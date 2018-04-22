|Новым хокимом Хорезмской области Узбекистана стал Фарход Эрманов
09:40 23.04.2018
Назначен исполняющий обязанности хокима Хорезмской области
Назначен исполняющий обязанности хокима Хорезмской области.
Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов. В сессии принял участие Премьер-министр Абдулла Арипов.
Фарход Эрманов назначен и.о. хокима Хорезмской области. До этого назначения он работал хокимом Берунийского района Каракалпакстана.
Ранее Илгизар Сабиров работал хокимом Хорезмской области.