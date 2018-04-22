Боевики ДАИШ запретили телефонную связь на востоке Афганистана

00:23 23.04.2018 Боевики так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) запретили телефонную связь в нескольких районах провинции Кунар, на востоке Афганистана. Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на представителя одной из районных администраций. По информации Voice of America, террористы пригрозили уничтожить коммуникационные вышки, если операторы связи нарушат запрет.



Чиновники сообщили, что коммуникации отсутствуют, в частности, в районах Нургал, Чавкай и некоторых других. Чтобы сделать телефонный звонок, местным жителям приходится выезжать на другие территории. В этих районах действовал, в частности, телекоммуникационный оператор MTN, однако он приостановил деятельность из-за давления боевиков. Власти пытаются решить вопрос путем переговоров. К ним привлечены старейшины и представители телекоммуникационных компаний.



Аналогичный запрет ранее ввели представители движения "Талибан" в контролируемых ими районах провинции Гильменд, на юге страны. По словам местных жителей, он действует до сих пор.



Боевики в Афганистане требуют ограничить применение мобильной связи или вообще запретить ее в подконтрольных им районах, угрожая операторам связи. С этой же целью они уничтожают коммуникационные вышки. Такими мерами они пытаются осложнить разведывательные и военные операции против них.



Телефоны самих боевиков, в частности, могут использоваться для того, чтобы отслеживать их местонахождение. Как рассказал губернатор провинции Кундуз, по этой причине талибы, в частности, потребовали отключать телефонную связь в ночное время. "Когда связь была круглосуточной, талибы несли большие потери. У многих из них имелись сотовые телефоны, и через них американцы и афганская армия вычисляли их местонахождение и уничтожали", – отметил чиновник.



В целом ограничения на телефонную связь из-за уничтожения оборудования или угроз боевиков действуют примерно на четверти территории страны.



Талибы, несмотря на продолжающиеся военные операции против них, контролируют значительную часть территории Афганистана. По разным данным, от 40% до 60% районов полностью или частично находятся под контролем талибов. Влияние ИГ меньше - по оценкам НАТО, группировка насчитывает около 1,5 тысячи боевиков в этой стране. Однако российские военные недавно заявили, что количество сторонников ИГ в Афганистане на фоне разгрома группировки в Сирии и Ираке увеличивается, и в настоящее время исчисляется несколькими тысячами человек.



22 апр. 18 Источник - fergananews.com

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