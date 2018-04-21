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Руины империи в песках Средней Азии. Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские
07:33 23.04.2018

Из постсоветского Туркменистана, переживающего тяжелый экономический кризис, уезжают последние представители русской общины. По данным переписи 2012 года, на русскоязычных граждан приходилось пять процентов населения страны. С тех пор ситуация только усугубилась. Как сообщил РИА Новости источник в республике, сегодня русскую речь можно услышать лишь в столице - Ашхабаде, русские школы закрыты все, кроме одной. Карьера в государственных органах для лиц нетитульной национальности чрезвычайно затруднена. О том, как живет постсоветский Туркменистан, - в материале РИА Новости.

Руины империи в песках Средней Азии

Владимир (имя изменено) уезжать не хочет: в Туркменистане у него собственное дело в сфере автоперевозок. "В штате у меня люди разных национальностей, главное - быть специалистом. Работаем, занимаемся производством, воспитываем детей и внуков, живем дружно", - говорит предприниматель. Однако тон его ощутимо меняется, когда речь заходит о положении дел в стране.

"Сегодня русских в Туркмении заметно меньше, чем в 2012 году, когда проводили перепись. Многие уехали и продолжают уезжать - в основном в Россию. В то же время немало тех, у кого просто нет возможности эмигрировать. Если человек не коренной национальности, в госучреждение на работу не устроиться. Поэтому нетуркмены сосредоточились в частном бизнесе", - рассказывает он.

Туркменистан становится частью мусульманского мира, забывая российское и советское прошлое. Вывески по всей стране - только на местном языке и английском, система советского образования утрачена, а вместе с ней - и массовое двуязычие.

"Уже выросло целое поколение, которое вообще не говорит на русском. Еще есть в некоторых городах средние школы, где сохраняются классы с обучением на русском. Но очень многие образовательные учреждения были просто ликвидированы, причем по-тихому, в 1990-е годы. Просто прошла команда не набирать в первый класс русскоязычных. И через 10 лет школы превратились в национальные", - говорит Владимир.

"В Туркменистане действительно не осталось школ с русским языком обучения. Есть одна в Ашхабаде, но она элитная, попасть туда крайне сложно", - подтвердил слова Владимира в интервью независимый журналист из Туркменистана Руслан Мятиев, находящийся в оппозиции к власти.

Туркменистан смотрит Россию по телевизору

Источники в Туркменистане отмечают, что упадок русского языка в республике обозначился к началу нулевых годов. Уже тогда на рынках не понимали покупателей, не говоривших по-туркменски. Одновременно власти ввели визовый режим с Россией, сократив межкультурные контакты. Туркменистан превратился в самое закрытое государство постсоветского пространства. Его граждане не приняли участия в массовой трудовой миграции из Средней Азии в Россию в нулевых и десятых годах.

О России в республике знают главным образом благодаря студентам вузов СНГ и российским телепередачам, пользующимся популярностью. Иногда это приводит к взаимному непониманию. Образ России в восприятии туркменов искажается.

"В Туркменистане очень любят российские криминальные сериалы. И глядя на них, начинают думать, что у вас тяжелая обстановка, преступления, пожары", - рассказал Мурат (имя изменено), гражданин Туркменистана, перебравшийся в Россию.

Однако в основном телевидение способствует формированию положительного образа страны.

"Популярны российские политические ток-шоу. Не раз слышал, как люди выражали надежду на то, что Москва не допустит в республике катастрофического развития событий", - говорит Мурат. Другие источники подтверждают, что в Туркменистане продолжают болеть за российские спортивные команды.

Упадок образования и забвение русской культуры парадоксальным образом сочетаются с высоким престижем России. "В сохранившиеся русские классы часто поступают за взятки, причем суммы называют астрономические", - утверждает Мурат. Ашхабадский лицей имени Пушкина пользуется устойчивым спросом среди семей туркменской элиты, что осложняет доступ к образовательному учреждению простым туркменам.

Не подмажешь - не полетишь

Постсоветская трансформация Туркменистана сопровождалась разгулом коррупции, считающейся бичом республики до сих пор. Собеседники рассказали о нескольких наиболее вызывающих способах вымогательства, распространенных в стране. По мнению Руслана Мятиева, чиновники намеренно откладывают запуск онлайн-сервисов по продаже авиабилетов, чтобы наживаться на пассажирах. "Схема проста: в авиакассах создают искусственный дефицит билетов. Взятку не дашь - билетов нет, а дашь - места находятся. Это касается как внутренних рейсов, так и зарубежных. Причем самолеты могут быть полупустыми", - говорит Мятиев.

Мурат рассказал о случаях казнокрадства, связанных с практикой замены портретов первых лиц страны. "Из властных структур приходят указания постоянно менять изображения политиков, выставляемые публично. Находятся странные поводы: например, у кого-либо изменилась прическа. Естественно, заказы на печать распределены между доверенными типографиями, которые наживаются на этом", - говорит экспатриант.

Многие собеседники подтверждают повсеместное распространение коррупции, особо отмечая в этом смысле образовательные учреждения, медицинские услуги, транспорт.

Рядом Афганистан и ИГ

На фоне нерешенных внутренних проблем Туркменистан сталкивается с двумя серьезными внешними вызовами. Падение цен на газ с 2014 года подкосило доходы местного бюджета, заставив президента Гурбангулы Бердымухамедова пойти на непопулярные реформы и отменить льготы, введенные при его предшественнике Ниязове. Второй вызов - укрепление ИГ в Афганистане, сухопутную границу с которым технически сложно охранять. В республике распространяются слухи о возможном вторжении боевиков. Неопределенность усиливается из-за информационной закрытости властей.

Руслан Мятиев считает, что боевики уже вторгаются, но об этом не сообщают. "Солдат привозили в цинковых гробах, военные сооружали огневые точки из мешков с песком. В местах лишения свободы заключенные говорят, что если исламисты придут и откроют ворота колоний, то большая часть осужденных примкнет к ним", - говорит оппозиционер.

Источник - РИА "Новости"
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