Китай вступает в технологическую схватку с США, - А.Башкатова

07:11 23.04.2018 КНР даст России мастер-класс по импортозамещению в сфере ноу-хау



Китай принял технологический вызов США и объявил об импортозамещении компьютерных разработок. В КНР признают, что на этом пути возможны локальные провалы и ошибки, но в Пекине готовы с ними смириться ради глобальной цели – превращения страны в высокотехнологичную сверхдержаву. Судя по словам председателя КНР Си Цзиньпина, источником вдохновения для китайских разработчиков станет военно-гражданская интеграция. России стоит присмотреться к Китаю, однако, как считают эксперты, перенимать опыт именно высокотехнологичного импортозамещения нам пока рано: сначала надо наладить массовое производство товаров и научиться привлекать инвестиции.



Пекин не испугался введенного ранее Вашингтоном семилетнего запрета на поставки американских высокотехнологичных компонентов телекоммуникационному гиганту – китайской компании ZTE (о запрете см. "НГ" от 17.04.18). Более того, в Китае считают сложившую ситуацию хоть и непростой, однако подходящей для того, чтобы вывести страну на принципиально новый уровень развития.



Как сообщила в пятницу русскоязычная версия китайского издания "Жэньминь жибао", на прошлой неделе в Пекине состоялся форум, посвященный развитию высокотехнологичной промышленности КНР в условиях санкций США. Для того чтобы преодолеть зависимость Китая от американских технологий и комплектующих, было предложено развивать собственное производство аналогичных компонентов, а также совершенствовать образование, уделяя больше внимания IT-разработкам.



В Китае рассматривают американские санкции уже не просто как торговые трения, а как элемент глобальной конкуренции двух мощных государств за право называться высокотехнологичной державой.



Один из поводов для недовольства США состоит в том, что некоторые китайские компании ощутимо продвинулись в исследовании и реализации технологий в области телекоммуникационного стандарта связи нового поколения 5G (подробнее см. "НГ" от 04.04.18).



В пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что "США то осуждали китайскую сторону за принуждение американских предприятий к передаче технологий, то кричали об угрозе национальной безопасности из-за китайского развития в сфере высоких технологий". "Это раскрыло гегемонистский настрой американской стороны, характеризующийся словами "только я могу обладать, а тебе обладать не позволено", – цитирует "Синьхуа" представителя китайского МИДа. Вашингтону необходимо понять, что научно-технический прогресс должен служить благу всего человечества, а не превращаться в инструмент продвижения гегемонии какой-либо страны, заявила Хуа Чуньин.



Но пока китайская высокотехнологичная промышленность не стала полностью самостоятельной, "другая страна позволяет себе "обижать" Китай", поясняет генсекретарь China Computer Federation Ду Цзыдэ.



По мнению китайских специалистов, единственный выход из этой ситуации – стимулирование собственных исследований и разработок, привлечение к этому дополнительных ресурсов, включая долгосрочную господдержку.



При этом IT-специалисты, участвующие в форуме, предупредили, что такое импортозамещение в первое время будет пробуксовывать, возможны сбои и локальные провалы. По их мнению, к этому надо быть готовым, местным производителям нужно дать право на ошибку и обеспечить им все условия для испытаний, чтобы китайская продукция совершенствовалась на практике.



Американская пресса, в свою очередь, обратила внимание на заявления, сделанные в конце недели председателем КНР Си Цзиньпином. Си изложил обновленное видение будущего Китая как высокотехнологичной сверхдержавы, пообещав больше государственной поддержки секторам, оказавшимся под прицелом санкций США. Развитие новых информационных технологий предоставляет китайскому народу редкую возможность для прорыва – такое бывает раз в тысячу лет, считает Си.



Он призвал чиновников, предприятия и исследователей удвоить свои усилия для достижения прорывных результатов в высокотехнологичных отраслях, в том числе в производствах, в которых Китай пока отстает от США, сообщает Wall Street Journal. По его словам, надо снять барьеры, мешающие инновационному развитию и привлечению иностранных инвестиций, создать справедливую рыночную среду, усовершенствовать механизмы защиты интеллектуальной собственности и т.п.



