Елизавета аль-Виндзор. Королева Великобритании оказалась кузиной пророка Мухаммеда

09:17 23.04.2018 21 апреля - настоящий день рождения королевы Елизаветы II. Впрочем, множество дней рождения (официальные дни рождения королевы отмечаются в разное время в разных ее владениях) - мелочь, по сравнению с той поистине сенсационной новостью, которую поведали специалисты в области генеалогии. По их данным, королева Великобритании Елизавета II является дальней родственницей пророка Мухаммеда. Для этого они проследили ее происхождение вплоть до 43-го колена.



Кто знаком с особенностями британского государственного устройства вообще и британской монархии в частности, тому стыдно чему-то удивляться или чего-то не понять в "Алисе в Стране чудес" и даже "Алисе в Зазеркалье". Так, определенные вещи королеве запрещено иметь законодательно или в силу традиции. У нее нет политических взглядов (официально), а их внезапное появление обычно называют "конституционным кризисом". Она не носит с собой денег (действительно, было бы странно расплачиваться своими собственными портретами и барельефами), прав на вождение автомобиля и национального паспорта (и тут странно было бы показывать справку или документы, выданные формально по ее распоряжению).



Зато у королевы больше десятка дней рождения. Один - личный, специально никак не отмечаемый - 21 апреля. И есть несколько официальных. Они отмечаются в тех странах, которые считают Елизавету II своим монархом, в разные дни, но всегда летом. Так придумал Георг II, родившийся поздней осенью в Ганновере. Пока он был простым сыном ганноверского курфюрста, это не было серьезной проблемой. Но потом он переехал в Лондон, стал королем, понял, что осенью в Лондоне еще противнее, чем в Ганновере, и постановил, что его день рождения будет отмечаться только летом, чтобы подданные могли искренне радоваться в этот день. С тех пор так и повелось.



Разумеется, у королевы много разных близких и дальних родственников. Совершенно пустой темой стали утверждения о том, что как минимум 22 американских президента - родственники королевы по линии Иоанна Безземельного. Или о том, что единственный лидер США, не состоявший в родстве с королевой - Мартин ван Бурен. Впрочем, ученые говорят, что вероятность родства любого американца англо-саксонского происхождения с британской королевской семьей составляет 99,997%.

Куда сенсационнее оказались рассказы о том, что королева Елизавета - дальняя родственница пророка Мухаммеда. Первыми об этом заговорили - на полном серьезе, а вовсе не в качестве первоапрельской шутки - эксперты едва ли не самого уважаемого из справочников по британской аристократии - Burke’s Peerage, причем, довольно давно. В 1986 году они заявили, что проследили ее предков вплоть до мусульманских королей Испании, а через них - до основателя ислама, который умер в VII веке на территории сегодняшней Саудовской Аравии. Тогда же издатель справочника Гарольд Брукс-Бейкер говорил:

Британцам мало известно о том, что в венах королевы течет кровь Мухаммеда. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом".



Впрочем, королевская семья никогда не комментировала эту информацию, и британские эксперты сочли, что у них нет достаточных доказательств для того, чтобы однозначно признать родство.

Однако недавно подтверждение этому пришло сразу из нескольких источников, в том числе и из Марокко, куда бежали мусульмане из Испании после Реконкисты.

Установленным фактом считается то, что в Англии родились все предки королевы начиная с Ричарда Конисбурга, третьего графа Кембриджского (1375–1415 годы). Ричард Конисбург был сыном Изабеллы I Кастильской - королевы Кастилии и Леона, а она сама была дочерью короля Педро Жестокого. Следующие несколько поколений приходятся на королей Португалии и Кастилии. И вот тут-то происходит самое интересное. Спускаясь поколение за поколением вниз, эксперты буквально упираются в принцессу Зайду, дочь султана Севильи Абу-ль-Касима Мухаммада ибн Аббада, правившего в 1023–1042 годах. Его, в свою очередь, историки называют потомком Мухаммеда. Сама Зайда покинула свой родной город после того, как Севилья была завоевана другими мусульманскими правителями Испании - Альморавидами. Зайда, по преданию, бежала ко двору короля Леона и Кастилии Альфонсо VI, перешла в католичество под именем Изабеллы и вышла за него замуж.



Так линии пророка Мухаммеда и королевы Елизаветы и пересеклись. И если в русском языке для такой родственной связи есть многословное выражение "седьмая вода на киселе", то в британском языке даже таких дальних родственников в хорошем обществе принято именовать "кузенами".



Кирилл Сарханянц, Николай Зубов, 21 апреля Источник - "Коммерсант",

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