 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.04.2018
11:59  В честь 20-летия Астаны Н.Назарбаев учредил юбилейную медаль
11:55  Коллекционные монеты Кыргызстана можно купить онлайн
11:49  Как советские летчики сражались с американскими на Дальнем Востоке (история, 1950-е)
11:47  Новый Карибский кризис как "клин" против экстремистских сценариев, - В.Павленко
11:46  "Русский мир"-2030: каким он будет
11:45  Семейные разборки в Казнацфонде "Самрук-Казына", - А.Джалдинов
11:41  Украинские мечты, или Нация start up, - Глеб Павловский
11:39  Игры патриотов. Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
11:35  Организованная банковская группировка Казахстана, - П.Своик
09:40  Новым хокимом Хорезмской области Узбекистана стал Фарход Эрманов
09:17  Елизавета аль-Виндзор. Королева Великобритании оказалась кузиной пророка Мухаммеда
09:03  От кого Елбасы защищает незадачливого главу КазНацбанка Акишева?
08:25  Бишкек. Ждать ли от Атамбаева митингов и протестов? - "ВБ"
08:20  Ошибки экономистов. Почему программы реформ проваливаются в развивающихся странах, - И.Любимов
07:55  Европеизм или национализм? - Джованни Савино
07:54  "Дело Скрипаля" в контексте, - Рейн Мюллерсон
07:33  Руины империи в песках Средней Азии. Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские
07:21  Протесты в Армении подошли к опасной черте. Ситуация в Ереване выходит из-под контроля властей, - "Взгляд"
07:19  Американские санкции скажутся на Евразийском экономическом союзе, - А.Караваев
07:18  Россия, Иран и Сирия в одной связке. Подоплека нынешней эскалации в Арабской Республике, - К.Труевцев
07:12  Арест Пашиняна не остановил протестов в Ереване, - Ю.Рокс
07:11  Китай вступает в технологическую схватку с США, - А.Башкатова
07:04  Аркадаг едет с визитом в Ташкент. Открывать Ашхабадский проспект
07:03  В Кыргызстане установят лимит госдолга
06:36  Сексуальное удовольствие в век "согласия" - Хайди Мэтьюз
06:21  Олигархи и санкции. Как давление Запада изменит отношения крупного бизнеса и власти в РФ, - Т.Становая
00:33  Мастер-класс от КНДР: как победить США и еще получить за это бонус от Вашингтона
00:32  Военный переворот в Саудовской Аравии: результаты и причины
00:23  Боевики ДАИШ запретили телефонную связь на востоке Афганистана
00:07  Ереван: Дело за печеньками и снайперами. Кто и зачем готовит Армении судьбу Украины
Воскресенье, 22.04.2018
22:17  В Латвии схвачен и обвинен в антигосударственной деятельности лидер Русской общины профессор Гапоненко
20:55  Казанский "Ак Барс" взял Кубок Гагарина по хоккею
20:35  В Азербайджане новый премьер-министр - педагог-лингвист Новруз Мамедов
17:55  Выборы по-кабульски. Камикадзе взорвал центр регистрации избирателей - 50 погибших, более 100 ранено
16:41  Зарплаты саудовских принцев и их привилегии, - Wasse Sadrak
13:41  "Никто не отважится туда пойти": мигрантские гетто в Европе
13:35  Как прошлое Китая сказывается на его настоящем и будущем. Пять примеров, - Рана Миттер
13:34  Тегеран отказывается от доллара в пользу евро
13:32  Уничтожение советского сверхобщества, - Л.Масловский
13:29  Почему Ким Чен Ын решил прекратить ядерные испытания? - Анкит Панда
11:16  Ротшильды приватизируют Казахстан и рвутся в Узбекистан, - Е.Андреев
11:13  В Ереване полиция разгоняет демонстрантов свето-шумовыми гранатами, главарь майдана Пашинян - задержан
10:58  Переговоры премьера Армении Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном продлились несколько минут
09:20  Гнев президента: как обстоят дела в трех банках из списка Назарбаева
09:12  В Турции племянника Гюлена посадили на 12 лет. За "причастность к терроризму"
08:46  Сибирский ученый Глупов изобрел супер-яд против саранчи. На основе токсичных метаболитов
08:16  В Узбекистане создается Центр передовых технологий при Мининновразвития
08:06  Казахстан тоже хочет принадлежать к "коллективному Западу"? - А.Аганин
07:15  Узбекистан и Казахстан продолжают протоколить демаркацию госграниц
06:48  Роскомнадзор заблокировал Google
00:34  Устроитель Семиречья. Вышла в свет книга В.Проскурина "Жизнь и судьба генерала Колпаковского"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
От кого Елбасы защищает незадачливого главу КазНацбанка Акишева?
