Мастер-класс от КНДР: как победить США и еще получить за это бонус от Вашингтона

00:33 23.04.2018 Раунд, протяженностью в четверть века, северокорейцы у США выиграли вчистую



У Пхеньяна, начиная с 90-ых, была такая успешная игра, обменивать у США согласие не развивать дальше свою ядерную программу на разные полезные в хозяйстве вещи: от продовольствия до оборудования. После получения очередной партии гуманитарки работы возобновлялись, и переговорный процесс начинался сначала.



Справедливости ради следует отметить, что основания для этих игр Пхеньян все же имел. США действительно не выполнили свои обязательства первыми. Они не построили (и даже не начали строить) в КНДР атомную электростанцию, которую обещали Киму в обмен на отказ от собственной ядерной программы и прекратили поставки в Корею дизельного топлива.



События 2015-2017 годов показали, что стратегически Северная Корея была совершенно права. Только создание собственного ядерного оружия вынудило Вашингтон отказаться от такого же ракетного удара по КНДР, как он это проделал недавно в Сирии. Более того, можно сказать, что раунд, протяженностью в четверть века, северокорейцы у США выиграли вчистую.



Если раньше торги велись за ничто, а согласие "приостановить работы" никак иначе расценивать невозможно, сегодня их приостановили, завтра точно также продолжили, и это давало основания обвинять Пхеньян в обмане, то сейчас Корея предложила на обмен нечто существенное.



20 апреля, на заседании ЦК правящей партии страны, Ким Чен Ын заявил: "С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет​​​... Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания". И тем загнал Трампа в публичную политическую ловушку.



Лидеру КНДР сейчас тот полигон сейчас действительно не нужен. Испытания проведены успешно. Они показали, что боезаряды "работают". Пуски также продемонстрировали надежность конструкции ракет и подтвердили их расчетные технические параметры. Теперь можно спокойно сосредоточиться на чисто производственной задаче наращивания численности группировки.





Таким образом, он обменивает ставший ненужным полигон на обязательство США по отмене санкций. Причем, как бы мало ему ни удалось выторговать у Трампа, по сравнению с нулем результат все равно становится значительной внешнеполитической победой Ким Чен Ына над США.



А перспектива итогов переговоров сейчас действительно не очень понятна. С одной стороны, эту новость Трамп прокомментировал с восторгом. "Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошая новость для КНДР и для всего мира, большой прогресс! Жду нашего саммита". Он на неуемного Кима надавил и очевидных успехов добился. Это улучшает репутацию Трампа как международного политика в США. Но с другой стороны, президент Соединенных Штатов теперь оказался в вынужденной позиции. Лидер КНДР свой шаг на встречу "мировому сообществу" публично сделал, тем самым обязывая совершить аналогичный шаг и США.



Но тем самым он же поставил Вашингтон перед сложным выбором. Снять санкции, даже только частично, означает признать успешность северокорейской стратегической игры. В этом случае Пхеньян останется и с ядерным оружием и с призом за уступку. Ради чего тогда США с ним так долго воевали? Приехать на переговоры, но не дать ничего, наоборот расширив список требований, тем более в области ликвидации имеющихся у КНДР ракет и боезарядов, лишь еще больше подчеркнет принципиальную бессмысленность ведения любых переговоров с США по любым вопросам.



Стало быть, разговаривать с Вашингтоном нужно только с позиции силы, а пример Пхеньяна показывает, что могучести нынешней Америки уже недостаточно для доминирования даже над крошеной КНДР. И это может навести (а скорее всего и наведет) разные другие страны "на неправильные мысли".



Лет пятьдесят назад такое бы не было проблемой, но согласно нынешней американской доктрине национальной безопасности, вооруженные силы США по своим возможностям одновременно могут вести максимум один региональный конфликт низкой интенсивности (КНИ), требующий не более 150 тыс. солдат, и не более одной полицейской операции масштаба KFOR численностью максимум до пехотной бригады, т.е. до 5 тыс. человек. На сегодняшний день США уже участвуют в КНИ в Афганистане и Сирии, а "полицейскими мерами" силой всего одной бригады "привести к подчинению" серьезного противника нереалистично.



Становится любопытным, какую именно форму Америка выберет для демонстрации своего одряхления. Ждать осталось недолго. По имеющимся заявлениям сторон встреча лидеров КНДР и США должна состояться в мае текущего года.



Александр Запольскис



22 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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