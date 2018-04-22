Военный переворот в Саудовской Аравии: результаты и причины

00:32 23.04.2018 Попытка путча военных в Эр-Рияде подавлена, но котел внутренних противоречий в Королевстве явно продолжает критично кипеть



Королевство Саудовская Аравия является одним из самых информационно закрытых государств мира, очень немногим уступая Северной Корее. Не удивительно, что даже самые крупные события там для внешнего мира оказываются неожиданными. КСА внезапно вмешалось в войну в Йемене. Также внезапно в Эр-Риаде принципиально изменился механизм престолонаследования и главным кандидатом на трон стал принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Как снег на голову стала и его "антикоррупционная" программа. Не удивительно, что с событиями прошлой ночи получился тот же самый результат.



По официальной версии министерства внутренних дел КСА, озвученной утром 22 апреля, в столице, в районе королевского дворца действительно имел место инцидент. Охрана заметила над его территорией чей-то игрушечный дрон, открыла огонь на поражение и вскоре его сбила. Инцидент исчерпан. К тому же монарха в резиденции в тот момент вообще не было.



Не верить официальным властям как бы оснований нет, но остаются многочисленные шероховатости, в официальную картину не укладывающиеся. Во-первых, судя по количеству слышимых источников стрельбы, дрон сбивали по меньшей мере взводом пехоты на протяжении более часа. Во-вторых, если сбивали дрон, то зачем применять гранаты, взрывы которых также были зафиксированы на записях? В-третьих, там же есть фрагменты, однозначно указывающие на то, что стрельба велась не в небо, а параллельно земле, то есть явно по наземным целям.



В виду всего перечисленного версия с дроном становится сильно сомнительной, а вот - попытка военного переворота, наоборот, вполне реалистична. В отличии от классических революций перевороты не требуют задействования крупных сил, они совершаются обычно малочисленными группами заговорщиков, рассчитывающих захватить власть внезапным точечным ударом по ограниченной группе лиц верховной власти страны. В особенности если эта страна - монархия.



В пользу этой версии свидетельствует вся последовательность событий. Ушедшее с первых полос СМИ массовое "раскулачивание принцев" вряд ли могло остаться без обид с их стороны. Слишком велика сумма изъятого (более 100 млрд. долл.) и слишком велики и могущественны были те, кого принц заставил "поделиться". Кроме того, в последние два года политика Королевства демонстрировала неоднозначную смесь провалов (в Йемене и Сирии) с явным публичным склонением перед США. Считается, что целью борьбы с коррупцией являлось стремление найти деньги для покрытия расходов бюджета от последствий падения нефтяных цен - главного источника доходов Королевства. На этом фоне решение закупить у Америки свыше двух тысяч крылатых ракет, три (по другим источникам четыре) батальонных комплекта танков "Абрамс", около пяти ракетных фрегатов, дивизион ЗРК THAAD и другого оружия тоже на 100 млрд. долл. в течение трех лет выглядит как позорная уступка Эр-Рияда Вашингтону. К тому же США этим не ограничились и список обязательных покупок расширяют.



Так что версия, впервые озвученная агентством Associated Press выглядит гораздо более логичной. В ночь с 21 на 22 апреля 2018 года в Саудовской Аравии действительно имела место попытка военного переворота. Путчистов возглавлял генерал-лейтенант сухопутных войск КСА Алюкас Непилс. Как говорится в открытых источниках причиной к перевороту является недовольство существенной части королевской семьи слишком большим отступлением политики монарха от традиционных норм и культуры Королевства. Так что конфликт чисто внутридворцовый, к сближению с Россией, США или Израилем, он отношения не имеет.



К тому же, судя по нормальности функционирования государственных органов КСА уже с утра текущего дня, можно заключить, что путч полностью провалился. Безусловно это вызовет существенные чистки в вооруженных силах, спецслужбах и госорганах, но проводиться они станут почти наверняка строго без публичности.



Впрочем, как бы там ни было на самом деле, после случившегося Саудовская Аравия очень вряд ли сможет выделить контингент для экспедиционного корпуса в Сирию, даже если такая официальная просьба из США действительно поступит.



Александр Запольскис



22 апреля 2018 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524432720

Новости Казахстана

