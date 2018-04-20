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Бишкек. Ждать ли от Атамбаева митингов и протестов? - "ВБ"
08:25 23.04.2018

Ждать ли от Атамбаева митингов и протестов?

Сапара Исакова отправили в отставку. Сняли с должностей несколько ставленников Атамбаева. Взяли под арест еще больше – и тоже людей, достаточно близких к окружению или экс-президента, или экс-премьера. Вчерашние соратники приняли позицию нового президента. Можно утверждать, что ситуация для Алмазбека Шаршеновича, мягко говоря, неприятная. Но он молчит. Каких действий в ближайшее время ждать от него и его команды? А, зная горячий характер бывшего главы государства, это может быть что-то зрелищное…

Своим мнением о предстоящих действиях Атамбаева с VB.KG поделился шеф-редактор Среднеазиатской редакции REGNUM Григорий Михайлов.

- У команды бывшего президента есть набор вариантов, как они могут отреагировать на сложившуюся ситуацию. Могут отойти в тень, смолчать и понаблюдать, что будет происходить дальше. Можно устроить акции протеста, можно решить вопрос тихо-кулуарно. При определенных договоренностях Сапар Исаков может стать, допустим, главой ГРС, и будет отвечать частично за те направление, которые продвигал ранее.

Да, команда бывшего президента за последние дни проводила пиар-кампанию, пытаясь защитить премьера, и параллельно раскритиковать парламент.

Но вот будут ли они устраивать митинги, я лично сомневаюсь. Вряд ли, что это будет что-то большое и массовое, потому что слухи о митингах, о намерении команды Атамбаева провести их в Бишкеке были еще две недели назад. Однако ничего не произошло, и ряд наблюдателей сделали вывод, что это свидетельствует о некой слабости или нежелании идти на конфликт с нынешним руководством страны.

Поэтому вероятным мне кажется сценарий, что Исаков сейчас уходит, и наступает некоторое затишье, когда Атамбаев предоставит депутатам и Жээнбекову самим делить власть по-новому, неизбежно вступать в конфликты, и через некоторое время бывший президент выйдет в привычной, абсолютно комфортной для себя роли оппозиционного политика-"правдоруба".

И будет на площади или где-то перед камерами рассказывать, как надо правильно жить, и как на его взгляд нынешняя власть и будущее правительство все делают неправильно.

Эта оппозиционная роль Атамбаеву приятна, очень хорошо знакома, у него длительный оппозиционный стаж. Эта роль ему будет по душе.

Масалиев: Социал-демократы могли бы уйти в оппозицию 6

Но станет ли СДПК или то, что останется от партии, оппозиционной?

Ведь не исключено, что в партии произойдет раскол, и часть политиков останется лояльным к лидеру партии, а часть будет адаптироваться к новой политической реальности. Так что как сложится с социал-демократами, как говорится, покажет время, - говорит Михайлов.

Собеседник VB.KG подчеркивает, что нахождение в оппозиции имеет определенные плюсы.

Можно ни за что не отвечать и критиковать. Но это еще и набор рисков для тех, кто в этой оппозиции участвует. Можно начать терять финансовые, медийные ресурсы, что частично происходило с Бабановым после того, как он проиграл на выборах и покинул страну.

- Если Атамбаеву удастся найти общий язык и не свалиться в более глубокий, нежели сейчас, конфликт с окружением Жээнбекова, возможно, он займет нишу конструктивной оппозиции, с которой всегда можно будет договориться.

Если же нет, то мы вновь увидим в Бишкеке митинги, пикеты, перекрытие дорог, захваты-перезахваты интересных бизнес объектов, т.е. спокойствие, определенная стабильность, которая была последние года два-три сменятся на бурную политическую возню, - поделился пессимистичным прогнозом Григорий Михайлов.

Ну а пока Атамбаев молчит, выступил Сапар Исаков – на, скажем так, лояльном к бывшему президенту телеканале "Апрель" он высказал все, что думает по поводу парламента, себя и будущего страны. Как на это отреагировали кыргызстанцы - в следующем материале VB.KG.

20 апреля 2018
Марина Осипова

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524461100
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