Китайские компании, по словам Си, должны также сотрудничать с военными. Так называемая военно-гражданская интеграция секторов приобретает все большее значение в планах партии по развитию IT-технологий, сообщает американская пресса.



Опрошенные "НГ" эксперты считают, что России, находящейся под санкциями, стоило бы присматриваться к китайскому опыту, в том числе к его "мастер-классам" по импортозамещению. Однако они предупреждают, что следовать точь-в-точь по тому же пути, что и КНР, Россия не сможет из-за явного отставания в высокотехнологичных сферах. Так что эксперты советуют изучать не столько тактические решения Пекина, сколько стратегические – не конкретные шаги, а общий подход к проблеме.



"Для начала России у Китая следует поучиться организации массового производства товаров различной сложности и привлечению инвестиций. Невозможно одномоментно перейти к высокотехнологичному импортозамещению, не имея производственных площадок и средств для развития. Попытки сделать второй шаг, не сделав первого, обречены на провал", – считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. "России давно уже стоит присматриваться к опыту Китая во всех отраслях. В первую очередь к умению концентрироваться на развитии того или иного направления в экономике и к умению грамотно управлять ресурсами", – считает депутат Михаил Щапов.



"Сравнение России и Китая в сфере производства электроники не очень уместно", – считает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Он указывает на несопоставимые с российскими китайские объемы инвестиций в закупку оборудования для производства чипов: КНР инвестирует значительно больше. "При этом китайские чипы уже как минимум вдвое технологичнее российских", – сообщает Антонов.



В свою очередь, доцент Российского экономического университета Екатерина Новикова обращает внимание на то, что в РФ доля высокотехнологичного экспорта примерно в два раза меньше, чем в США или Китае.



Технологическое отставание России от лидеров мировой индустрии объясняется не дефицитом мозгов и разработок, а отсутствием рынков сбыта, которые сделали бы инвестиции в высокие технологии оправданными, поясняет Антонов. Как он уточняет, в КНР высокотехнологичные производства – экспортно ориентированные, в России же они в основном обслуживают запросы оборонного комплекса. Екатерина Новикова продолжает: еще одно преимущество Китая в том, что он "в любой критической ситуации может использовать возможность роста за счет внутреннего рынка, а другие экспортно ориентированные страны этим похвастаться не могут, у них каждый новый скачок в экономическом росте требует все больше новых рынков".



"У Китая есть все предпосылки для преодоления технологических ограничений. Производственная база есть, по объемам вложений в научные исследования и разработки КНР в числе мировых лидеров, с привлечением инвестиций проблем нет, центры технологических разработок создаются. Осталось только переманить к себе специалистов и менеджмент с опытом проведения инновационных разработок. Господдержка поможет решить и эту проблему", – продолжает Никита Исаев.



По его мнению, в Китае "делают все правильно: сначала получили опыт в промышленном производстве, а теперь из сборочной площадки превращаются в разработчика". О постепенном превращении КНР из "мировой фабрики" в "штаб-квартиру" глобального производства уже сообщали, например, специалисты Всемирной организации интеллектуальной собственности (см. "НГ" от 24.11.17).



Эксперты, однако, предупреждают, что все эти рассуждения об отставании России не повод сидеть сложа руки. "Россия могла бы, как и Китай, более решительно и энергично заняться IT и цифровым импортовытеснением. У нас давно действуют нормативы и программы импортозамещения в IT-сфере, но в мобильном сегменте степень зависимости близка к критической", – говорит вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Душнов. "Отдельный блок – суверенитет в цифровой сфере, он обязателен. Без него мы обречены на статус "цифровой колонии" в будущем мире. Нашему государству нужно активно поддерживать своих разработчиков и законами, и средствами", – считает Душнов.



"Наша проблема в том, что у России меньший объем экономики, чем в Китае и США. Поэтому непонятно, хватит ли нам сил на полное импортозамещение. Но то, что увеличивать процент собственного производства в высоких технологиях необходимо, – это факт", – говорит гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ведь, как замечает эксперт, развитие собственного высокотехнологичного производства, включая информационные технологии, может гарантировать экономический суверенитет и военную безопасность.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

23.04.2018 Источник - Независимая газета

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