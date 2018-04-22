Аркадаг едет с визитом в Ташкент. Открывать Ашхабадский проспект

07:04 23.04.2018 Президент Бурдымухамедов прибудет в Узбекистан 23 апреля









Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан с двухдневным государственным визитом 23 апреля. Об этом на своей странице в Facebook"е сообщил пресс-секретарь президента Шавката Мирзияева Комил Алламжонов.



Главы государств проведут переговоры в узком и широком круге в резиденции "Куксарай". Будут подписаны двусторонние документы. Также запланировано посещение президентами улицы Махтумкули в городе Ташкенте и участие в церемонии открытия Ашхабадского проспекта.



Как сообщают местные СМИ, к визиту Бердымухамедова приводит себя в порядок и Ташкент. В частности, глава администрации Яшнабадского района столицы, по одному из проспектов которого, предположительно, проедут президентские кортежи, приказал снести на их пути все магазины, кафе, остановки и газетные киоски. На уборку территории сюда были направлены работники сфер образования и здравоохранения – несмотря на запреты Мирзияева.



24 апреля Гурбангулы Бердимухамедов прибудет в Хорезмскую область. Ожидаются посещение мемориала "Улли ховли", комплекса "Ичан кала" в Хиве и другие культурные мероприятия.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов планирует обратиться к президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву с просьбой во помочь морально и материально в строительстве газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Об этом на прошлой неделе сообщил источник Радио Азатлык в правительстве.

22 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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