09:03 23.04.2018

От кого президент защищает Акишева?
Президент Нурсултан Назарбаев поддержал председателя Нацбанка Данияра Акишева и приструнил депутатов – известный политолог высказал мнение, почему он это сделал

АСТАНА, 20 апр - Sputnik, Сергей Ким

Президент Нурсултан Назарбаев заступился за главу Нацбанка Данияра Акишева и возмутился депутатами, которые зачастили вызывать главного банкира страны "на ковер". А в прошлом году президент защищал Акишева от "провокаторов" и журналистов.
Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал мнение Sputnik Казахстан о том, почему главу Нацбанка приходится так часто защищать. Чем Акишев отличается от предыдущих руководителей Григория Марченко и Кайрата Келимбетова, рассказал наш собеседник.
- Назарбаев защищает Акишева от депутатов. Но они же наши избранники, представители народа, пусть часть назначается президентом… в чем проблема?
- Понятно, что и депутаты утвержденные, фактически, лично президентом, и председатель Нацбанка назначен им же. Такой нонсенс, с одной стороны. Марченко (Григорий, экс-председатель Нацбанка – прим.), как вы помните, вообще не ходил в парламент и хамил в ответ на требования депутатов.
Проблема в том, что у Акишева не хватает политического веса и авторитета. Финансовая ситуация сложная – есть проблема со средствами Нацфонда известная, есть проблема расходования средств Нацфонда, есть проблема качества банковских активов, есть проблема курсовой политики. Понятно, что каждая из этих проблем вызывает множество вопросов – и у населения, и у депутатов. И предлагаемые варианты мало кого устраивают.
Нацбанк пытается объяснить ситуацию, но говорит на таком языке, который никто не понимает. Была проблема с Bank RBK. Нацбанк на уровне официальных комментариев молчал. В последнее время рейтинговые агентства понизили рейтинги многих казахстанских банков – и комментариев Нацбанка не было. Когда он пытается разъяснить, это вызывает еще больше вопросов.
Понятно, что Акишев при том же Марченко был "говорящей головой" Нацбанка, с другой стороны, видно, что в качестве самостоятельной фигуры, в качестве сильной авторитетной фигуры и политического тяжеловеса его не воспринимают. Но и общественное мнение требует определенности. А Нацбанк ответы не готов озвучивать в силу того, что либо не может принять решение, либо все факторы, влияющие на ту же курсовую политику, являются переменными. И Нацбанк находится под известным давлением банковского лобби, которое у нас связано с политическим истеблишментом.
Конечным бенефициаром многих банков являются фигуры не просто из частного сектора, но и из государственного сектора. Понятно, что есть определенное давление банкиров и правительства, и Нацбанк явно растерян. Одни требуют ответа, другие требуют денег.
Акишев - у президента, и президент его второй раз защищает от критики. А такие вещи не придают авторитета.
