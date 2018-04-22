Новым хокимом Хорезмской области Узбекистана стал Фарход Эрманов

09:40 23.04.2018 Назначен исполняющий обязанности хокима Хорезмской области



Назначен исполняющий обязанности хокима Хорезмской области.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов. В сессии принял участие Премьер-министр Абдулла Арипов.



Фарход Эрманов назначен и.о. хокима Хорезмской области. До этого назначения он работал хокимом Берунийского района Каракалпакстана.



Ранее Илгизар Сабиров работал хокимом Хорезмской области. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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