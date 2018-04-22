Семейные разборки в Казнацфонде "Самрук-Казына", - А.Джалдинов

11:45 23.04.2018 В Фонде национального благосостояния решительно намерены избавиться от ненужных "дочек" и "внучек"



АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" ждут большие перемены. По новой программе развития фонда в течение 10 лет вдвое будет сокращено количество компаний, входящих в его состав, а уровни управления - до трех ступеней. Кошмарные дни для блатных управленцев уже настали: добро на это дал на уходящей неделе сам глава государства. На совещании в Акорде было принято решение: процесс трансформации АО ФНБ. "Самрук-Казына" вступает в стадию окончательной реализации.



Действительно, сейчас мы наблюдаем весьма интересную трансформацию этой госкорпорации. Если в начале этого года в панике были служащие самого фонда (их ожидала управленческая реструктуризация), то потом изменения ощутили на собственной шкуре "подведомственные" спортсмены и грантоеды-благотворители, которым просто перекрыли потоки халявных денег. И вот теперь рулевой ФНБ Ахметжан ЕСИМОВ добрался до главного - "дочек" и "внучек" фонда. А это серьезный сигнал для всей экономики страны. АО "ФНБ "Самрук-Казына", куда входят основные отраслевые нацкомпании Казахстана, обеспечивающие львиную долю ВВП Казахстана, начинает реальную внутреннюю реформу управления активами и менеджмента. Обновленная стратегия развития и программа трансформации фонда, представленные Есимовым, получили положительную оценку Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Их реализация рассчитана до 2028 года.



В распространенном фондом пресс-релизе отмечается, что главным приоритетом "Самрук-Казыны" отныне станет повышение национального благосостояния через увеличение доходности портфельных компаний. Для этого определены три ключевые цели: повышение эффективности компаний, эффективное управление активами и устойчивое развитие.



По сути, презентованные главе государства документы являются детально расписанным приложением по осуществлению государственной программы Третьей модернизации экономики. Это понятие, набившее ранее некоторым оскомину, на самом деле - наша нынешняя действительность. Одно из четырех стратегических направлений по этим реформам руководство "Самрук-Казыны" обозначает как повышение рентабельности и финансовой устойчивости компаний. Что, как известно, достигается в нынешний цифровой век с помощью цифровизации плюс оптимизации бизнеса и организационной структуры. В общем, инструмент "блокчейн" уже начали активно внедрять в управлении фонда.



Второе стратегическое направление - оптимизация структуры портфеля ФНБ. Иными словами, фонд продолжит программу приватизации, заново пересмотрит инвестиционные проекты, куда привлечет дополнитель-



ные инвестиции. А еще продолжит избавляться от непрофильных активов и ненужных дочерних и внучатых компаний, которые не приносят реальную пользу, а только дополнительную финансовую нагрузку. Многим казахстанцам уже известны отдельные истории по приватизируемым объектам, к примеру "КазМунайГаза". А если посмотреть списки всех дочерних и аффилированных компаний, то можно понять: за все время существования "Самрук-Казыны" "дочки" и "внучки" фонда размножались, по сути, бесконтрольно. Да и теперь крайне сложно разобраться в хитросплетениях их "родства", не говоря уже о нахождении виноватых...



Третьим трендом менеджмент фонда называет диверсификацию доходов. В релизе отмечается: это направление поможет развитию частного капитала через эффективные соинвестиции - с казахстанскими и зарубежными бизнес-партнерами.



В связи с этим вспоминается недавняя презентация руководства "Самрук-Казыны" новой системы закупок в группе компаний. Представьте, менеджеры фонда почти в 10 раз сократили перечень товаров, работ и услуг, закуп которых осуществлялся внутри самого холдинга! Если раньше этот длиннющий список состоял из 4,5 тысячи (!) позиций, то теперь их всего 424. Так что более 4 тысяч видов товаров и услуг могут теперь предоставлять все желающие предприниматели страны, которым раньше вход в нацкомпании был запрещен. Всего же в этом году в конкурентную среду передано заказов на порядка 300 миллиардов тенге. Поговаривают, что именно это начинание команды Ахметжана Есимова очень сильно раздражает многих "сильных мира сего" в Казахстане. Но никто ничего поделать не может: получена команда с самого верха, назад пути нет.



Четвертое направление трансформации фонда обозначается как корпоративное управление и устойчивое развитие. Речь идет прежде всего об оптимизации ступеней управления. На сегодняшний день активы ФНБ "Самрук-Казына" представляют собой сложную пяти-шести уровневую структуру, включающую 332 компании. Это значительно усложняет управление. В процессе реализации плана приватизации 51 компания будет выведена из структуры фонда. Плюс к этому планируется выйти из участия в активах еще 102 непрофильных компаний. Таким образом, структура фонда сократится с 332 до 179 компаний и будет состоять из трех уровней управления. Это вызвало одобрение у президента страны.



- Касательно повышения эффективности управления фондом. До сих пор продолжает действовать многоуровневая система управления компаниями фонда. Это усложняет принятие решений, требует значительных финансовых ресурсов на содержание многочисленного административно-управленческого персонала. Необходимо сократить уровни управления, - резюмировал на совещании Нурсултан Назарбаев.



Кстати, стратегический надзор за реализацией принятых реформ будет осуществляться советом по управлению фондом.



Наконец, еще одна неприятная новость для тех, кто раньше грел руки на социальных и спортивных проектах "Самрук-Казыны". Как мы уже писали, управлением спортивными проектами теперь будет заниматься исключительно профильное министерство, а координировать благотворительную деятельность - попечительский совет при фонде. Все это будет абсолютно прозрачно, уверяют в ФНБ. Да и сумма, выделяемая на эти цели - свыше 40 млрд. тенге - будет постепенно сокращаться. Коротко суть всех предложений, заложенных в новой программе ФНБ "Самрук-Казына", можно сформулировать так: развитие человеческого капитало­образования и инноваций.



В минувший четверг, когда Ахметжан Есимов представил их главе государства, президент тут же распорядился начать реализацию этих идей. Самое важное: наконец-то сформулирована задача "Самрук-Казыны": зарабатывать деньги для страны, а не тратить их на себя.



Примечательно, что на это историческое совещание не пригласили прессу. Так что о звучавших там реальных суммах, которые расходовали прежние управленцы на себя любимых, остается только догадываться...



Аскар ДЖАЛДИНОВ, Астана Источник - Время

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