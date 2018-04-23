 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.04.2018
08:25  Бишкек. Ждать ли от Атамбаева митингов и протестов? - "ВБ"
08:20  Ошибки экономистов. Почему программы реформ проваливаются в развивающихся странах, - И.Любимов
07:55  Европеизм или национализм? - Джованни Савино
07:54  "Дело Скрипаля" в контексте, - Рейн Мюллерсон
07:33  Руины империи в песках Средней Азии. Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские
07:19  Американские санкции скажутся на Евразийском экономическом союзе, - А.Караваев
07:18  Россия, Иран и Сирия в одной связке. Подоплека нынешней эскалации в Арабской Республике, - К.Труевцев
07:12  Арест Пашиняна не остановил протестов в Ереване, - Ю.Рокс
07:11  Китай вступает в технологическую схватку с США, - А.Башкатова
07:04  Аркадаг едет с визитом в Ташкент. Открывать Ашхабадский проспект
07:03  В Кыргызстане установят лимит госдолга
06:36  Сексуальное удовольствие в век "согласия" - Хайди Мэтьюз
06:21  Олигархи и санкции. Как давление Запада изменит отношения крупного бизнеса и власти в РФ, - Т.Становая
00:33  Мастер-класс от КНДР: как победить США и еще получить за это бонус от Вашингтона
00:32  Военный переворот в Саудовской Аравии: результаты и причины
00:23  Боевики ДАИШ запретили телефонную связь на востоке Афганистана
00:07  Ереван: Дело за печеньками и снайперами. Кто и зачем готовит Армении судьбу Украины
Воскресенье, 22.04.2018
22:17  В Латвии схвачен и обвинен в антигосударственной деятельности лидер Русской общины профессор Гапоненко
20:55  Казанский "Ак Барс" взял Кубок Гагарина по хоккею
20:35  В Азербайджане новый премьер-министр - педагог-лингвист Новруз Мамедов
17:55  Выборы по-кабульски. Камикадзе взорвал центр регистрации избирателей - 50 погибших, более 100 ранено
16:41  Зарплаты саудовских принцев и их привилегии, - Wasse Sadrak
13:41  "Никто не отважится туда пойти": мигрантские гетто в Европе
13:35  Как прошлое Китая сказывается на его настоящем и будущем. Пять примеров, - Рана Миттер
13:34  Тегеран отказывается от доллара в пользу евро
13:32  Уничтожение советского сверхобщества, - Л.Масловский
13:29  Почему Ким Чен Ын решил прекратить ядерные испытания? - Анкит Панда
11:16  Ротшильды приватизируют Казахстан и рвутся в Узбекистан, - Е.Андреев
11:13  В Ереване полиция разгоняет демонстрантов свето-шумовыми гранатами, главарь майдана Пашинян - задержан
10:58  Переговоры премьера Армении Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном продлились несколько минут
09:20  Гнев президента: как обстоят дела в трех банках из списка Назарбаева
09:12  В Турции племянника Гюлена посадили на 12 лет. За "причастность к терроризму"
08:46  Сибирский ученый Глупов изобрел супер-яд против саранчи. На основе токсичных метаболитов
08:16  В Узбекистане создается Центр передовых технологий при Мининновразвития
08:06  Казахстан тоже хочет принадлежать к "коллективному Западу"? - А.Аганин
07:15  Узбекистан и Казахстан продолжают протоколить демаркацию госграниц
06:48  Роскомнадзор заблокировал Google
00:34  Устроитель Семиречья. Вышла в свет книга В.Проскурина "Жизнь и судьба генерала Колпаковского"
Суббота, 21.04.2018
18:57  Россия на пороге разрушительных катаклизмов, - М.Делягин
18:24  История нацкомпаний Казахстана: КТЖ славится скандалами, но без громких посадок, - Д.Ашимбаев
12:50  Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия, - А.Бабицкий
12:18  Грефу пора сушить сухари. Спикер Госдумы пригрозил уголовным преследованием всем, кто соблюдает антироссийские санкции в России
12:16  Русская рулетка: Трамп подставил башку под алюминевую пулю
12:13  Бишкек-мэр Ибраимов продолжает войну с Прессой
12:10  Кадры от Салима байбачи. Какая только шелупонь не становится в Киргизии министром.., - fakt.kg
11:08  Китайские чиновники могут попасть под уйгурский "акт Магнитского"
10:58  В Узбекистане впервые в истории запустили портал коллективных обращений
10:15  Безнаказанность агрессора. Испытание "Томагавками", - С.Кожемякин
09:22  Ким Чен Ын объявил об остановке ядерно-ракетных испытаний КНДР
07:47  Клевали не по-зернышку. Осужден (к штрафу!) за взятку глава Казгоскомиссии по сортоиспытанию Минсельхоза Куйшенов
07:46  "Квадратная" педофилия Норвегии, - Р.Устраханов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия, Иран и Сирия в одной связке. Подоплека нынешней эскалации в Арабской Республике, - К.Труевцев
07:18 23.04.2018

История с применением химического оружия в Думе, пригороде Дамаска (теперь уже определенно можно сказать "якобы применением"), моментально привела к беспрецедентной военной эскалации вокруг Сирии, продолжающейся по сей день. Эти события, а в немалой степени их медиаинтерпретация в очередной раз призваны поломать естественную логику военно-политического развития в Сирии и вокруг нее, превратив ее в логику "деконструкции", в соответствии с которой не важно то, что происходит "на земле", а важно то, как вы конструируете реальность. И здесь медиа, конечно, выступают как идеальный инструмент изобретения реальности.

