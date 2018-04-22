От кого Елбасы защищает незадачливого главу КазНацбанка Акишева?

09:03 23.04.2018 От кого президент защищает Акишева?

Президент Нурсултан Назарбаев поддержал председателя Нацбанка Данияра Акишева и приструнил депутатов – известный политолог высказал мнение, почему он это сделал



АСТАНА, 20 апр - Sputnik, Сергей Ким



Президент Нурсултан Назарбаев заступился за главу Нацбанка Данияра Акишева и возмутился депутатами, которые зачастили вызывать главного банкира страны "на ковер". А в прошлом году президент защищал Акишева от "провокаторов" и журналистов.

Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал мнение Sputnik Казахстан о том, почему главу Нацбанка приходится так часто защищать. Чем Акишев отличается от предыдущих руководителей Григория Марченко и Кайрата Келимбетова, рассказал наш собеседник.

- Назарбаев защищает Акишева от депутатов. Но они же наши избранники, представители народа, пусть часть назначается президентом… в чем проблема?

- Понятно, что и депутаты утвержденные, фактически, лично президентом, и председатель Нацбанка назначен им же. Такой нонсенс, с одной стороны. Марченко (Григорий, экс-председатель Нацбанка – прим.), как вы помните, вообще не ходил в парламент и хамил в ответ на требования депутатов.

Проблема в том, что у Акишева не хватает политического веса и авторитета. Финансовая ситуация сложная – есть проблема со средствами Нацфонда известная, есть проблема расходования средств Нацфонда, есть проблема качества банковских активов, есть проблема курсовой политики. Понятно, что каждая из этих проблем вызывает множество вопросов – и у населения, и у депутатов. И предлагаемые варианты мало кого устраивают.

Нацбанк пытается объяснить ситуацию, но говорит на таком языке, который никто не понимает. Была проблема с Bank RBK. Нацбанк на уровне официальных комментариев молчал. В последнее время рейтинговые агентства понизили рейтинги многих казахстанских банков – и комментариев Нацбанка не было. Когда он пытается разъяснить, это вызывает еще больше вопросов.

Понятно, что Акишев при том же Марченко был "говорящей головой" Нацбанка, с другой стороны, видно, что в качестве самостоятельной фигуры, в качестве сильной авторитетной фигуры и политического тяжеловеса его не воспринимают. Но и общественное мнение требует определенности. А Нацбанк ответы не готов озвучивать в силу того, что либо не может принять решение, либо все факторы, влияющие на ту же курсовую политику, являются переменными. И Нацбанк находится под известным давлением банковского лобби, которое у нас связано с политическим истеблишментом.

Конечным бенефициаром многих банков являются фигуры не просто из частного сектора, но и из государственного сектора. Понятно, что есть определенное давление банкиров и правительства, и Нацбанк явно растерян. Одни требуют ответа, другие требуют денег.

Акишев - у президента, и президент его второй раз защищает от критики. А такие вещи не придают авторитета.

- Вообще, у главы Нацбанка интересная хронология встреч с Елбасы. В прошлом году во время расширенного заседания правительства он подбодрил Акишева – дескать, ничего не бойся, кроме того, защищал от неких провокаторов и журналистов. На заседании в этом году – поругал. А теперь снова защищает, на этот раз от депутатов. В чем дело – главе Нацбанка настолько мешают журналисты, некие "провокаторы" и депутаты?

- Понятно, что какой-либо динамики в вопросах по делам Нацбанка мы не видим. С другой стороны, другие руководители Нацбанка – тот же Марченко, тот же Келимбетов (Кайрат, экс-председатель Нацбанка – прим.), даже Сайденов (Анвар, экс-председатель Нацбанка – прим.) позволяли себе занимать самостоятельную позицию – огрызаться на критику или просто посылать "на три буквы" и выбирать тот курс, который считают нужным.

Акишев не имеет такого веса. Он в Нацбанке сидел долго замом, недолго проработал в администрации президента, буквально несколько месяцев, не успев засветиться, и возглавил Нацбанк после Келимбетова и Марченко – людей, которые как бы их не воспринимали, могли гнуть свою линию. А Акишев такого позволить себе не может.

- Разве опыт и авторитет дело не наживное?

- Ну да. Но, уже с ходу оказавшись на такой позиции, он оказался под боем. И президент взял за него ответственность. А заменить Акишева, по сути, некем. Второй, третий раз Марченко или Келимбетова ставить не хочется уже. Поставили Акишева, и всем хочется, чтобы он проработал до определенного срока. И президент его критикует иногда, но и прикрывает по-отечески.

Вопрос в том – есть ли преемники, способные адекватно изменить политику банка. Можно поставить Жамишева, вернуть Сайденова, но будет ли изменение курса?

Нацбанк находится в такой ситуации, когда он почти ни на что повлиять не может. Поскольку банковское лобби сильнее Нацбанка, решение ситуации с Нацфондом принимается не на уровне Нацбанка, колебания на мировых финансовых рынках, влияющие на курс тенге, от Нацбанка тем более не зависят. Нацбанк оказался заложником всего и всех.

- Вспомним тот самый случай, когда экс-глава Нацбанка Григорий Марченко вообще в Астане не появлялся, что вызвало обиду сенатора Гани Касымова. Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев тогда еще высказался – дескать, возможно, он просто боится сенаторов. В реальности – главы Нацбанка могут бояться депутатов?

