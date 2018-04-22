|В Кыргызстане установят лимит госдолга
07:03 23.04.2018
Кабмин вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые должны установить лимит объема госдолга Кыргызстана в 70% от ВВП. Также дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП. Об этом сообщает Министерство финансов.
В настоящее время законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс находится на стадии рассмотрения в Жогорку Кенеше.
На 28 февраля 2018 года госдолг Кыргызстана составил 4,4 млрд долларов США – это 55,7% к прогнозному ВВП 2018 года. Из них 3,8 млрд составляет внешний госдолг.
Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая - 1,7 млрд долларов. Это составляет 44% от всего внешнего госдолга. В марте правительство установило максимальный порог задолженности перед одним кредитором - 50% от всего объема госдолга.
В январе-марте 2018 года правительство направило на обслуживание госдолга 2,4 млрд сомов.
22 апр 18