Обвинение совместно Дамаска, Москвы и Тегерана в том, что произошло (или не произошло) в Думе, означает, что независимо от того, о чем в каждой из столиц думают, чего желают и о чем мечтают, они оказываются форсированно вовлечены в более глубокий и тесный альянс как на собственно сирийской почве, так и в более широком контексте. Даже если вы полагаете, что этот альянс является тактическим, вам приходится думать и о его стратегических измерениях. В контексте сегодняшней ситуации в Сирии это означает укрепление линии совместной обороны по всем азимутам и скорейший перевод ее в линию контрнаступления. И далеко не в последнюю очередь это означает срывание покровов фальшивой деконструкции (включая обвинение в сеянии зла) и реконструкцию истинной логики событий.

Реальная мотивация нынешней эскалации состоит в следующем. С ликвидацией оппозиционно-террористического анклава в Восточной Гуте убрана угроза, постоянно висевшая над столицей страны, и это вторая по значению победа правительственных сил после Алеппо (более важная по значению, даже чем освобождение Пальмиры и Дейр-эз-Зора).

Продолжается зачистка всей центральной части Сирии, открываются реальные перспективы ликвидации более мелких анклавов в Ярмуке, Хомсе и на юго-западе. С консолидацией положения в центре исключаются все попытки дробления страны и ее возможная "сомализация". Остаются лишь отделенные от основной территории север и северо-восток, которые в Дамаске небезосновательно склонны рассматривать как зоны иностранной оккупации.

Устранение анклава "Джейш аль-Ислам" в Думе имеет особое значение для дальнейшего хода Женевских переговоров. Под вопросом становится значение Высшего комитета по переговорам, в котором представители "Джейш аль-Ислама" играли ключевую роль. Параллельно с этим возникает вопрос и о других отрядах вооруженной оппозиции, таких как Свободная сирийская армия и "Ахрар аш-Шам", которые все более превращаются в турецких инсургентов.

Утрачивается политическая роль Саудовской Аравии, единственной опорой которой в Сирии являлась группировка "Джейш аль-Ислам".

Именно с этими факторами, значительно укрепляющими позиции сирийского правительства и его союзников в лице России и Ирана, и связана инсценировка с применением химического оружия в Думе и нанизанная на нее медиа- и официальная истерия, создававшие искусственные основания для последующей военной эскалации. Сегодня ясно, что эта инсценировка тщательно готовилась, были попытки ее осуществления в других частях Восточной Гуты, к ней было пристегнуто и "дело Скрипалей" (тот же "химический след"), но Дума оказалась для постановщиков последним шансом.

Хотя военное нагнетание вокруг Сирии все ближе подходит к роковой "карибской" черте, все еще остается надежда на то, что эта черта не будет перейдена.

В этом случае неизбежно откроется и выйдет на передний план вопрос о зонах иностранной оккупации в Сирии. Таких зон четыре: две турецкие и две американские. Первая – зона "Щита Евфрата" и район Африна, слившиеся в единую оккупационную зону. Вторая – зона Идлиба, где присутствуют в соответствии с Астаной турецкие полицейские силы, но их альянс с теми же инсургентами, что и в первой зоне, де-факто превращает ее также в зону турецкой оккупации.

Третья – курдские кантоны Кобани и Хасака, где присутствие военного контингента США и других стран коалиции, а также наличие их военных баз дают полное основание характеризовать ее как зону оккупации. И, наконец, четвертая – районы южной части провинции Ракка и восточной, заевфратской части провинции Дейр-эз-Зор, где формально присутствуют курдские вооруженные отряды, но доминирующей местной силой являются арабские суннитские племена. Однако фактически эти территории контролируются теми же иностранными контингентами, захватившими основные нефтяные и газовые богатства Сирии.

Сохранение и укрепление тройственного альянса России, Сирии и Ирана, которое фактически серьезно простимулировано последними действиями США и их союзников, дополняемое растущим недовольством как курдов, так и суннитских племен по поводу незаконного американского присутствия, дают основание рассчитывать, что и в этом грядущем противостоянии иностранной оккупации может наступить перелом.

Об авторе: Константин Михайлович Труевцев – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай".
23.04.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524457080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  