- Нет. Помните, Марченко тогда дергал в парламент не Касымов больше, а Сергей Дьяченко покойный, у которого депозит в одном из банков завис, а Нацбанк не хотел заниматься этим вопросом. Понимаете, депутаты могут кричать на Нацбанк сколько угодно, Нацбанк может огрызаться, жаловаться президенту, но приведу пример из другой реальности.

В 1992 году Съезд народных депутатов России вызвал на ковер мэра Москвы Лужкова с претензиями. Лужков поднялся на трибуну и сказал: "Не вы ставили, не вам и снимать". Развернулся и ушел. Понятно, что на отставку главы Нацбанка депутаты влияют в минимальной степени.

- Глава Нацбанка на "допросе" у депутатов – это такой инструмент для пиара наших избранников, когда при интересном вопросе появляется гарантия появления в вечерних телевизионных новостях?

- С одной стороны, и пиар, с другой – депутаты имеют право задавать острые вопросы.

- То, с чего мы начали разговор…

- Понятно, что ситуация с Kazivestbank, Qazaq banki, Bank RBK, Банком Астаны может иметь вопросы. Но как эти вопросы возникли, никто отвечать не хочет.



---



Почему Назарбаеву приходится защищать Акишева от нападок - мнение

Tengrinews.kz, 20 апреля



На днях Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже не в первый раз за последнее время призвал прекратить нажим на Нацбанк. В начале прошлого года Глава государства, вскоре после появившихся слухов о задержании Данияра Акишева, заступился за председателя финрегулятора на расширенном заседании правительства и призвал его "никого не бояться". "Если кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию", - сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz политолог Данияр Ашимбаев поделился мнением, почему на Данияра Акишева оказывается давление и кто за этим стоит.

Автор книги "Кто есть кто в Казахстане" выделил несколько причин. Прежде всего, по его мнению, ситуация с реализацией функций Нацбанка "не вызывает восторга" ни у участников рынка, ни у экспертов. При этом, как считает политолог, Акишев не производит впечатления "самостоятельной" и достаточно жесткой фигуры, которая способна обеспечивать некие принципы валютного курса, чтобы тенге, к примеру, прочно вернулся к историческому паритету с рублем на уровне 5 к 1. Совсем недавно российская валюта стоила около 6 тенге.

Также Ашимбаев выделил достаточно напряженную ситуацию в банковском секторе.

"Мы видим, что в последнее время, помимо уже известных проблем, международные рейтинговые агентства типа Fitch и Standard & Poor"s снизили рейтинги многих казахстанских банков практически до мусорного уровня. Какой-то реакции Нацбанка не последовало. Напротив, до этого была некая программа финансовой стабильности, по которой вкачивались средства Нацфонда в ряд БВУ. Также есть проблема с системообразующими банками. Каких-то жестких и цельных принципов отбора, кто попадает под эту программу, оценки финансовой устойчивости сейчас нет. Понятно, что все эти проблемы были и при предыдущих руководителях. Достаточно вспомнить, как в 2009 году "зашатались" Альянс, Форте, БТА и так далее. Но до этого первые руководители Нацбанков производили впечатление людей, по крайней мере знающих, чем они занимаются. А Акишева все привыкли воспринимать как говорящую голову при Марченко, которая просто комментировала какие-то данные статистические и не более того", - считает политолог.

При этом эксперт не исключил, что деятельность Нацбанка имеет некую осмысленность, но, по его словам, в экспертном восприятии ничего такого не фиксируется.

"Где-то это и личная проблема самого Акишева, и проблема института, и проблема накопленного недоверия к институту Национального Банка. Кроме этого, в силу того, что многие БВУ зашатались, возросло выделение средств на их поддержку. В этой ситуации много желающих к этим деньгам прикоснуться, но объем достаточно лимитирован. Акишев, не имея такого авторитета, чтобы отбиваться от этих обвинений или противостоять лоббизму менеджмента БВУ, который у нас, как известно, тесно связан с политическим истеблишментом, постоянно бегает жаловаться к Президенту", - видит ситуацию Данияр Ашимбаев.

Разрешить накопившиеся проблемы, по мнению политолога, сможет более политически сильная фигура, пусть и не имеющая такого опыта работы в Нацбанке, как Акишев. Однако таких кандидатур, как объясняет Ашимбаев, мягко говоря, не так уж много.

"Возникает вопрос, на кого сменить Акишева. Найдется ли тот, кто будет способен обеспечить смену курса Нацбанка. У нас часто так - происходит критика отдельных фигур, видно, что человек не на месте, но возникает вопрос: кем заменить? Ставить Марченко в который раз? Есть вариант Болата Жамишева, пользующегося большим авторитетом, но вопрос, насколько он сможет держать удар. К его работе в АФН были претензии в свое время. Возвращать Келимбетова или ставить Дамитова? Такая ситуация говорит о том, что у нас кадровая скамейка исчерпана. Люди работают по три-четыре раза. Как Каирбек Сулейменов в свое время был четырежды главой МВД. Можно, конечно, вернуть кого-то, но возникнет ощущение: где молодые кадры. Вот был, допустим, молодой министр нацэкономики. И сколько он получил? 12 лет, по-моему. Президент хочет, чтобы были какие-то молодые люди, которые выросли при нем, молодые выдвиженцы", - заключил Данияр Ашимбаев. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524463380

Новости Казахстана