- Вообще, у главы Нацбанка интересная хронология встреч с Елбасы. В прошлом году во время расширенного заседания правительства он подбодрил Акишева – дескать, ничего не бойся, кроме того, защищал от неких провокаторов и журналистов. На заседании в этом году – поругал. А теперь снова защищает, на этот раз от депутатов. В чем дело – главе Нацбанка настолько мешают журналисты, некие "провокаторы" и депутаты?
- Понятно, что какой-либо динамики в вопросах по делам Нацбанка мы не видим. С другой стороны, другие руководители Нацбанка – тот же Марченко, тот же Келимбетов (Кайрат, экс-председатель Нацбанка – прим.), даже Сайденов (Анвар, экс-председатель Нацбанка – прим.) позволяли себе занимать самостоятельную позицию – огрызаться на критику или просто посылать "на три буквы" и выбирать тот курс, который считают нужным.
Акишев не имеет такого веса. Он в Нацбанке сидел долго замом, недолго проработал в администрации президента, буквально несколько месяцев, не успев засветиться, и возглавил Нацбанк после Келимбетова и Марченко – людей, которые как бы их не воспринимали, могли гнуть свою линию. А Акишев такого позволить себе не может.
- Разве опыт и авторитет дело не наживное?
- Ну да. Но, уже с ходу оказавшись на такой позиции, он оказался под боем. И президент взял за него ответственность. А заменить Акишева, по сути, некем. Второй, третий раз Марченко или Келимбетова ставить не хочется уже. Поставили Акишева, и всем хочется, чтобы он проработал до определенного срока. И президент его критикует иногда, но и прикрывает по-отечески.
Вопрос в том – есть ли преемники, способные адекватно изменить политику банка. Можно поставить Жамишева, вернуть Сайденова, но будет ли изменение курса?
Нацбанк находится в такой ситуации, когда он почти ни на что повлиять не может. Поскольку банковское лобби сильнее Нацбанка, решение ситуации с Нацфондом принимается не на уровне Нацбанка, колебания на мировых финансовых рынках, влияющие на курс тенге, от Нацбанка тем более не зависят. Нацбанк оказался заложником всего и всех.
- Вспомним тот самый случай, когда экс-глава Нацбанка Григорий Марченко вообще в Астане не появлялся, что вызвало обиду сенатора Гани Касымова. Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев тогда еще высказался – дескать, возможно, он просто боится сенаторов. В реальности – главы Нацбанка могут бояться депутатов?
- Нет. Помните, Марченко тогда дергал в парламент не Касымов больше, а Сергей Дьяченко покойный, у которого депозит в одном из банков завис, а Нацбанк не хотел заниматься этим вопросом. Понимаете, депутаты могут кричать на Нацбанк сколько угодно, Нацбанк может огрызаться, жаловаться президенту, но приведу пример из другой реальности.
В 1992 году Съезд народных депутатов России вызвал на ковер мэра Москвы Лужкова с претензиями. Лужков поднялся на трибуну и сказал: "Не вы ставили, не вам и снимать". Развернулся и ушел. Понятно, что на отставку главы Нацбанка депутаты влияют в минимальной степени.
- Глава Нацбанка на "допросе" у депутатов – это такой инструмент для пиара наших избранников, когда при интересном вопросе появляется гарантия появления в вечерних телевизионных новостях?
- С одной стороны, и пиар, с другой – депутаты имеют право задавать острые вопросы.
- То, с чего мы начали разговор…
- Понятно, что ситуация с Kazivestbank, Qazaq banki, Bank RBK, Банком Астаны может иметь вопросы. Но как эти вопросы возникли, никто отвечать не хочет.

---

Почему Назарбаеву приходится защищать Акишева от нападок - мнение
Tengrinews.kz, 20 апреля

На днях Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже не в первый раз за последнее время призвал прекратить нажим на Нацбанк. В начале прошлого года Глава государства, вскоре после появившихся слухов о задержании Данияра Акишева, заступился за председателя финрегулятора на расширенном заседании правительства и призвал его "никого не бояться". "Если кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию", - сказал тогда Нурсултан Назарбаев.
