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Арест Пашиняна не остановил протестов в Ереване, - Ю.Рокс
07:12 23.04.2018

Серж Саргсян настроен в течение суток взять ситуацию в стране под полный контроль

В воскресенье утром в гостинице Marriott Armenia состоялась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, возглавляющим многотысячные акции с требованием его отставки. Непродолжительные переговоры закончились ничем. Примерно через час Пашинян был арестован. По законодательству Армении депутата недопустимо лишать свободы дольше, чем на 72 часа.

В субботу к оппозиции, проводившей очередной митинг на площади Республики, прибыл президент Армен Саркисян. Он предложил Пашиняну встретиться с Сержем Саргсяном и найти выход из тупика.

Оппозиционер в ответ заявил, что встреча может состояться только для обсуждения условий отставки Саргсяна с поста премьера, вопросов безопасности – его личной и семьи – в будущем.

Позже предложение встретиться и обсудить ситуацию последовало от самого Саргсяна. Встреча продолжительностью несколько минут состоялась в воскресенье утром в гостинице Marriott Armenia, находящейся там же – на площади Республики. Премьер, очевидно, полагал, что переговоры будут конфиденциальными, и выразил недоумение количеством собравшихся журналистов. В ответ Пашинян заметил, что, видимо, до Саргсяна неправильно донесли информацию – переговоры могут быть только о его отставке. Премьер заявил, что считает недопустимыми такого рода ультиматумы от выступающего от имени всего народа политика, за партию которого на парламентских выборах проголосовало всего 7% избирателей. Пашинян сказал, что ситуация изменилась и население Армении отказывает Саргсяну в праве быть руководителем государства. И тогда Саргсян удалился, напомнив Пашиняну о трагических событиях 1 марта 2008 года, "которые, к сожалению, не послужили для него уроком".

Напомним, что в феврале-марте 2008 года первый президент Армении Левон Тер-Петросян оспаривал итоги выборов главы государства. Одним из организаторов продолжительных многолюдных акций протеста тогда стал именно Никол Пашинян. Акции в конце концов переросли в массовые столкновения с силами правопорядка и завершились гибелью 10 человек. Пашинян был объявлен в розыск, арестован через два года и приговорен к семи годам лишения свободы. Однако уже в 2011 году был амнистирован, вышел на свободу и вернулся в политическую жизнь страны.

После неудачных переговоров с Саргсяном Пашинян возобновил протестное шествие по Еревану. Около улицы Арцах демонстранты были блокированы силами спецназа. Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осепян предложил Пашиняну немедленно прекратить выступления. Вопрос депутата "Почему?" повис в воздухе – в следующее мгновенье его затащили в машину и увезли. Примерно в то же время были арестованы оппозиционные активисты, депутаты парламента Сасун Микаэлян и Арарат Мирзоян.

По законодательству Армении депутата можно задержать максимум на 72 часа. Далее вопрос сохранения или лишения его депутатского иммунитета рассматривается в Национальном собрании (парламенте). Расклад сил в высшем законодательном органе таков, что при желании властей вопрос будет решен не в пользу оппозиционных депутатов.

Обезглавленное протестное движение, впрочем, не прекратилось. Не обращая внимания на предупреждения правоохранителей, люди, скандируя имя арестованного лидера, опять начали стягиваться на площадь Республики. Неспокойно стало и в периферийных районах армянской столицы. Периодически возникали небольшие стычки между полицией и протестующими.

По различным данным, в первой половине воскресенья было задержано от 50 до 200 молодых людей. Как и накануне, одних штрафовали, других отпускали после профилактической беседы и внушения. По данным Министерства здравоохранения, в воскресенье за помощью в столичные больницы обратились 10 человек, состояние 7 из которых оценивается как средней тяжести.

По словам политолога Микаэла Золяна, "провал переговоров Саргсяна и Пашиняна, последующее задержание оппозиционера показывают, что обе стороны настроены решительно и не собираются отступать". "Сами переговоры изначально были обречены на неудачу хотя бы потому, что проходили в присутствии представителей СМИ. Я затрудняюсь даже охарактеризовать то, что произошло перед телекамерами. Очевидно, каждый из переговорщиков попытался возложить ответственность за дальнейшую эскалацию на оппонента", – сказал Золян "НГ". По его словам, протест в последние дни разросся так, что если до этого казалось, что положению Сержа Саргсяна ничего не угрожает, то теперь многим, по крайней мере из участников протестного движения, кажется, что судьба премьера висит на волоске. С другой стороны, сам Серж Саргсян, видимо, считает, что контролирует ситуацию, и не только не собирается подавать в отставку, но настроен решительно.

"Кто из них прав в своей оценке ситуации, мы скорее всего узнаем сегодня-завтра. 24 апреля – День поминовения жертв геноцида армян в Османской империи, и власть попытается до этого подавить протесты. Ведь в этот день в Ереван прибудут официальные лица из других государств, известные представители диаспоры. А главное – в этот день сотни тысяч армян приходят к Мемориалу жертв геноцида… Так что власть постарается сделать все, чтобы взять ситуацию под свой полный контроль", – сказал "НГ" Микаэл Золян.

Один лидеров оппозиционного движения, актер Ален Симонян, заявил, что, арестовав Пашиняна, власти поставили себя в безвыходное положение: "Они просто не представляют себе масштаб происходящего, не понимают, что люди без всяких сомнительных поощрений тысячами могут выходить на улицу и отстаивать свои права, что арестами лидеров выступление народа не остановят".

На момент подписания номера в печать ситуация в Ереване оставалась сложной. Силовики ультимативно требовали прекратить любые шествия и разойтись. Продолжались задержания наиболее активных участников акции, мелкие стычки между полицией и протестующими. Появившиеся на улицах духовные лица призывали обе стороны к выдержке и смирению. Депутаты Пашинян, Мирзоян и Микаэлян оставались под арестом. Оппозиция окружила одно из отделений полиции, где предположительно мог содержаться Пашинян. В Гюмри, втором по величине городе Армении, исчез активист оппозиционного движения, председатель местного пресс-клуба "Аспарез" Левон Барсегян. Близкие считают, что его арестовали, но полиция отрицает это. Силы правопорядка взяли под усиленную охрану все важные объекты Еревана. На странице Никола Пашиняна в Facebook появился призыв не прекращать выступления против Саргсяна и, в частности, в воскресенье в 19.00 по местному времени провести очередной запланированный митинг на площади Республики

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.04.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524456720
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