место", чванливую Европу, не возвышенное чувство собственного достоинства победителей, а "оранжевую" заразу, рванувшую в декабре 1825 года на Сенатской площади.



Но помимо "разминающего тему" Трампа, который с самого появления в Белом доме воплощал переход западных элит от холодной войны с Россией к горячей, есть и другие факторы, увязывающие сегодня действия коллективного Запада в единую генеральную линию, а также центры, из которых эта "линия" исходит. Так, американские авиаудары по Сирии, оказывается, координировались с Израилем, и занимался этим не кто иной, как новоиспеченный президентский советник по вопросам национальной безопасности "отмороженный" неоконсерватор Джон Болтон, партнером которого по этим "деликатным" контактам выступил его "обетованный" коллега Мейр Бен-Шаббат.



Причем, один из израильских телеканалов сообщил, что в перечне контактов Шаббата в канун удара по Сирии находился не только этот высокопоставленный американский функционер, но и соответствующие "должностные лица" Великобритании и Франции. При всей двусмысленности определенных теорий, трудно не согласиться с их адептами в том, что политический "канкан", демонстрируемый той же Терезой Мэй, "переобувающей в воздухе" условия участия Британии в налете на Сирию с одних на прямо противоположные, является доказательством марионеточной сущности западных лидеров. Просто ими дирижируют определенные люди, и любое "свое мнение", высказанное подобными политиками поперек интересов этих людей они, используя имеющиеся у них инструменты воздействия, если не сказать контроля, над этими политиками, могут быстро "довернуть", а при необходимости и развернуть на все 180 градусов. Как и произошло в случае с Мэй и Сирией.



Косвенным подтверждением высокого, точнее высочайшего, влияния Израиля на "великие державы" Запада – США, Британию и Францию – является истерика ряда СМИ еврейского государства по отношению к России. Видите ли, она проявила "недопустимую" несговорчивость, отказавшись потакать интересам этого "потерявшего берега" ближневосточного карлика в сирийском конфликте. "В день 70-летия Израиля в Российской Федерации приняли Сайдама" (речь идет о встрече замглавы российского МИД, спецпредставителя Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с министром просвещения и высшего образования Палестинского государства Сабри Сайдамом), - заходится "праведным" гневом одно израильское информагентство. Или другой его материал, пылающий возмущением насчет того, что уже и глава российского МИД Сергей Лавров, после натовского и предшествовавшему ему израильского ударов по Сирии, не исключает поставок Дамаску комплексов ПВО С-300. "Лаврова не интересует безопасность Израиля", - заламывая руки, стенают авторы материала.



Позвольте, господа, а с какой это стати министра Лаврова должна интересовать безопасность вашего государства? Он безопасностью России вообще-то занимается, вы ничего не путаете? И от какого такого "прилива чувств" в Москве должны соотносить график рабочих встреч с календарем праздников иностранного государства, которое к тому же в Сирии открыто демонстрирует недружественное, если не сказать наплевательское отношение, к нашим национальным интересам? Да еще через свою многочисленную, идейно заинтересованную и материально прикормленную агентуру влияния в Вашингтоне, Лондоне и Париже подзуживает, поощряя к антироссийским демаршам, наших "заклятых партнеров"….



Словом, чем дальше заходит сирийский конфликт, и чем глубже становятся российско-западные противоречия, медленно, но уверенно сползающие к "красной черте" вооруженной конфронтации, тем откровеннее из-за этой западной политики выглядывают израильские уши. Перед нами прямо-таки классический пример из шопенгауэровской философии с вооруженным "горой мышц" гоблином и сидящим у него на плече и указывающим дорогу тщедушным "ботаником". И если верно все, о чем пишет Робертс, характеризуя подлинные настроения и планы по отношению к России - а оно скорее всего преувеличено несильно, - то становится понятным следующее. Умеренный сценарий американо-натовской атаки на Сирию, выбранный из вариантов, представленных президенту Трампу министром обороны Мэттисом, не должен вводить в заблуждение. Переход от него ко все более и более радикальным "пробным шарам", призванный проверить готовность и решимость России дать отпор этой экспансии, - лишь вопрос времени. И эта игра в балансирование на грани взаимного ядерного уничтожения, к которой нынешний Вашингтон, не стесняясь и особо не маскируясь, подталкивает определенный ближневосточный центр, будет продолжаться. Причем, до тех самых пор, пока мир не будет поставлен на грань нового Карибского кризиса, разворачивать который – это надо хорошо понимать – предпочтительнее не в собственном, весьма уязвимом геополитическом "подбрюшье". А у далеких чужих границ, ставя перед тамошними марионетками вопрос ребром: готовы ли они идти ва-банк не за свои, а за чужие и чуждые интересы и амбиции, в которых сами они служат разменной монетой?



Так что смена власти на Острове Свободы, да будет в помощь всем нам и миру во всем мире. Другого способа остановить сползание к запланированной уже большой войне, кроме как воззвать к инстинкту самосохранения западных элит, апеллируя при этом не к мозгам, а к более чувствительному их противоположному месту, похоже не остается. И пусть эти элиты сами потом разбираются с провокаторами, поставившими мир на край вселенской катастрофы. Источник - Завтра

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