В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz политолог Данияр Ашимбаев поделился мнением, почему на Данияра Акишева оказывается давление и кто за этим стоит.
Автор книги "Кто есть кто в Казахстане" выделил несколько причин. Прежде всего, по его мнению, ситуация с реализацией функций Нацбанка "не вызывает восторга" ни у участников рынка, ни у экспертов. При этом, как считает политолог, Акишев не производит впечатления "самостоятельной" и достаточно жесткой фигуры, которая способна обеспечивать некие принципы валютного курса, чтобы тенге, к примеру, прочно вернулся к историческому паритету с рублем на уровне 5 к 1. Совсем недавно российская валюта стоила около 6 тенге.
Также Ашимбаев выделил достаточно напряженную ситуацию в банковском секторе.
"Мы видим, что в последнее время, помимо уже известных проблем, международные рейтинговые агентства типа Fitch и Standard & Poor"s снизили рейтинги многих казахстанских банков практически до мусорного уровня. Какой-то реакции Нацбанка не последовало. Напротив, до этого была некая программа финансовой стабильности, по которой вкачивались средства Нацфонда в ряд БВУ. Также есть проблема с системообразующими банками. Каких-то жестких и цельных принципов отбора, кто попадает под эту программу, оценки финансовой устойчивости сейчас нет. Понятно, что все эти проблемы были и при предыдущих руководителях. Достаточно вспомнить, как в 2009 году "зашатались" Альянс, Форте, БТА и так далее. Но до этого первые руководители Нацбанков производили впечатление людей, по крайней мере знающих, чем они занимаются. А Акишева все привыкли воспринимать как говорящую голову при Марченко, которая просто комментировала какие-то данные статистические и не более того", - считает политолог.
При этом эксперт не исключил, что деятельность Нацбанка имеет некую осмысленность, но, по его словам, в экспертном восприятии ничего такого не фиксируется.
"Где-то это и личная проблема самого Акишева, и проблема института, и проблема накопленного недоверия к институту Национального Банка. Кроме этого, в силу того, что многие БВУ зашатались, возросло выделение средств на их поддержку. В этой ситуации много желающих к этим деньгам прикоснуться, но объем достаточно лимитирован. Акишев, не имея такого авторитета, чтобы отбиваться от этих обвинений или противостоять лоббизму менеджмента БВУ, который у нас, как известно, тесно связан с политическим истеблишментом, постоянно бегает жаловаться к Президенту", - видит ситуацию Данияр Ашимбаев.
Разрешить накопившиеся проблемы, по мнению политолога, сможет более политически сильная фигура, пусть и не имеющая такого опыта работы в Нацбанке, как Акишев. Однако таких кандидатур, как объясняет Ашимбаев, мягко говоря, не так уж много.
"Возникает вопрос, на кого сменить Акишева. Найдется ли тот, кто будет способен обеспечить смену курса Нацбанка. У нас часто так - происходит критика отдельных фигур, видно, что человек не на месте, но возникает вопрос: кем заменить? Ставить Марченко в который раз? Есть вариант Болата Жамишева, пользующегося большим авторитетом, но вопрос, насколько он сможет держать удар. К его работе в АФН были претензии в свое время. Возвращать Келимбетова или ставить Дамитова? Такая ситуация говорит о том, что у нас кадровая скамейка исчерпана. Люди работают по три-четыре раза. Как Каирбек Сулейменов в свое время был четырежды главой МВД. Можно, конечно, вернуть кого-то, но возникнет ощущение: где молодые кадры. Вот был, допустим, молодой министр нацэкономики. И сколько он получил? 12 лет, по-моему. Президент хочет, чтобы были какие-то молодые люди, которые выросли при нем, молодые выдвиженцы", - заключил Данияр Ашимбаев.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524463380
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  